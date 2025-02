Πρόταση - μαμούθ 97,4 δισ. δολαρίων από Έλον Μασκ για την OpenAI: «Όχι» από Άλτμαν

Ο δικηγόρος του Μασκ, Μαρκ Τόμπεροφ, αποκάλυψε πως η προσφορά υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI.

Μια κοινοπραξία επενδυτών με επικεφαλής τον Έλον Μασκ προσφέρει 97,4 δισ. δολάρια για να αποκτήσει τον έλεγχο της OpenAI, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα, με τον CEO της εταιρείας πίσω από το ChatGPT να λέει ένα αιχμηρό «όχι».

Ο δικηγόρος του Μασκ, Μαρκ Τόμπεροφ, αποκάλυψε πως η προσφορά υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI. «Ήρθε η ώρα για την OpenAI να επιστρέψει στη δύναμη ανοιχτού κώδικα, με φόκους στην ασφάλεια, όπως ήταν κάποτε», ανέφερε ο Μασκ προσθέτοντας πως: «θα φροντίσουμε να συμβεί αυτό».

«Όχι ευχαριστούμε, αλλά θα αγοράσουμε το Τwitter για 9,74 δισεκατομμύρια δολάρια αν θέλετε» ήταν το καυστικό «τιτίβισμα» του Διευθύνοντος Συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, που έγινε μάλιστα και στην πλατφόρμα του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025