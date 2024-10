Ξεκινάει ο παγκόσμιος διαγωνισμός ΕΥ Young Tax Professional of the Year 2025 

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές - Ο νικητής του εγχώριου διαγωνισμού θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο παγκόσμιο σκέλος του διαγωνισμού, τον Ιανουάριο του 2025

Για ακόμη μία χρονιά, ο παγκόσμιος διαγωνισμός EY Young Tax Professional of the Year 2025 ξεκινά! Η EY Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη του διαγωνισμού και στη χώρα μας, για νέους και νέες με πάθος για τη φορολογία και τα φορολογικά θέματα, που θέλουν να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και δεξιότητες, να επεκτείνουν τους ορίζοντές τους και να γνωρίσουν συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές με αντικείμενο σπουδών τη Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά, τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Νομικές Επιστήμες, χωρίς ή με σχετική πρακτική εμπειρία έως 6 μήνες.

Οι υποψήφιοι/ες χρειάζεται να έχουν πολύ καλό επίπεδο (προφορικό και γραπτό) της αγγλικής γλώσσας, επάρκεια στη χρήση του Microsoft Excel και PowerPoint και, βέβαια, πάθος για τον κόσμο της φορολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα συμμετοχής τους μέχρι τις 31/10/2024, ηλεκτρονικά, επισκεπτόμενοι το careers.ey.com, απ’ όπου μπορούν να ενημερωθούν, επίσης, για τα κριτήρια και τους όρους του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός με μία ματιά

Στην πρώτη φάση του Young Tax Professional of the Year, που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους μέσω διαδικτυακών τεστ προσωπικότητας και αξιολόγησης τεχνικών γνώσεων, και να συμμετάσχουν σε προσωπική, διαδικτυακή συνέντευξη με ανώτατα στελέχη από τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος.

Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της EY στην Ελλάδα, αλλά και να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν μία μελέτη περίπτωσης (case study), το αντικείμενο της οποίας θα έχει καθορίσει η εταιρεία.

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, ο/η νικητής/τρια του ελληνικού διαγωνισμού, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην παγκόσμια διοργάνωση, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, τον Ιανουάριο του 2025.

Τέλος, στην καταληκτική φάση του διαγωνισμού, θα συμμετάσχουν οι 10 επικρατέστεροι διαγωνιζόμενοι από τη δεύτερη φάση, σε μία δοκιμασία που θα πραγματοποιηθεί σε χώρα-μέλος του παγκόσμιου δικτύου της EY.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι υποψήφιοι/ες θα έχουν την υποστήριξη έμπειρων επαγγελματιών της EY, που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν στο σημερινό, αλλά και στο αυριανό φορολογικό περιβάλλον, και θα τους καθοδηγήσουν για να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματά τους.

Μία μοναδική εμπειρία

Σημειώνεται ότι, το ελληνικό σκέλος του περυσινού διαγωνισμού της EY, “Young Tax Professional of the Year 2024”, ανέδειξε νικητή τον James Everlito Saludes. Ο James, συνόψισε την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, δηλώνοντας: «Η όρεξη για μάθηση και η βοήθεια των καταπληκτικών επαγγελματιών της EY Ελλάδος ήταν το κλειδί για τη συμμετοχή μου. Το EY Young Tax Professional of the Year προσφέρει μία μοναδική εμπειρία για να γνωρίσεις παθιασμένους ανθρώπους από κάθε άκρη της υφηλίου, να αλληλεπιδράσεις με κορυφαίους επαγγελματίες διεθνούς κύρους και να στοχαστείς πάνω στη φορολογία, το μέλλον της και την επίδρασή της στην κοινωνία μας. Δεν είναι απλώς άλλη μία προσθήκη στο βιογραφικό σας· είναι μία γιορτή, η πρόγευση μίας πιθανής καριέρας και μίας νέας πορείας ζωής».

Σχολιάζοντας την έναρξη του φετινού διαγωνισμού, ο κ. Σπύρος Καμινάρης, Εταίρος και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Ο ραγδαίος μετασχηματισμός της φορολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, οφείλει, πέρα από την τεχνολογία, να έχει και τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Με τον διαγωνισμό της EY, Young Tax Professional of the Year, δίνουμε τη δυνατότητα σε νέες και νέους να γίνουν έμπρακτα κομμάτι αυτού του μετασχηματισμού και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν επαγγελματικά και προσωπικά και να διαγράψουν μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της φορολογίας, διαμορφώνοντας το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση».