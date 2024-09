Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών: Τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» επιστρέφουν για 5η χρονιά

Επιστρέφει για 5η χρονιά η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» το Σάββατο 28/09/24 και την Κυριακή 29/09/24.

H πρωτοβουλία έχει πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία το 2018, το 2019, το 2022 και το 2023 και σε αυτή συμμετέχουν μεγάλα και μικρά ζυθοποιεία, από όλη τη χώρα, όλα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία που περιλαμβάνει ξεναγήσεις και γευστικές δοκιμές διαφορετικών ειδών μπύρας.

Η είσοδος στα ζυθοποιεία και η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να επισκεφθεί ορισμένες από τις σημαντικότερες ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες της χώρας. Μέσα από την επίσκεψη, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον ζύθο, τα χαρακτηριστικά και την ιστορία του, να εξοικειωθούν περισσότερο με τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, να μάθουν για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την παραγωγή των προϊόντων και κυρίως να δοκιμάσουν διαφορετικά είδη μπύρας.

Οι επισκέπτες, ανάλογα με το ζυθοποιείο που επιλέγουν, έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε:

• Ξενάγηση στους χώρους παραγωγής

Μέσα από τη ξενάγηση δίνεται στο κοινό η ευκαιρία να δει τη διαδικασία παραγωγής και να περιηγηθεί στους χώρους ζυθοποίησης και εμφιάλωσης της μπύρας.

• Γνωριμία με τους ζυθοποιούς

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ζυθοποιούς πίσω από τα προϊόντα, να μιλήσουν μαζί τους για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο και να μάθουν όλα τα μυστικά της παρασκευής του αγαπημένου τους ποτού.

• Γευστική δοκιμή διαφορετικών τύπων μπύρας

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικούς τύπους μπύρας, να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τους σωστούς τρόπους σερβιρίσματος της κάθε κατηγορίας και τους γευστικούς συνδυασμούς μεταξύ μπύρας και φαγητού.

Σημειώνεται πως για τις ξεναγήσεις και τις γευσιγνωσίες, ζητείται προεγγραφή ή/και τηρείται σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμένων θέσεων. Συστήνεται η επικοινωνία του επισκέπτη απευθείας με το ζυθοποιείο που πρόκειται να επισκεφθεί, ώστε να ενημερωθεί για το πλήρες πρόγραμμα, τη διαθεσιμότητα και τις ώρες λειτουργίας.

Τα ζυθοποιεία που συμμετέχουν στη δράση:

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2024» ΕΔΩ.

* Η κατανάλωση μπύρας απαγορεύεται σε ηλικίες κάτω των 18 ετών και υπενθυμίζεται ότι καταναλώνουμε πάντα υπεύθυνα.

H Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την καλλιέργεια της κουλτούρας της μπύρας, ενώ παράλληλα προωθεί την υπεύθυνη κατανάλωσή της.

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ιδρύθηκε το 2004 ως Ένωση μεγάλων ζυθοποιείων στην Ελλάδα. To 2016 υπήρξε μια σημαντική πρωτοβουλία, που οδήγησε στην διεύρυνσή της, καθώς προβλέφθηκε η συμμετοχή μικρών και μεγάλων ζυθοποιείων στην Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών. Σήμερα, μέλη της Ένωσης είναι δύο μεγάλοι και 18 μικροί Ζυθοποιοί. Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών αποτελεί μέλος της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης (The Brewers of Europe), η οποία ιδρύθηκε το 1958 και έχει σήμερα ως μέλη εθνικές ενώσεις ζυθοποιίας και εταιρείες από 28 ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσωπώντας πάνω από 10.000 ευρωπαϊκά ζυθοποιεία.