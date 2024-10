B. Morgante: Στρατηγικός στόχος της Enaon είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των δικτύων στην Ελλάδα

Το όραμα και τη στρατηγική της Enaon, της Εταιρείας Βιώσιμων Δικτύων του Oμίλου Italgas, προς ένα καθαρό και βιώσιμο μέλλον, παρουσίασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα Barbara Morgante, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της στο συνέδριο «8th Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean»

Το όραμα και τη στρατηγική της Enaon, της Εταιρείας Βιώσιμων Δικτύων του Oμίλου Italgas, προς ένα καθαρό και βιώσιμο μέλλον, παρουσίασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα Barbara Morgante, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της στο συνέδριο «8th Sustainability Summit for SE Europe and the Mediterranean», που διοργανώθηκε από το Economist Impact σε συνεργασία με το SDSN Greece, υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η κα Morgante, μιλώντας ανάμεσα σε διακεκριμένους ομιλητές στη θεματική ενότητα «Greece’s Energy Transition: An Evaluation», υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο των υποδομών διανομής φυσικού αερίου προς την κατεύθυνση μιας δίκαιης και ανταγωνιστικής ενεργειακής μετάβασης και της ανάδειξης βιώσιμων λύσεων για το περιβάλλον και την κοινωνία.

«Το φυσικό αέριο θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μέλλον, υποστηρίζοντας την παραγωγή ενέργειας. Για να επιτύχουμε τους στόχους για την πράσινη μετάβαση, η λύση δεν είναι να χρησιμοποιήσουμε μία και μόνο τεχνολογία, καθώς δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους», είπε η κα Morgante. Επιπλέον, υπογράμμισε το πλεονέκτημα των υφιστάμενων υποδομών, δεδομένου ότι μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διανομή ανανεώσιμων αερίων: «Στην Ιταλία, είναι κατασκευασμένα περίπου 73.000 χλμ δικτύου, ενώ στην Ελλάδα περισσότερα από 8.000 χλμ δικτύου. Στην Ιταλία τα δίκτυα είναι ψηφιακά και το ίδιο θα γίνει και στην Ελλάδα. Στρατηγικός στόχος της Enaon είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των δικτύων στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας άμεσα τη διανομή βιομεθανίου και, μελλοντικά, υδρογόνου».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος υπογράμμισε ότι τα δίκτυα που διαχειρίζεται η Enaon μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, είναι έτοιμα να υποδεχθούν βιομεθάνιο και πως η Εταιρεία έχει ήδη υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ), καθώς και Μνημόνια Συνεργασίας με άλλους παραγωγούς που έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για την μετατροπή των μονάδων τους για την παραγωγή βιομεθανίου. «Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον σε όλη τη χώρα για την αναβάθμιση μονάδων βιοαερίου ή τη δημιουργία νέων μονάδων για την παραγωγή βιομεθανίου και τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 5 χιλιομέτρων» σημείωσε η κα Morgante. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση της έκδοσης του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου, είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η παραγωγή βιομεθανίου έχει πολλαπλά οφέλη αφού διαφοροποιεί το εθνικό ενεργειακό μείγμα και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Την ίδια ώρα, η παραγωγή βιομεθανίου συνεισφέρει στην κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, δημιουργώντας θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο, αυτό, η κα Morgante υπογράμμισε ότι οι υποδομές φυσικού αερίου είναι ουσιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση του ενεργειακού τριλήμματος. Προσφέρουν μια οικονομικά αποδοτική λύση που διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια και υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση. Τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου είναι σε θέση να καλύψουν τις ποικίλες ενεργειακές ανάγκες των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών, λειτουργώντας ως καθοριστικός κρίκος στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι το Στρατηγικό Σχέδιο 2024-2030 του μητρικού Ομίλου Italgas, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα, προβλέπει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την επέκταση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Οι νέες επενδύσεις θα επιτρέψουν την επέκταση του ελληνικού δικτύου σε πάνω από 11.000 χιλιόμετρα και την αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων καταναλωτών σε περίπου 1 εκατομμύριο μέχρι το 2030. Οι επενδύσεις αυτές συνεισφέρουν στη δημιουργία βιώσιμων υποδομών, προσαρμοσμένων στους στόχους για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, ενώ παράλληλα δημιουργούν προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ξεκλειδώνοντας σημαντικά οφέλη για τη χώρα.

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της Enaon, η οποία, ακολουθώντας το παράδειγμα της Italgas, έχει ευθυγραμμίσει τους στόχους της με το Σχέδιο Δημιουργίας Βιώσιμης Αξίας του Ομίλου, αντανακλώντας την έμπρακτη δέσμευσή της προς ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει άξονες δράσης και μετρήσιμους στόχους μέχρι το 2030, με βασικούς πυλώνες τον Πλανήτη, τους Ανθρώπους και τις Συνεργασίες.

Όπως τονίστηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Enaon, η Εταιρεία, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του μητρικού 0μίλου Italgas, επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες και υποδομές για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της συνολικής βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η Εταιρεία μεριμνά για τη μείωση των διαρροών μέσω της εφαρμογής προηγμένων λύσεων, όπως η τεχνολογία Picarro Surveyor που εισήχθη από την Italgas από το 2018. Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογικής καινοτομίας ενισχύει την ταχύτητα και την ευαισθησία της ανίχνευσης, καθώς και το εύρος των περιοχών που ελέγχονται. Επιπλέον, επιτρέπει την εφαρμογή έξυπνων στρατηγικών προληπτικής συντήρησης, αυξάνοντας τελικά τα πλεονεκτήματα έναντι του κόστους, προς όφελος των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Η Enaon έχει ήδη επιθεωρήσει ολόκληρο το δίκτυό της κατά τη διάρκεια του 2023 και στοχεύει να επιθεωρήσει σχεδόν 1,5 φορά το μήκος του μέχρι το τέλος του έτους. Οι προσπάθειές της έχουν επίσης αναγνωριστεί διεθνώς, κερδίζοντας το «Gold Standard» του OGMP 2.0 για την αυστηρή μέτρηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές μεθανίου.