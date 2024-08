Έκθεση ΕΤΕ: Η πορεία με πυξίδα τα κριτήρια ESG συνεχίζεται

Την Έκθεση ESG για το 2023 δημοσίευσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα, περιλαμβάνοντας τα κύρια σημεία των δράσεων ESG από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, καταδεικνύοντας ότι η δέσμευσή της προς τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οράματος και της στρατηγικής της.

«Η Έκθεση παρέχει εκτενή πληροφόρηση αναφορικά με την ESG στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας και την πρόοδο υλοποίησής της, γνωστοποιήσεις για τις μετρήσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη σχετική πρόοδο για την επίτευξη των στόχων προς μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών, καθώς και ενημερώσεις για λοιπά μεγέθη ESG. Επιπλέον, παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση για τη διαχείριση ESG κινδύνων, το πλαίσιο διακυβέρνησης θεμάτων ESG, τις συμμετοχές σε διεθνείς πρωτοβουλίες ESG, δείκτες και αξιολογήσεις ESG, διακρίσεις και βραβεία. Τα κυριότερα σημεία της Έκθεσης ESG για το 2023 αναλύονται παρακάτω» τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Δράσεις με Υπευθυνότητα για τη Κλιματική Μετάβαση και το Περιβάλλον

Το 2023, η Εθνική Τράπεζα έκανε σημαντικά βήματα προς την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών (net -zero) έως το 2050. Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, η Τράπεζα εντάχθηκε στη διεθνή σύμπραξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Partnership for Carbon Accounting Financials (“PCAF”) και στην κορυφαία παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance (“NZBA”), στοχεύοντας στη συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο για την προώθηση των απαραίτητων δράσεων ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Η Εθνική έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα που έθεσε επιστημονικούς στόχους για το 2030 στο πλαίσιο της NZBA για έξι χαρτοφυλάκια της με σημαντικό αποτύπωμα άνθρακα. Στην Έκθεση, δημοσιεύονται οι τελευταίες μετρήσεις του ανθρακικού αποτυπώματός της Εθνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων εκπομπών για όλα τα επιλέξιμα χρηματοδοτικά ανοίγματα της Τράπεζας σύμφωνα με τη μεθοδολογία PCAF, καθώς και των χρηματοδοτούμενων εκπομπών των κυριότερων θυγατρικών της. Η Έκθεση παρέχει επίσης πληροφόρηση για την πρόοδο αναφορικά με τους στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο της NZBA, και καταδεικνύει βελτίωση σε σχέση με το έτος-βάση 2022 στις εντάσεις εκπομπών σε όλα τα χαρτοφυλάκια για τα οποία έχουν τεθεί στόχοι. Όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που προκύπτει από τη λειτουργία της Τράπεζας, παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για το 2030 για τις εκπομπές Scope 1 και Scope 2.

Τα σημαντικά επιτεύγματα της Εθνικής Τράπεζας για το 2023 περιλαμβάνουν την ισχυρή θέση της στη χρηματοδότηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα με υπόλοιπα ύψους €2 δις στο τέλος του 2023 και €1,2 δις πιστοδοτικές εγκρίσεις κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τη στήριξη της πράσινης μετάβασης των εταιρικών πελατών με δάνεια συνδεδεμένα με τη βιωσιμότητα και συμβάσεις ύψους €0,9 δις, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), από τα οποία πάνω από το ήμισυ βρίσκονται κάτω από τον πυλώνα της πράσινης μετάβασης. Επιπλέον, επεκτάθηκε η προσφορά προϊόντων λιανικής τραπεζικής για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης των μικρών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων και λύσεων χρηματοδότησης για μικρής κλίμακας ΑΠΕ, για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων και για υβριδικά/ηλεκτρικά οχήματα. Τέλος, το 2023, η Τράπεζα πραγματοποίησε την έκδοση του πρώτου Πλαισίου Έκδοσης Βιώσιμων Ομολόγων (Sustainable Bond Framework) στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να παρέχει βιώσιμες χρηματοδοτικές λύσεις στο μέλλον.

Επένδυση στην κοινωνία και στους ανθρώπους μας

Το 2023, η κοινωνική στρατηγική και το πρόγραμμα χορηγιών της Εθνικής Τράπεζας συνέχισαν τη δυναμική στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Επίκεντρο των σημαντικότερων δράσεων μας ήταν η αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος NBG Business Seeds για νεοφυείς επιχειρήσεις, η προώθηση του πολιτισμού μέσω του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας («ΜΙΕΤ») και η υποστήριξη της προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών για τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα συνέβαλε με €12,5 εκατομμύρια στη στήριξη των έργων αποκατάστασης και την ανάπτυξη νέων υποδομών στην περιοχή της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές συνέπειες της καταιγίδας “Daniel”, στο πλαίσιο στήριξης ύψους €50 εκατ. που παρείχαν συνολικά οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Η Τράπεζα υποστήριξε επίσης την πρόληψη των πυρκαγιών μέσω ενός στοχευμένου προγράμματος ενίσχυσης των εθελοντικών ομάδων δασοπυροπροστασίας σε συνεργασία με μεγάλα κοινωφελή ιδρύματα. Πιο πρόσφατα, η Τράπεζα διέθεσε στην αγορά το νέο στεγαστικό δάνειο «το Πρώτο μου Σπίτι» με στόχο την ενίσχυση των νέων στην απόκτηση πρώτης κατοικίας, και την προώθηση της χρηματοοικονομικής συμπερίληψης. Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να επενδύει στους ανθρώπους της, οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής της, ενισχύοντας την ισορροπία των φύλων με το 31% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και το 32% των ανώτερων διευθυντικών στελεχών να είναι γυναίκες, στηρίζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω ενισχυμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης σε θέματα ESG, και παρέχοντας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας μέσω του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας ("ΤΥΠΕΤ").

Τήρηση των βέλτιστων προτύπων διακυβέρνησης

Η λειτουργία με διαφάνεια και ακεραιότητα, καθώς και η τήρηση των υψηλότερων προτύπων διακυβέρνησης ήταν ανέκαθεν κύριοι στόχοι για την Τράπεζα. Το 2023, θεσπίστηκαν νέοι ρόλοι ανωτέρων στελεχών στη στρατηγική και στη διαχείριση κινδύνων, και ιδρύθηκαν δυο νέες διευθύνσεις στην πρώτη και δεύτερη γραμμή άμυνας, για να την περαιτέρω ενίσχυση της διακυβέρνησης ESG και την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιχειρηματικών ευκαιριών, καθώς και των κινδύνων, που προκύπτουν από τη μετάβαση στη βιωσιμότητα. Η πρόοδός στις πρακτικές βιωσιμότητας και τις ESG δημοσιοποιήσεις της Εθνικής Τράπεζας αναγνωρίστηκε και αποτυπώνεται στη βελτίωση της αξιολόγησής της από οίκους αξιολόγησης ESG, συμπεριλαμβανομένων των MSCI, ISS ESG, Sustainalytics και Fitch.

«Η ισχυρή μας δέσμευση στη βιωσιμότητα και την συμπερίληψη, μας ωθεί να ενσωματώσουμε περαιτέρω τα θέματα ESG στην επιχειρηματική μας στρατηγική, στο εμπορικό και λειτουργικό μας μοντέλο και στην κουλτούρα του οργανισμού μας, υποστηρίζοντας το όραμά μας να παραμείνουμε η Τράπεζα Πρώτης Επιλογής», δήλωσε ο Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας.

Η Έκθεση ESG 2023 της Εθνικής Τράπεζας έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα Global Reporting Initiative ("GRI 2021"). Στόχος της η κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών της Εθνικής Τράπεζας, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, όπως περιγράφεται στις ενότητες της Έκθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες σε θέματα ESG της Εθνικής Τράπεζας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.nbg.gr/el/omilos/esg .