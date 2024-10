Σούπερ μάρκετ: Μπαράζ εξαγορών και επενδύσεων - Κορυφώνεται η μάχη στο ράφι

Πώς «χτίζεται» το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων. Οι κινήσεις των μεγάλων αλυσίδων.

Σε ολική… ανασύνταξη δυνάμεων προχωρά ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, μετά τις προκλήσεις που ανέδειξαν οι κρίσεις των τελευταίων ετών κι ενώ το μέλλον επιτάσσει νέες αναπτυξιακές στρατηγικές, με στόχο την ενδυνάμωση των μεριδίων τους στην αγορά, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού εν μέσω του εντεινόμενου ανταγωνισμού. Στην εποχή δε των πληθωριστικών πιέσεων, το μεγάλο στοίχημα των σούπερ μάρκετ αφορά στη στρατηγική των χαμηλών τιμών, προκειμένου να στηριχθεί ο μέσος καταναλωτής. Μια στρατηγική η οποία στηρίζεται ως έναν βαθμό και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με στόχο τη διατήρηση των τιμών και τη συγκράτηση, αντίστοιχα, των ανατιμήσεων.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, οι εγχώριες αλυσίδες σούπερ μάρκετ επιδίδονται σε μπαράζ επενδύσεων, προκειμένου να κερδηθεί η περίφημη μάχη… στο ράφι. Επενδύσεις που αφορούν είτε σε εξαγορές άλλων (συνήθως μικρότερων) αλυσίδων, είτε στη λειτουργία νέων καταστημάτων, ή ακόμη και στην υιοθέτηση νέων λειτουργικών μοντέλων. Καθώς όμως η οργανωμένη λιανική επιχειρεί τη μετάβαση στη νέα εποχή, δεν λείπουν και οι επενδύσεις στο μέτωπο του ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να αξιοποιηθούν τα οφέλη και από το ηλεκτρονικό κανάλι πωλήσεων.

Σκλαβενίτης

Καθώς η αγορά αναμένει τα οικονομικά μεγέθη του leader του οργανωμένου λιανεμπορίου, ο όμιλος Σκλαβενίτης, προχώρησε σε μια κίνηση ματ τον περασμένο μήνα, με γνώμονα ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους του, τη στιγμή που η έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» για την οργανωμένη λιανική. Όπως ανακοινώθηκε, ο όμιλος Σκλαβενίτης αποφάσισε την κατάργηση της εξαήμερης απασχόλησης από την 1η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το Πανελλαδικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων της επιχείρησης «οι συνάδελφοι που έχουν εξαήμερη σύμβαση - είτε εργάζονται έξι ώρες ημερησίως είτε έξι ώρες και σαράντα λεπτά - θα έχουν πλέον εβδομαδιαίο ρεπό. Συγκεκριμένα, οι συνάδελφοι μερικής απασχόλησης (6Χ6) θα εργάζονται τέσσερα επτάωρα και ένα οκτάωρο και οι συνάδελφοι πλήρους απασχόλησης (6Χ6,40) πέντε οκτάωρα».

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η εν λόγω απόφαση αφορά σε περίπου 5.700 υπαλλήλους της από το σύνολο των 33.000 και πλέον εργαζομένων που απασχολούνται σήμερα στον όμιλο Σκλαβενίτη. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατάργηση της εξαήμερης απασχόλησης θα δημιουργήσει την ανάγκη για νέες προσλήψεις προσωπικού στην αλυσίδα, καθώς η κατάργηση της εξαήμερης απασχόλησης θα οδηγήσει σε αρκετές κενές θέσεις εργασίας. Για τους περίπου 5.700 εργαζομένους τους οποίους αφορά η νέα απόφαση, θα συνεχίσουν να εργάζονται με τις ίδιες απολαβές, έχοντας παράλληλα διασφαλίσει και ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο όμιλος Σκλαβενίτη προχώρησε σε ένα σημαντικό deal, ενισχύοντας το οικονομικό του αποτύπωμα στην αγορά της Κύπρου. Ο λόγος για την απόκτηση των Υπεραγορών Papantoniou Supermarkets που φημολογούνταν μήνες. Μιας συμφωνίας που θέτει ακόμη πιο δυναμικά στο κάδρο της κυπριακής αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου τον Σκλαβενίτη, αλλά και ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω «διεθνοποίηση» των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Ο Σκλαβενίτης διέθετε ήδη ένα δίκτυο 18 καταστημάτων στην κυπριακή αγορά, τα οποία αφορούσαν στα πρώην Carrefour και τα οποία «πέρασαν» στην αλυσίδα μετά την ιστορική διάσωση της Μαρινόπουλος. Μετά την απόκτηση των εννέα καταστημάτων της αλυσίδας Παπαντωνίου, ο όμιλος Σκλαβενίτη ενισχύει το δίκτυό του στην Κύπρο, φτάνοντας συνολικά τα 27 καταστήματα, ενώ εισέρχεται και στο «top 3» στην κυπριακή αγορά της οργανωμένης λιανικής μαζί με τη Lidl Κύπρου και την αλυσίδα Άλφαμεγα του ομίλου Παπαέλληνα.

Παράλληλα, η Σκλαβενίτης προχώρησε και σε διεύρυνση της παρουσίας της στη Ρόδο, την ώρα που σύσσωμος ο κλάδος των σούπερ μάρκετ συνεχίζει την επιχείρηση επέκτασης του δικτύου καταστημάτων στα νησιά, επιχειρώντας να δρέψει τα οφέλη της εκρηκτικής ανόδου του τουρισμού. Η Σκλαβενίτης λειτουργούσε τέσσερα καταστήματα στο νησί των Ιπποτών, ενώ στις αρχές Ιουλίου άνοιξε ακόμη δύο, αυξάνοντας σε έξι συνολικά το δίκτυό της στη ροδιακή αγορά. Τα δύο νέα καταστήματα προήλθαν από συμφωνία του ομίλου Σκλαβενίτης με την τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Φλεβάρης», η οποία προχώρησε σε οριστική διακοπή της λειτουργίας της τον περασμένο Μάιο. Ωστόσο, όπως ξεκαθάριζαν πρόσφατα πηγές της εταιρείας στο insider.gr, δεν πρόκειται για μια νέα εξαγορά από τη Σκλαβενίτης αλλά για συμφωνία μίσθωσης των ακινήτων της Φλεβάρης.

ΑΒ Βασιλόπουλος

Στο τρίπτυχο εξορθολογισμός δικτύου μέσω μετατροπής αρκετών εταιρικών καταστημάτων σε franchise, ενίσχυση του e-commerce και του fast delivery, καθώς και στήριξη των τιμών με εστίαση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνοψίζεται το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος, με στόχο τη βελτιστοποίηση του οργανωτικού της μοντέλου και κατ’ επέκταση την ισχυροποίηση της θέσης της στον εγχώριο χάρτη του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Ταυτόχρονα, όπως ξεκαθάρισε στις αρχές της εβδομάδας ο επικεφαλής της αλυσίδας, Νίκος Λαβίδας, η ΑΒ Βασιλόπουλος δεν πωλείται, ενώ παράλληλα τα σχέδια μετασχηματισμού της έχουν και τη στήριξη της μητρικής της, της Ahold Delhaize. Παράλληλα, αποκάλυψε πως η αλυσίδα θα προχωρήσει στην εξαγορά μικρής αλυσίδας του οργανωμένου λιανεμπορίου και μάλιστα πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Η εν λόγω αλυσίδα βρίσκεται εκτός Αττικής και διαθέτει μικρό αριθμό καταστημάτων.

Για το 2024 η αλυσίδα δρομολογεί επενδύσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ σε συνέχεια των 56 εκατ. ευρώ περίπου που δρομολογήθηκαν το 2023, ενώ για την τρέχουσα χρονιά οι πωλήσεις της εταιρείας προβλέπονται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Το 2023 η θυγατρική του ομίλου Ahold Delhaize στην Ελλάδα εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 1,97 δισ. ευρώ, έναντι 1,98 δισ. ευρώ το 2022 και 1,96 δισ. ευρώ το 2021, με την αλυσίδα να διατηρεί σε σταθερά επίπεδα τον τζίρο της τα τελευταία χρόνια κάτω από το όριο των 2 δισ. ευρώ.

Η ανάπτυξη του δικτύου franchise βρίσκεται στον πυρήνα της νέας στρατηγικής της αλυσίδας, ενώ σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της διοίκησης έως το τέλος του 2024 θα ενταχθούν συνολικά 48 καταστήματα franchise στο δίκτυο, ενώ επιπλέον 50 εταιρικά καταστήματα θα μετατραπούν σε franchise. Το ενδιαφέρον τώρα εντοπίζεται στις τουριστικές κυρίως περιοχές εκτός Αττικής, ενώ μακροπρόθεσμα, στόχος είναι όλα τα καταστήματα, κάτω των 600 τμ, να μετατραπούν σε franchise. Μεγάλη σημασία για την ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν, την ίδια ώρα, η ταχεία παράδοση (fast delivery) και το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), καθώς αποτελούν σημαντικά πεδία εξέλιξης. Μόνο την τελευταία πενταετία μετρούν 50% μεσοσταθμική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αλυσίδας, Νίκο Λαβίδα, στόχος της αλυσίδας είναι έως το 2028 η συμμετοχή του eshop της εταιρείας στον συνολικό τζίρο να φτάσει στο 5% από 3% που είναι σήμερα.

Την ίδια ώρα, εντείνεται η έμφαση στη στρατηγική των χαμηλών τιμών, ώστε η ΑΒ Βασιλόπουλος να πάψει να θεωρείται στα μάτια των καταναλωτών ως ένα ακριβό σούπερ μάρκετ. Προς αυτή την κατεύθυνση, η αλυσίδα εστιάζει στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία πλησιάζουν το 20% επί του συνόλου των πωλήσεων. Στόχος είναι δε μέσα στην επόμενη τριετία να κυκλοφορήσουν ακόμη 450 νέα προϊόντα και 1.000 νέοι κωδικοί που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή.

Στο τέλος του 2023, το δίκτυο πωλήσεων αριθμούσε συνολικά 585 καταστήματα από τα οποία 316 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης, 255 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (franchising) και 14 είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης, με τα τελευταία να «αποφεύγουν» το πωλητήριο και να δρομολογείται πλάνο ανάπτυξής τους.

Lidl Ελλάς

Φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον δρομολογεί την ίδια ώρα η Lidl Ελλάς. Όπως αποκάλυψε τον περασμένο Ιούνιο ο πρόεδρος της διοίκησης της, Martin Brandenburger, η αλυσίδα έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τοποθέτησης αυτόματων ταμείων (self checkout) στα καταστήματά της. Το πρώτο κατάστημα όπου φιγουράρουν ήδη ταμεία αυτοεξυπηρέτησης είναι εκείνο της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη, ενώ τελικός στόχος της Lidl Ελλάς είναι η τοποθέτηση αυτόματων ταμείων σε όλα τα καταστήματά της ως τα τέλη του 2026.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, η αλυσίδα προχωρά σε επιπρόσθετη παροχή αξίας 1 εκατ. ευρώ για όλους τους ανθρώπους της. Η επιπρόσθετη αυτή υποστήριξη, που θα χορηγηθεί με τη μορφή διατακτικών τροφίμων, στοχεύει στην ενίσχυση της κάλυψης των καθημερινών διατροφικών αναγκών για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Νοέμβριο. Σημειώνεται ότι η ενίσχυση αυτή ολοκληρώνει την υλοποίηση ενός πακέτου μισθολογικών αυξήσεων και επιπρόσθετων παροχών συνολικής αξίας 7 εκατ. ευρώ, το οποίο ανακοινώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και περιλαμβάνει την καθιέρωση, από 1η Μαρτίου 2024, του κατώτατου μισθού για τους ανθρώπους των καταστημάτων στα 1.050 ευρώ για τους άγαμους και 1.200 ευρώ για τους έγγαμους.

Έχοντας επενδύσει πάνω από 1,4 δισ. ευρώ από το 1999 στην ελληνική αγορά η Lidl Ελλάς συμπληρώνει εφέτος 25 χρόνια ζωής στη χώρα αριθμώντας 230 καταστήματα και απασχολώντας πάνω από 6.700 εργαζόμενους.

METRO ΑΕΒΕ

Επενδύσεις συνολικού ύψους 280 εκατ. ευρώ στην τετραετία 2023-2026 προβλέπει το πλάνο ανάπτυξης που δρομολογεί ο όμιλος METRO ΑΕΒΕ, που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική.

Στον πυρήνα αυτού του πλάνου βρίσκεται η δημιουργία 100-120 νέων καταστημάτων ως το 2026, η ανέγερση νέας αποθήκης στον Ασπρόπυργο, καθώς και η ανάπτυξη 16 οικοπέδων και ακινήτων που είναι ήδη συμφωνημένα και υπό ανέγερση. Μόνο για το 2024 οι επενδύσεις του ομίλου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 60 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω αυτών η METRO ΑΕΒΕ στοχεύει σε κύκλο εργασιών ύψους 1,650 δισ. ευρώ στο τέλος της φετινής χρονιάς, καθώς και σε περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας της.

Το δίκτυο των My market αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια κυρίως μέσω της ανάπτυξης των My market Local, τα οποία κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη. Πρόκειται για ένα μοντέλο καταστημάτων μικρής έκτασης – γνωστών και ως σούπερ μάρκετ γειτονιάς – τα οποία ο όμιλος αναπτύσσει την τελευταία τριετία μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise) και τα οποία εξυπηρετούν τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας σε ό,τι αφορά τις καθημερινές αγορές. Συνολικά το 2024 εκτιμάται ότι θα ανοίξουν 25 νέα καταστήματα My Market Local, ενώ στόχος του ομίλου είναι μέχρι τα τέλη του 2025 να λειτουργήσουν περί τα 75-80 σε όλη την επικράτεια.

Το 2023 αποδείχθηκε μια ακόμη καλή χρονιά και για τα METRO Cash & Carry, που αποτελούν διαχρονικά την ηγέτιδα αλυσίδα στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, με μερίδιο που πλησιάζει το 50%. Η αλυσίδα μεγιστοποίησε τη διείσδυσή της στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca και διατήρησε την καλή της πορεία στον κλάδο της μεταπώλησης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, μάλιστα, άνοιξε το νέο METRO Cash & Carry στην περιοχή της Δράμας, στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας – Καβάλας, με ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση από την πόλη, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή.

Προτεραιότητα για τον όμιλο αποτελεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, καθώς οι επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, σταδιακά αποδίδουν, ενώ η χρήση της τεχνολογίας και του AI αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια,

Μασούτης

Με αυξημένο τζίρο κατά 16,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και επενδύσεις πάνω από 25 εκατ. ευρώ στην ελληνική οικονομία διεύρυνε το ισχυρό αποτύπωμα της και το 2023 η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Δ. Μασούτης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσπάθεια για συγκράτηση των ανατιμήσεων και τη διατήρηση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών. Σε αυτή την κατεύθυνση υπολογίζεται, μάλιστα, ότι επενδύθηκαν περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το 2023 οι πωλήσεις της αλυσίδας έσπασαν για πρώτη φορά το «φράγμα» του 1 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 1,076 δισ. ευρώ, ενώ με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών η Μασούτης επενδύει διαρκώς σε νέα καταστήματα και στην ανακαίνιση των υφιστάμενων. Ναυαρχίδα αποτελούν τα καταστήματα Grand Μασούτης. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί το πρώτο Grand Μασούτης της Αττικής στην Γλυφάδα, συνολικής επιφάνειας 2.000 τ.μ. ενώ την ίδια ώρα το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής έργο της αλυσίδας στην Αττική, αδειοδοτήθηκε και υλοποιείται σε ιδιόκτητο χώρο 5 στρεμμάτων στην περιοχή Τρεις Γέφυρες. Το συγκεκριμένο real estate project της Μασούτης αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ και θεωρείται το μεγαλύτερο project που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Αθηναίων αυτή την περίοδο. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει τη δημιουργία του νέου Grand Μασούτης στην Αθήνα και παράλληλη ανέγερση στον ίδιο χώρο ενός κτηριακού συγκροτήματος δύο 9όροφων πολυκατοικιών. Το Grand Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες θα αναπτύσσεται σε ένα επίπεδο περίπου 2.000τμ, ενώ οι δύο δίδυμες 9όροφες πολυκατοικίες που θα ανεγερθούν ακριβώς από πάνω, θα φιλοξενήσουν 110 διαμερίσματα διαφορετικών εμβαδών.

Το πλάνο της οργανικής ανάπτυξης της Μασούτης για το 2024 περιλαμβάνει και νέα καταστήματα στην Αττική, ενώ κάθε χρόνο η αλυσίδα επενδύει περί τα 25 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις καταστημάτων. Στην τρέχουσα χρονιά θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση 15 καταστημάτων, από τα οποία τα 12 βρίσκονται στην περιφέρεια και τρία στην Αθήνα. Παράλληλα, οι επενδύσεις της αλυσίδας στις τουριστικές περιοχές αποδίδουν καρπούς καθώς η εταιρεία έχει καταφέρει να εδραιώσει ισχυρή παρουσία στη νησιωτική Ελλάδα μέσα από ένα δυναμικό πλάνο ανάπτυξης.

Όπως δε αποκάλυψε τον περασμένο Απρίλιο στους δημοσιογράφους ο Γενικός Διευθυντής της Μασούτης, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναπτύξει το μοντέλο λειτουργίας καταστημάτων μέσω του συστήματος δικαιόχρησης (franchising), πιθανότατα από το 2025 και προκειμένου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός

Σε αναπτυξιακή τροχιά κινείται η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, έχοντας κατορθώσει τα τελευταία χρόνια να συγκαταλέγεται στους μεγάλους «παίκτες» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων.

Το 2023 ο κύκλος εργασιών του ομίλου σκαρφάλωσε στα 703,78 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 497,81 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας μια αύξηση της τάξης του 41,38%. Τα αποτελέσματα μετά φόρων παραμένουν κερδοφόρα και ανήλθαν σε 2,30 εκατ. ευρώ, έναντι 2,13 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,83% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Για το δε 2024, ο πήχης τίθεται ακόμη πιο ψηλά. «Για το 2024 βάζουμε στόχο για κύκλο εργασιών ύψους 800 εκατ. ευρώ», αποκάλυψε τον περασμένο Ιούλιο στους δημοσιογράφους ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, Άγγελος Κρητικός, στο περιθώριο των εγκαινίων ενός νέου concept καταστήματος που λειτούργησε η αλυσίδα. Ο λόγος για το κατάστημα «Εκλεκτόν» που αφορά σε ένα deli grocery και βρίσκεται στην πλατεία Κλαυθμώνος στην καρδιά της Αθήνας.

Το νέο concept καταστήματος «Εκλεκτόν» θα φιλοξενεί περί τους 1.500-1.800 από τους βασικούς κωδικούς προϊόντων που διαθέτει η Κρητικός και καλύπτουν ήδη τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών, καθώς και επιπλέον 3.000 νέους κωδικούς που δεν βρίσκονται σήμερα στα ράφια της αλυσίδας. Πρόκειται για νέους κωδικούς που περιλαμβάνουν από προϊόντα από όλο τον πλανήτη που ξεχωρίζουν στην κατηγορία τους έως παραδοσιακά προϊόντα μικρών Ελλήνων παραγωγών από μία ευρύτατη γκάμα επιλογών. Σταδιακά, δε, ορισμένοι κωδικοί από την αναβαθμισμένη συλλογή προϊόντων του «Εκλεκτόν» θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας, εμπλουτίζοντας τη γκάμα επιλογών που και εκείνα προσφέρουν.

Διεκδικώντας, άλλωστε, πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη της... γειτονιάς τα τελευταία χρόνια, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην επέκταση του δικτύου της. Σύμφωνα με τον κ. Κρητικό, η αλυσίδα «τρέχει» για εφέτος ένα πλάνο επενδύσεων ύψους 15-20 εκατ. ευρώ, ενώ ανοίγει συνεχώς νέα καταστήματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την 1η Οκτωβρίου άνοιξαν δύο νέα καταστήματα Κρητικός, ένα στην Ελευσίνα και ένα στους Γαλατάδες της Πέλλας.

Σε ό,τι αφορά τις κινήσεις της αλυσίδας, ο κ. Κρητικός αποκάλυψε ότι θα «φέτος και την επόμενη χρονιά θα είμαστε φειδωλοί στις εξαγορές», καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στο δίκτυο των σημείων πώλησης που αποκτήθηκαν από τις προηγούμενες επιχειρηματικές κινήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2023 η Κρητικός προχώρησε στην εξαγορά των σούπερ μάρκετ Katerina's Market στη Μεσσηνιακή Μάνη – στην πρώτη εξαγορά της αλυσίδας για το 2023. Η εξαγορά αφορούσε στην απόκτηση τεσσάρων εταιρικών καταστημάτων, σε Καλαμάτα, Στούπα, Άγιο Νικόλαο και Κάμπο. Το 2022 και μέσα σε διάστημα μικρότερο των 40 ημερών, η γνωστή αλυσίδα προχώρησε σε δύο ακόμη εξαγορές. Στις αρχές Οκτωβρίου 2022 ανακοίνωσε την εξαγορά της κρητικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαθιουδάκης, αποκτώντας 17 καταστήματα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην Κρήτη. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κρητικός ανακοίνωνε ότι εξαγοράζει τον όμιλο σούπερ μάρκετ Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη και εντάσσοντας στο δυναμικό της, τα 52 εταιρικά καταστήματα του ομίλου, αλλά και τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων Ελληνικά Μάρκετ, Πρόοδος Μάρκετ, Ήλιος Μάρκετ και Γρήγορα, μαζί με το ευρύτατο δίκτυο των 300 καταστημάτων τους.

Σήμερα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου 890 καταστημάτων, διαθέτει οκτώ κέντρα διανομής και απασχολεί περισσότερους από 3.700 εργαζόμενους.