Heineken: Αναβαθμίζει το guidance για το έτος παρά τη ζημία το α' εξάμηνο

Αύξησε τον στόχο αύξησης κερδών για το έτος η Heineken, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, μετά την άνοδο που κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα για το πρώτο εξάμηνο.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυξήθηκαν οργανικά κατά 5,9% στα 17,81 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς για 15,19 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το Marketwatch, η ολλανδική ζυθοποιία αναμένει οργανική αύξηση λειτουργικών κερδών από 4% έως 8% σε σύγκριση με τo προηγούμενο guidance για χαμηλό έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης και τις προσδοκίες της αγοράς 8,2%, σύμφωνα με πρόβλεψη της εταιρείας.

Το ενημερωμένο guidance ήρθε καθώς η Heineken ανέφερε ότι τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη -- μια από τις προτιμώμενες μετρήσεις της, για το πρώτο εξάμηνο του 2024 αυξήθηκε σε 1,20 δισ. ευρώ (1,30 δισεκατομμύρια δολάρια) από 1,15 ευρώ δισ., σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς.

Ωστόσο η Heineken έχασε τις εκτιμήσεις για την αύξηση των λειτουργικών κερδών του εξαμήνου, σημειώνοντας καθαρή ζημία 95 εκατ. ευρώ μετά την απομείωση ύψους 1,05 δισ. ευρώ που σχετίζεται κυρίως με την υποτίμηση του 40% μεριδίου στην κινεζική ζυθοποιία CR Beer.

Οι ενοποιημένοι όγκοι μπύρας - που περιλαμβάνει την ομώνυμη μάρκα της καθώς και περισσότερες από 300 άλλες μπύρες όπως οι Amstel, Red Stripe, Sol και Desperados - αυξήθηκαν κατά 2,1% οργανικά, χάνοντας τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση 3,2%. Οι όγκοι της μάρκας Heineken αυξήθηκαν κατά 9,2%.

«Στο δεύτερο εξάμηνο, θα αυξήσουμε ουσιαστικά τις επενδύσεις στην αγορά και τις δαπάνες πωλήσεων, με αξιοσημείωτες αυξήσεις σε βασικές αγορές», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Dolf van den Brink.

Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε προμέρισμα 0,69 ευρώ ανά μετοχή, σταθερό από ένα χρόνο πριν.