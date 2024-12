Eurolife: Δυο ακόμη κλινικές στο δίκτυο του προγράμματος ασφάλισης κατοικιδίων

Με την διεύρυνση του δικτύου συνεργαζόμενων κλινικών, όπως επισημαίνει η εταιρεία, συνεχίζει να ενδυναμώνει τη σχέση που χτίζει με τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται καθημερινά.

Τη συνεργασία της με την Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική για το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίων «My Happy Pet» ανακοίνωσε η Eurolife.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της, η Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, προσθέτει, ακόμη, δύο κλινικές 24ωρης λειτουργίας στο δίκτυο συμβεβλημένων κλινικών του προγράμματος ασφάλισης κατοικιδίων My Happy Pet. Πιο συγκεκριμένα, στο δίκτυο εντάσσεται η Πλακεντία Κτηνιατρική Κλινική σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικιδίου My Happy Pet απευθύνεται σε ιδιοκτήτες σκύλων και γατών όλων των φυλών και ηλικιών. Παρέχει κάλυψη για κτηνιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσοκομειακή περίθαλψη, υπηρεσίες φροντίδας και wellness προνόμια.