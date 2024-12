Premia: Στο 1 εκατ. ευρώ το αποτύπωμα από την εξαγορά του εμπορικού στο Ρέντη

Διευκρινίσεις για την εξαγορά του Village Shopping & More στο Ρέντη Αττικής δίνει η Premia Properties, σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όπως αναφέρεται, η συμμετοχή της Premia στην πολυμετοχική εταιρεία RENTI to GO AE αποτελεί μια ακόμη στρατηγική συνεργασία με πολύ αξιόλογους συνεταίρους. Η Premia Properties ΑΕΕΑΠ θα ενοποιεί λογιστικά την Renti to Go AE με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

Με την εξαγορά της εταιρείας Trivillage Developments Greece Single Member S.A. (η οποία είναι ιδιοκτήτρια του εμπορικού κέντρου Village Shopping & More στο Ρέντη Αττικής) από την Renti to Go AE, αναμένεται να επηρεαστούν θετικά η χρηματοοικονομική θέση την 31.12.2024 και τα αποτελέσματα της χρήσης 2024 της PREMIA κατά περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η Premia με την εξειδίκευση που διαθέτει σκοπεύει να υποστηρίξει την Renti to Go AE ώστε να αναβαθμίσει το συγκρότημα στον Ρέντη και να δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή ένα πρότυπο Sports and Entertainment Center (Κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας) το οποίο θα αποτελεί σημείο συνάντησης για οικογένειες με παιδιά και νέους ανθρώπους. Οι εγκαταστάσεις του ακινήτου θα αναβαθμιστούν άμεσα, ενώ θα επαναμισθωθούν κενοί χώροι. Συνεπεία αυτών των ενεργειών αναμένονται πολλαπλάσια θετικά αποτελέσματα για την PREMIA τα επόμενα χρόνια.