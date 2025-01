Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου ΙΙ με πρόσθετα οφέλη

Στο νέο κύκλο του Προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» του Ταμείου Ανάκαμψης, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα.

Στο νέο κύκλο του Προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» του Ταμείου Ανάκαμψης, που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Σπίτι μου II», που απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από 25 έως και 50 ετών, περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, όπως:

• Χρηματοδότηση έως 90% της αξίας του ακινήτου, για κατοικία αξίας έως €250.000 με επιφάνεια έως 150 τ.μ. και παλαιότητα έως 31/12/2007.

• Μέγιστο ποσό δανείου €190.000.

• Διάρκεια αποπληρωμής έως 30 έτη.

• Άτοκη χρηματοδότηση για το 50% του ποσού δανείου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

• Mηδενική εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος και χορήγησης δανείου.

Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα συμπληρωματικά παρέχει:

• Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε βήμα της διαδικασίας από εξειδικευμένους στο Πρόγραμμα συμβούλους των καταστημάτων.

• Άμεση προέγκριση και γρήγορες διαδικασίες εκταμίευσης.

• Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης για ανακαίνιση ή /και ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου με προνομιακούς όρους.

• Διπλάσιους πόντους επιβράβευσης Go For More για κάθε συνεπή αποπληρωμή της μηνιαίας δόσης.

• 10% έκπτωση για επιλεγμένες αγορές στα καταστήματα ΙΚΕΑ.

• Δωρεάν παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης Περιεχομένου (χωρίς Σεισμό) για τον 1ο χρόνο με κάθε νέα ασφάλιση Ζωής δανειολήπτη.

• Δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικής Κάρτας χωρίς επιπλέον δικαιολογητικά.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη του δανειολήπτη για συνεχή ενημέρωση, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών έως την απόκτηση της κατοικίας, παρέχεται η δυνατότητα της παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή, της πορείας της αίτησης online, μέσω του NBG Internet Banking.

Το «Σπίτι μου ΙΙ», που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., υλοποιείται στο πλαίσιο του Δανειακού Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.