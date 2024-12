Τι περιλαμβάνει η νέα επένδυση της Tsakiris Chips και ποια τα επόμενα βήματα. Η δυναμική της αγοράς των σνακ.

Ακόμη μεγαλύτερα μερίδια στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατηγορία των σνακ διεκδικούν τα Tsakiris Chips, τα οποία συμπληρώνουν εφέτος 70 χρόνια επιχειρηματικής πορείας, ενώ από το 2004 έχουν ενταχθεί στον όμιλο της Coca Cola 3E.

Η αγορά των chips στην Ελλάδα αντιστοιχεί λίγο πάνω από το 50% του συνόλου της αγοράς των αλμυρών σνακ και αποτιμάται σε αξία ελαφρώς περισσότερο από 200 εκατ. ευρώ. Τα δε Tsakiris Chips κατέχουν ένα μερίδιο 7% της αγοράς. Εν μέσω, μάλιστα, ραγδαίων αλλαγών στις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, τα σνακ είναι μια αγορά που παρουσιάζει μεγάλη δυναμική, με την κατηγορία των chips να «τρέχουν» με ρυθμό ανάπτυξης 7% τους τελευταίους 12 μήνες.

Η επένδυση των 400.000 ευρώ

Προς αυτή την κατεύθυνση και με στόχο να αυξήσει τα μερίδιά της προς τα νεανικότερα κοινά και δη τη Gen Ζ, η Tsakiris Chips προέβη στο λανσάρισμα της νέας συσκευασίας των tsakiris sticks με αλάτι. Πρόκειται για συσκευασία cup, η οποία προορίζεται για τα κανάλια του οργανωμένου λιανεμπορίου και της μικρής λιανικής, ενώ στοχεύει στην κατανάλωση on the go, με στόχο να είναι σε θέση να καλύψει πολλές διαφορετικές περιστάσεις κατανάλωσης.

Η νέα συσκευασία επιτρέπει στους καταναλωτές το πολλαπλό άνοιγμα και κλείσιμο, διατηρώντας το προϊόν σε ιδανικές συνθήκες κατανάλωσης. Επιπλέον, μπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί, διαχωρίζοντας το χάρτινο περίβλημα από το πλαστικό δοχείο.

Τα tsakiris sticks έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το 1971, ενώ για την έρευνα και ανάπτυξη του προϊόντος, καθώς και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο των Tsakiris Chips στην Αταλάντη, η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 0,4 εκατ. ευρώ.

«Η Coca Cola 3E θα συνεχίσει να επενδύει στην αγορά των σνακ», δήλωσε στο πλαίσιο χθεσινής συνέντευξης Τύπου στην Αταλάντη Φθιώτιδας η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της CCH Brands, Ιωάννα Στρουμπή, προσθέτοντας πως η νέα συσκευασία Tsakiris Sticks Cup σηματοδοτεί μία νέα εποχή για τη μάρκα «δημιουργώντας ευκαιρίες σε μία δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία».

Το εργοστάσιο στην Αταλάντη

«Θέλουμε το brand να συνεχίσει να υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμη», ανέφερε από την πλευρά του ο Διευθυντής του εργοστασίου της Tsakiris Chips στην Αταλάντη, Νικόλαος Κουτσιούρης. Το εργοστάσιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής, απασχολεί 76 εργαζόμενους, ενώ μαζί με τους εργαζόμενους των άμεσων τοπικών συνεργατών του εργοστασίου, απασχολούνται στην περιοχή περισσότερα από 150 άτομα. «Κάποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται εδώ από τη σύσταση του εργοστασίου», αποκάλυψε ο κ. Κουτσιούρης.

Η μέγιστη παραγωγική δυναμική του εργοστασίου ανέρχεται σε 4.500 τόνους προϊόντος ανά έτος, ενώ μόνο την τετραετία 2021-2024 έχουν δοθεί 1.840 κιβώτια προϊόντων για την υποστήριξη της τοπικής κοινότητας.

Για την παραγωγή των Tsakiris Chips χρησιμοποιείται 100% φυσική και προσεκτικά επιλεγμένη πατάτα, ενώ, όπως εξήγησε ο κ. Κουτσιούρης, για την προμήθεια της πρώτης ύλης η εταιρεία συνεργάζεται με 12 προμηθευτές, οι τέσσερις εκ των οποίων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των νομών Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Φωκίδας, οι οποίοι προσφέρουν συνολικά το 30% της πρώτης ύλης. Συνολικά, η παραγωγή του εργοστασίου καλύπτεται κατά 75% από εγχώρια πατάτα, ενώ ένα 25% αφορά σε εισαγωγές από την Ευρώπη και συγκεκριμένα από τη Γαλλία και την Ολλανδία.