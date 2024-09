Microsoft: Επενδύει 1,3 δισ. στο Μεξικό σε τεχνολογία cloud και AI

Σε επένδυση ύψους 1,3 δισ. δολαρίων θα προχωρήσει τα επόμενα τρία χρόνια η Microsoft στο Μεξικό, με στόχο να δημιουργήσει υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και cloud computing, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

«Διπλασιάζουμε τη δυνατότητα να φέρουμε περισσότερη χωρητικότητα στο Μεξικό επενδύοντας επιπλέον 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, σε εκδήλωση στην Πόλη του Μεξικού.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να προσεγγίσει 5 εκατομμύρια Μεξικανούς και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από 30.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τρία χρόνια, όπως σημειώνει η ανακοίνωση.

Ανάρτηση στο Χ, σχολιάζοντας την συμφωνία, έκανε ο υπουργός Οικονομίας του Μεξικού, Μαρσέλο Εμπράρντ.

Welcome @satyanadella Microsoft is a strategic partner for the New Mexican Government !! Great news today!! We are going to work together with trust and friendship !! pic.twitter.com/yv0gahJj4n

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 24, 2024