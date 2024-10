Attica Bank - Παγκρήτια Τράπεζα: Η νέα εποχή ξεκινά με την οικογένεια προϊόντων «New Start» 

Το πρώτο «δείγμα γραφής» του στον τομέα των τραπεζικών προϊόντων, που επιδιώκει να δημιουργήσει ένα καινούργιο τοπίο στην τραπεζική αγορά είναι η νέα σειρά «New Start».

Μία νέα σελίδα στο τραπεζικό σύστημα της χώρας άνοιξε η συγχώνευση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας, δημιουργώντας έναν εύρωστο και ανταγωνιστικό πέμπτο πυλώνα, ενισχύοντας την παρουσία του στον χρηματοπιστωτικό τομέα και παρέχοντας βελτιωμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες του.

Ο νέος μεγάλος τραπεζικός οργανισμός είναι υγιής, κερδοφόρος και αποδοτικός, με συνολικό ενεργητικό περίπου 10 δισ. ευρώ και υψηλή ρευστότητα, γεγονός που τον καθιστά έτοιμο να υποστηρίξει την ελληνική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το πρώτο «δείγμα γραφής» του στον τομέα των τραπεζικών προϊόντων, που επιδιώκει να δημιουργήσει ένα καινούργιο τοπίο στην τραπεζική αγορά είναι η νέα σειρά «New Start». Αποτελείται από τα νέα προϊόντα «Προθεσμιακή Κατάθεση New Start», «Στεγαστικό Δάνειο New Start» και «Κεφάλαιο Κίνησης New Start», που ενσωματώνουν προνομιακή τιμολόγηση και όρους, έχοντας σχεδιαστεί για να παρέχουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών, ιδιωτών και επιχειρήσεων. Τα δανειακά προϊόντα αλλά και η προθεσμιακή κατάθεση, ξεχωρίζουν για τα ανταγωνιστικά επιτόκια και τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για τους πελάτες.

Προθεσμιακή Κατάθεση New Start

H Προθεσμιακή Κατάθεση New Start απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναζητούν υψηλές αποδόσεις για τις καταθέσεις τους. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης ξεκινά από 10.000 ευρώ για νέες καταθέσεις, με διάρκεια 4 μηνών, ενώ το προσφερόμενο επιτόκιο είναι από τα πλέον ελκυστικά στην αγορά και διαμορφώνεται στο 3% (ετήσιο, μικτό ονομαστικό),εξασφαλίζοντας σημαντικές αποδόσεις για τους καταθέτες. Η προθεσμιακή είναι διαθέσιμη και σε δολάριο ΗΠΑ.

Στεγαστικό Δάνειο New Start

Το Στεγαστικό Δάνειο New Start απευθύνεται σε ιδιώτες που επιθυμούν να προχωρήσουν στην αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας. Παρέχεται με σταθερά προνομιακά επιτόκια που ξεκινούν από 2,7% (πλέον εισφοράς του Ν. 128/75), εξασφαλίζοντας χαμηλή και σταθερή μηνιαία δόση. Δεν απαιτούνται έξοδα εξέτασης αιτήματος, καθώς και νομικού και τεχνικού ελέγχου, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα προέγκρισης εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης.

Κεφάλαιο Κίνησης New Start

Όσο για το Κεφάλαιο Κίνησης New Start, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε επιχειρήσεις κάθε είδους, με κύκλο εργασιών έως 5 εκατ. ευρώ. Προσφέρει χρηματοδότηση με σταθερό, προνομιακό επιτόκιο 4,5% (πλέον εισφοράς Ν. 128/75) για όλη τη διάρκεια του δανείου που μπορεί να φτάσει έως και τα 5 έτη, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους ή να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους. Επίσης, παρέχει χαμηλά έξοδα και γρήγορες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης.

Τα προϊόντα της νέας σειράς «New Start», τα οποία παρουσιάστηκαν στην αγορά μέσα σε ελάχιστο χρόνο από την συνένωση δυνάμεων των δύο τραπεζών, είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας. Αποτελούν την αρχή μιας σειράς πρωτοβουλιών του νέου τραπεζικού πόλου, που έχουν στο επίκεντρο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των πελατών και την αποτελεσματική ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα Νew Start στο κοινό δίκτυο καταστημάτων χωρίς ραντεβού, καθώς και στην ιστοσελίδα https://www.attica-pancreta.gr.