Διακρίσεις της Performance Technologies στα Bite Awards 2024

Με 11 βραβεία αναγνωρίστηκε στα BITE Awards 2024 η Performance Technologies, για την καινοτόμο δουλειά της σε συνεργασία με σημαντικούς πελάτες και συνεργάτες.

Οι βραβεύσεις αυτές αναδεικνύουν τη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού, των cloud τεχνολογιών και των λύσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Αποτελούν απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας για την παροχή καινοτόμων τεχνολογιών και την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των πελατών της.

Ακολουθούν οι διακρίσεις:

National Bank of Greece - SAS

GOLD: Credit Card & Microloan Event Based Automated Promotional Offerings

Κατηγορία: CRM Συστήματα, Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Πωλήσεις

GOLD: Credit Card & Microloan Event Based Automated Promotional Offerings

Κατηγορία: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εμπειρίας Πελατών

Metlen Energy & Metals - SAS

GOLD: Big Data Governance Platform

Κατηγορία: Εφαρμογές Big Data/AI/IoT

GOLD: Big Data Governance of Corporate Business Data

Κατηγορία: Διακυβέρνηση Δεδομένων

ELPEDISON S.A. - IBM

GOLD: Energy Data Governance Platform

Κατηγορία: Cloud Computing/Υπηρεσίες

GOLD: Energy Data Governance Platform

Κατηγορία: Ενέργεια

GOLD: Energy Data Governance Platform

Κατηγορία: Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων

GOLD: Innovative Data Governance Framework for ELPEDISON

Κατηγορία: Προμηθευτής SaaS/PaaS/IaaS/DaaS

SILVER: Energy Data Governance Platform προς AI & GenAI

Κατηγορία: Τεχνητή Νοημοσύνη

Hellas Sat - Hewlett Packard Enterprise

BRONZE: Private Cloud Infrastructure with Two Data Centers in Greece & Cyprus

Κατηγορία: Υποδομές Data Center

Cepal Hellas Financial Services S.A.

BRONZE: Data Center Exit and Accelerated Azure Migration through the Cloud Adoption Framework

Κατηγορία: Cloud Migration