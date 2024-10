DHL Express: Ανακηρύχθηκε Best Company to Work στην Ευρώπη για 4η συνεχόμενη χρονιά

Η DHL Express βρίσκεται στην κορυφή της λίστας Fortune και Great Place to Work& 100 Best Companies to Work for in Europe™ για το 2024. Η ανθρωποκεντρική κουλτούρα βρίσκεται στην «καρδιά» της οργάνωσης της DHL Express. Μοναδικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δέσμευση και την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Η DHL Express, ο κορυφαίος πάροχος διεθνών ταχυμεταφορών στον κόσμο, ανακηρύχθηκε η καλύτερη εταιρεία για εργασία στην Ευρώπη σύμφωνα με τη λίστα Great Place to Work και Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe 2024™. Αυτό το διαδοχικό επίτευγμα αποτελεί αναγνώριση της αδιάκοπης δέσμευσης της DHL Express να εξασφαλίζει στους υπαλλήλους της την καλύτερη δυνατή εμπειρία στο χώρο εργασίας τους.

Ο Mike Parra, Διευθύνων Σύμβουλος της DHL Express Ευρώπης, δήλωσε: «Είμαι γεμάτος υπερηφάνεια που διατηρήσαμε τη θέση μας ως το νούμερο ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη. Αυτό το βραβείο ενσαρκώνει πραγματικά αυτό που βιώνουμε καθημερινά στον οργανισμό μας, θέτοντας τους ανθρώπους μας σε προτεραιότητα. Ακούμε, μοιραζόμαστε, χτίζουμε εμπιστοσύνη και ενεργούμε για να γινόμαστε λίγο καλύτεροι κάθε μέρα, τόσο για τους υπαλλήλους μας όσο και για τους πελάτες μας. Tο γεγονός ότι αυτό το βραβείο αντιπροσωπεύει τη φωνή των ανθρώπων μας, μας γεμίζει ταπεινότητα και θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στο να είμαστε ένας πραγματικά εξαιρετικός χώρος εργασίας για κάθε μέλος της ομάδας μας σε όλη την Ευρώπη».

Η DHL Express φημίζεται για την ανθρωποκεντρική κουλτούρα της με μια συνεχώς εξελισσόμενη προσφορά για τους εργαζόμενους, που φτάνουν τους 45.000 σε όλη την Ευρώπη. Από το πρόγραμμα πιστοποιημένης κατάρτισης που προβλέπει ότι κάθε μέλος του προσωπικού ξεκινάει ένα ταξίδι για να γίνει ένας "Certified International Specialist & μέχρι τις wellbeing εκδηλώσεις και το ποδοσφαιρικό event που συγκέντρωσε 4.000 εργαζόμενους από όλη την Ευρώπη, έως και την πρωτοβουλία «For All» για την διαφορετικότητα, την ισότητα, την ενσωμάτωση και την αίσθηση του ανήκειν, διασφαλίζοντας ότι κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ότι τον βλέπουν και τον ακούνε.

«Οι άνθρωποι βρίσκονται πραγματικά στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε στην DHL Express. Είναι ο βασικός πυλώνας της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Το εργατικό μας δυναμικό είναι απίστευτα ποικιλόμορφο και διαφοροποιημένο, τόσο σε σχέση με τους καθημερινούς ρόλους όσο και σε σχέση με τις ευθύνες που υπάρχουν στον οργανισμό μας και επικεντρωνόμαστε στην αναγνώριση και την κάλυψη αυτών των αναγκών. Είμαι πολύ χαρούμενος που διατηρήσαμε την πρώτη θέση και φέτος, καθώς αυτό δείχνει ότι κάνουμε τα σωστά βήματα για να παραμείνουμε ένας καλός εργοδότης για τους ανθρώπους μας», λέει ο Alastair McCambridge, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Ανθρώπινου Δυναμικού της DHL Express Ευρώπης. Η λίστα με τις 100 Καλύτερες Εταιρείες είναι η μόνη αναγνώριση που εστιάζει στο πώς οι εργαζόμενοι αισθάνονται για το χώρο εργασίας τους. Το Great Place To Work αξιολογεί εμπιστευτικές αξιολογήσεις από τους εργαζόμενους αντιπαραβάλλοντάς τις με δεδομένα από το ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών που συμμετέχουν. Οι εταιρείες που κερδίζουν μία θέση στη λίστα, θα πρέπει να σκοράρουν σταθερά υψηλά σε έρευνες που περιέχουν 60 δηλώσεις και συνθέτουν τον Δείκτη Εμπιστοσύνης™ (Trust Index™).

«Συγχαρητήρια στη DHL Express για τη διατήρηση της πρώτης θέσης στη λίστα των Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe για 4 η συνεχή χρονιά. Αυτή είναι μια απίστευτη επίτευξη και πιστοποίηση της συνεχής δέσμευσης να κάνει το σωστό για τους ανθρώπους της», είπε ο Michael C. Bush, Διευθύνων Σύμβουλος της Great Place To Work. Παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, η DHL Express βρίσκει συνεχώς τρόπους να στηρίζει τους ανθρώπους της, δημιουργώντας μια βάση εμπιστοσύνης που είναι κομβική για την επιτυχία της επιχείρησης».