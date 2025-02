Τρ. Πειραιώς: Σύμβουλος Διοίκησης η κα Αναστασία Σακελλαρίου

Η Αναστασία Σακελλαρίου εντάσσεται από την 1η Μαρτίου 2025 στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς και αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η κυρία Αν. Σακελλαρίου διαθέτει μακρά εργασιακή εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου κατείχε υψηλές διευθυντικές θέσεις.

Είναι κάτοχος ΜS International Banking & Financial Services από το Reading University, Master of Arts από το Warwick University και ΒΑ από το University of West London.