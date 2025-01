Ακόμη πιο κοντά το Χ Money: Τι περιλαμβάνει το deal Μασκ - Visa

Ο πλουσιότερος άνδρας στον κόσμο συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες για να μετατρέψει την πλατφόρμα του σε μια «εφαρμογή για τα πάντα».

Τα χέρια έδωσε ο Έλον Μασκ με τη Visa για το λανσάρισμα ενός ψηφιακού πορτοφολιού και υπηρεσιών peer-to-peer πληρωμών στο X (πρώην Twitter), καθώς ο πλουσιότερος άνδρας στον κόσμο συνεχίζει να καταβάλει προσπάθειες για να μετατρέψει την πλατφόρμα του σε μια «εφαρμογή για τα πάντα».

Ειδικότερα, η CEO της Visa, Λίντα Γιακαρίνο ανακοίνωσε με «τιτίβισμά» της πως η αμερικανική εταιρεία πληρωμών θα αποτελέσει τον πρώτη συνεργάτη του X στην προσπάθεια δημιουργίας του ψηφιακού πορτοφολιού «X Money Account».

Another milestone for the Everything App: @Visa is our first partner for the @XMoney Account, which will debut later this year.

💰Allows for secure + instant funding to your X Wallet via Visa Direct

🪪 Connects to your debit card allowing P2P payments

🏦 Option to instantly…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) January 28, 2025