Η Hilton πάει... Μύκονο - Το νέο 5* Semeli Coast Mykonos Curio Collection (pics)

Η νέα επιλογή διαμονής της Hilton στο νησί της Μυκόνου. Τα σχέδια του ξενοδοχειακού κολοσσού για την Ελλάδα.

Την άφιξη του ξενοδοχειακού κολοσσού της Hilton στη δημοφιλές νησί των Ανέμων, σηματοδοτούν τα εγκαίνια του Semeli Coast Mykonos Resort, το οποίο άνοιξε τις πύλες του πρόσφατα ως μέλος της οικογένειας Curio Collection της Hilton.

To νέο Curio της Μυκόνου

To νέο Semeli Coast Mykonos Resort, βρίσκεται στον κόλπο Μερχιά και είναι τοποθετημένο κατά μήκος του εντυπωσιακού τοπίου της ακτογραμμής της Μυκόνου. Το νέο απόκτημα της Hilton έχει δυναμικότητα 45 σουιτών και βιλών, όλες με ιδιωτική πισίνα ή τζακούζι και απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο.

Το ξενοδοχείο άνοιξε της πύλες του στα τέλη Ιουνίου, και όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση, απευθύνεται σε εναλλακτικούς ταξιδιώτες που επιθυμούν να εξερευνούν πέρα από τα συνηθισμένα και τα κοινότυπα.

Πέρα από τις επιλογές διαμονής το ξενοδοχείο διαθέτει εντός του εστιατόριο, τα εδέσματα του οποίου δημιουργούνται με τοπικά προϊόντα απευθείας από ντόπιους παραγωγούς, αλλά και ένα Το πλήρως εξοπλισμένο spa με εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ, αλατοθεραπεία και αίθουσα κρυοθεραπείας προτρέποντας τους επισκέπτες να συνδυάσουν τις στιγμές χαλάρωσης με την ευεξία.

Επιπλέον, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου, που την έχουν κάνει διεθνές hotspot.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Semeli Coast Mykonos Resort είναι μέλος του Hilton Honors, του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης πελατών για τα 23 παγκόσμιας φήμης brands της Hilton. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέλη που κάνουν κράτηση απευθείας έχουν πρόσβαση σε άμεσα οφέλη, συμπεριλαμβανομένου ενός ευέλικτου συστήματος πληρωμής που τους επιτρέπει να επιλέξουν σχεδόν οποιονδήποτε συνδυασμό πόντων και χρημάτων για την κράτηση της διαμονής, μιας αποκλειστικής έκπτωσης, δωρεάν Wi-Fi και την εφαρμογή Hilton Honors. Δεδομένης της δεξαμενής πελατών της Hilton μάλιστα και παρά τον σύντομο χρόνο ζωής του, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον πρώτο μήνα οι επιδόσεις ήταν εξαιρετικές.

Τα σχέδια επέκτασης της Hilton

Το Semeli αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη της Hilton στη χώρα μας, τα σχέδια όμως της αλυσίδας δεν σταματούν εκεί. Στόχος είναι να συνεχίσει να επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα και να διπλασιάσει τα ξενοδοχεία του επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλακίου της τα επόμενα χρόνια, όπως είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Dino Michael, Senior Vice President & Global Category Head, Luxury Brands, Hilton, κατά την πρόσφατη παρουσίαση του «The Ilisian».

Σύμφωνα με τους επιτελείς της αλυσίδας μάλιστα, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Hilton βρίσκονται τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, καθώς και νησιωτικοί προορισμοί με αιχμή Κέρκυρα, Μύκονο, Κω, Σκιάθο και Ρόδο.

Ο διεθνής όμιλος διαθέτει σήμερα ένα portfolio με 9 μονάδες ανά την Ελλάδα και πέρα από το Semeli φέτος θα λειτουργήσει υπό την ομπρέλα του και το ξενοδοχείο Numo Ierapetra Beach Resort Crete, έπειτα από συμφωνία franchise που σύναψε η Hilton με τη NUMO Hospitality. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία μεταξύ της Hilton και της NUMO Hospitality, μετά το άνοιγμα του Royal Senses Resort & Spa Crete, Curio Collection by Hilton το 2021.

Στο χαρτοφυλάκιο του ενέταξε πρόσφατα πέντε ακόμη ξενοδοχεία σε συνέχεια της συνεργασίας franchise με την ισραηλινή αλυσίδα Brown Hotels. Πρόκειται για το ξενοδοχείο Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς και για τα Isla Brown Chania Resort Curio Collection by Hilton, Chania Flair Boutique Hotel Tapestry Collection by Hilton και Domes Aulus Elounda All Inclusive Resort Curio Collection by Hilton στην Κρήτη.

Τέλος η αλυσίδα έχει ακόμη παρουσία στη Σαντορίνη με το Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton και στη Ρόδο με το Lindian Village Beach Resort Rhodes, Curio Collection by Hilton.