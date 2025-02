Morgante (Enaon): Ζωτικής σημασίας οι υποδομές φυσικού αερίου για την ενεργειακή μετάβαση

Μιλώντας στο Athens Energy Summit, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δικτύων στην Ελλάδα θα ενισχύσει την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος

Τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι υποδομές φυσικού αερίου στη διασφάλιση προσιτού ενεργειακού κόστους και στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης, προωθώντας την απεξάρτηση της οικονομίας και της κατανάλωσης από τον άνθρακα, σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επισήμανε η κα Barbara Morgante, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon του ομίλου Italgas, κατά τη διάρκεια του «Athens Energy Summit» που πραγματοποιήθηκε στις 5.02.25.

Η κα Morgante συμμετείχε μεταξύ διακεκριμένων ομιλητών, όπως η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κα Αλεξάνδρα Σδούκου, στη θεματική ενότητα «Renewed perspectives for the role of oil and gas in the Mediterranean», με συντονίστρια τη δημοσιογράφο κα Ρίτσα Μπιζόγλη.

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υποδομών φυσικού αερίου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα και την προώθηση των ανανεώσιμων αερίων. Στην Ελλάδα, αναπτύσσουμε έξυπνα, ψηφιακά και ευέλικτα δίκτυα που μπορούν να φιλοξενήσουν βιομεθάνιο και, μακροπρόθεσμα, υδρογόνο. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθούν η ευελιξία και η ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση των πηγών, την απαλλαγή της κατανάλωσης από τον άνθρακα και τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα και οικονομία» υπογράμμισε η κα Morgante.

Τόνισε, επίσης, ότι οι υποδομές φυσικού αερίου είναι καθοριστικές για την αντιμετώπιση του ενεργειακού τριλήμματος, καθώς παρέχουν μια οικονομικά αποδοτική λύση που διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση. Τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου που διαχειρίζεται η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις πολλαπλές ενεργειακές ανάγκες των καταναλωτών, οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών, ενισχύoντας τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Τα δίκτυα φυσικού αερίου αποτελούν κρίσιμη υποδομή για την ενίσχυση της ευελιξίας του ενεργειακού συστήματος της χώρας, το οποίο ήδη αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της στοχαστικότητας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Χάρη στην ευελιξία τους και την αδιάλειπτη παροχή αερίου που προσφέρουν, συμβάλλουν στην ενίσχυση της σταθερότητας του ενεργειακού συστήματος, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις διαχείρισης της ζήτησης ενέργειας ειδικότερα σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας. Παράλληλα, η υφιστάμενη και καλά ανεπτυγμένη υποδομή των δικτύων φυσικού αερίου είναι διαθέσιμη να υποδεχθεί και να διανείμει άμεσα βιομεθάνιο και μελλοντικά υδρογόνο, προσφέροντας επιπλέον λύσεις απανθρακοποίησης τόσο στη βιομηχανία όσο και την οικιακή θέρμανση.

Έχοντας ήδη επιτύχει σημαντικά ορόσημα, η Enaon είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και να συνεχίσει να αναπτύσσεται ως κεντρικός πρωταγωνιστής στον ελληνικό ενεργειακό τομέα. Σήμερα, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, η Enaon διαχειρίζεται περίπου 8.000 χλμ δικτύου σε όλη τη χώρα, με 615.000 ενεργά σημεία παράδοσης. Μέσω των νέων επενδύσεων, προβλέπεται η ανάπτυξη έργων σε νέες περιοχές, με στόχο 11.000 χλμ. δικτύου και περίπου 1 εκατ. καταναλωτές μέχρι το 2030.

Υλοποιώντας ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα, ύψους 1 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 2024-2030 του ομίλου Italgas, η Enaon «θωρακίζει» τη χώρα με βιώσιμες υποδομές φυσικού αερίου που αποσκοπούν στην κάλυψη των εξελισσόμενων ενεργειακών αναγκών των τελικών καταναλωτών και έχουν θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη, τους ανθρώπους και το οικονομικό σύστημα.