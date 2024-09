Άκμαν: Η Βραζιλία με την αναστολή του Χ θα διώξει τους επενδυτές

Ο Αμερικάνος μεγαλοεπενδυτής συντάχθηκε με τους επικριτές της απόφασης και θεωρεί ότι θα βλάψει τη χώρα.

Ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Άκμαν, ιδρυτής και CEO του hedge fund Pershing Square Capital Management, ενώθηκε με τους επικριτές της δικαστικής απόφασης για την αναστολή λειτουργίας του X του Έλον Μασκ στη Βραζιλία, λέγοντας ότι η απόφαση πιθανότατα θα διώξει τους επενδυτές και θα βλάψει τη χώρα.

Την Παρασκευή, ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Alexandre de Moraes διέταξε τους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου στη Βραζιλία να αποκλείσουν τους χρήστες από την πρόσβαση στο X, αφού η εταιρεία κοινωνικών δικτύων αρνήθηκε να διορίσει έναν νόμιμο εκπρόσωπο στη χώρα για να ευθυγραμμιστεί με αιτήματα της βραζιλιάνικης κυβέρνησης για κατάργηση λογαριασμών που φέρεται να εμπλέκονται στη διάδοση πολιτικών fake news.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο δικαστής διέταξε επίσης το πάγωμα των κεφαλαίων που κατείχε μια άλλη από τις επιχειρήσεις του Μασκ, η Starlink, για να χρησιμεύσουν ως εγγύηση για πρόστιμα που επιβλήθηκαν στο X για μη τήρηση δικαστικών αποφάσεων.

Το «παράνομο κλείσιμο του X και το πάγωμα λογαριασμών της Starlink έβαλαν τη Βραζιλία σε έναν γρήγορο δρόμο για να γίνει μια αγορά που κανείς δεν θα μπορεί να επενδύσει», δήλωσε ο Άκμαν σε μια ανάρτηση στο X. «Η Κίνα διέπραξε παρόμοιες ενέργειες που οδήγησαν σε φυγή κεφαλαίων και σε κατάρρευση κερδών. Το ίδιο θα συμβεί και στη Βραζιλία, εκτός εάν αποσυρθεί γρήγορα από αυτές τις παράνομες πράξεις», συμπλήρωσε ο Αμερικανός επενδυτής.

Brazil’s illegal shut down of @X and account freeze at Starlink put Brazil on a rapid path to becoming an uninvestable market. China committed similar acts leading to capital flight and a collapse in valuations. The same will happen to Brazil unless they quickly retreat from… https://t.co/ph2qVTe9XW

— Bill Ackman (@BillAckman) September 1, 2024