Κιουρούκογλου (BofA): Εντυπωσιακή η ανάκαμψη της Ελλάδας - Ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις 

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ διακρίνει σημαντικά σχέδια ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Σημαντικά σχέδια ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, διαβλέποντας θετικές προοπτικές που μπορούν να αξιοποιήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης, την γεωστρατηγική θέση της χώρας, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της, διακρίνει η Bank of America στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει στο insider.gr, ο κ. Ιωσήφ Κιουρούκογλου, Managing Director/Country Executive for Greece της Bank of America, μετά την εντυπωσιακή ανάκαμψη από την πολυετή κρίση, η Ελλάδα διαθέτει πλέον πολύ ισχυρά μακροοικονομικά θεμέλια και επιχειρήσεις που μπορούν να προσελκύουν τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

- Κύριε Κιουρούκογλου, ποια είναι η παρουσία της Bank of America στην Ελλάδα;

Η Bank of America είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο από πλευράς χρηματιστηριακής αξίας όσο και από πλευράς μεγέθους ισολογισμού. Διαθέτει σημαντική παγκόσμια παρουσία, παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερα από 140 νομίσματα σε 200 χώρες, με τοπικά γραφεία σε πάνω από 35 χώρες. Στην Ελλάδα, η Bank of America έχει συνεχή παρουσία από το 1968, δηλαδή για πάνω από 55 χρόνια, προσφέροντας κυρίως υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών, συμβουλευτικές και επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες σε μεγάλους τοπικούς εταιρικούς ομίλους Κατά τη διάρκεια της κρίσης, διατηρήσαμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, προσαρμόζοντας τον βαθμό έκθεσής μας, ενώ παράλληλα συνεχίσαμε να παρέχουμε σημαντική ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες μέσω συναλλαγών REPO και να βοηθάμε την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές τράπεζες στην άντληση κεφαλαίων μέσω εκδόσεων μετοχών και χρέους. Καταφέραμε να το επιτύχουμε αυτό χάρη στον ισχυρό ισολογισμό μας, αλλά και στην ηγετική μας παρουσία στις κεφαλαιαγορές και στις σχέσεις μας με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

- Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας;

Η Ελλάδα έχει αποδείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα και ικανότητα να ανακάμψει από μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, η οποία, πιστεύω, θα αποτελέσει σημαντικό αντικείμενο μελέτης για τους οικονομολόγους. Μετά από αυτή την εντυπωσιακή ανάκαμψη, η χώρα διαθέτει πλέον πολύ ισχυρά μακροοικονομικά θεμέλια. Παρατηρούμε πολλές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιβίωσαν της κρίσης και αναδείχθηκαν πιο ισχυρές, με προοπτικές συνέχισης της ανάπτυξής τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η Bank of America μπορεί να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι, λειτουργώντας ως αρωγός στην άντληση κεφαλαίων που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει αυτές τις επενδυτικές ευκαιρίες στο ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο σχέσεών μας με ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

- Πώς βλέπετε το ελληνικό επιχειρείν; Ποιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσει για να ενισχύσει την παρουσία του διεθνώς, ποιες ευκαιρίες δίνει η τρέχουσα συγκυρία στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και στην Ελλάδα για να καλύψει το επενδυτικό κενό που την χωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης;

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε συναλλαγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες και οι διοικήσεις των ελληνικών εταιρειών και τραπεζών συγκαταλέγονται στους πιο έμπειρους, εργατικούς, απαιτητικούς και αποτελεσματικούς ηγέτες στην Ευρώπη. Η επιβίωση μετά από μια πρωτοφανή κρίση που διήρκεσε πάνω από 10 χρόνια και κατά την οποία η Ελλάδα έχασε πάνω από το 25% του ΑΕΠ της (2008 – 2014) αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη αυτής της πραγματικότητας. Σήμερα, οι εταιρείες που κατάφεραν να επιβιώσουν σε αυτή την κρίση έχουν αναδυθεί πιο δυνατές, καθώς έχουν βελτιστοποιήσει τη βάση κόστους τους, έχουν ενισχύσει τους ισολογισμούς τους και έχουν αναπτύξει ένα υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, ικανό να ανταγωνίζεται επιτυχώς σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα, η χρηματοδότηση δεν αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα για τις μεγαλύτερες εταιρείες. Τα κύρια ζητήματα που παραμένουν, ειδικά για τη διεθνή ανάπτυξη, συνδέονται κυρίως με τις ρυθμιστικές πολυπλοκότητες στην Ευρώπη, την αστάθεια στις τιμές πρώτων υλών και το κόστος ενέργειας, καθώς και τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Έχουμε παρατηρήσει τις επιπτώσεις αυτών των παραγόντων σε πρόσφατες συναλλαγές στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσία που πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν τους Έλληνες πελάτες μας να ξεπεράσουν ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις.

- Ποιες ευκαιρίες βλέπετε για την Ελλάδα στο μέλλον;

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που έπεται της κορύφωση της παγκοσμιοποίησης, της ρευστότητας και της νομισματικής χαλάρωσης, με σημαντικές ανατροπές σε τομείς όπως η ενέργεια, το παγκόσμιο εμπόριο, την εφοδιαστική αλυσίδα κ.ά. Όλα αυτά αναμένεται να δημιουργήσουν μεταβλητότητα στην αγορά, καθιστώντας τις προβλέψεις πιο δύσκολες από το συνηθισμένο. Ωστόσο, η μεταβλητότητα και η αλλαγή προσφέρουν ευκαιρίες. Για παράδειγμα, η μετάβαση στο ενεργειακό μείγμα, η μεταφορά της παραγωγής πιο κοντά στους τόπους κατανάλωσης (near-shoring), η αλλαγή στους διαδρόμους της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και η άφιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να αποδειχθούν ευκαιρίες για την Ελλάδα, λόγω της γεωστρατηγικής θέσης μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση επενδύσεων σε σχετικούς τομείς, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες και να βάλουμε θεμέλια για μια μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη για την Ελλάδα.