«Άνοιγμα» στο επταήμερο κάνουν τα σούπερ μάρκετ

Ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ανοίγουν τις Κυριακές. Ανοιχτά κυρίως τα καταστήματα που λειτουργούν με τη μέθοδο του franchise και όχι τα εταιρικά. Τι συμβαίνει στις τουριστικές περιοχές.

Ένα διευρυμένο μοντέλο λειτουργίας, πολλές φορές και εκτός του καθιερωμένου ωραρίου, με ανοιχτά καταστήματα ακόμη και τις Κυριακές, υιοθετούν τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, εν μέσω του εντεινόμενου ανταγωνισμού στον κλάδο της οργανωμένης λιανικής.

Στόχος δε αυτού του διευρυμένου μοντέλου λειτουργίας είναι να κερδηθεί η… μάχη της γειτονιάς και δη η κάλυψη των συμπληρωματικών και έκτακτων καθημερινών αναγκών των καταναλωτικών αγορών σε κάθε περιοχή. Αφορά επί της ουσίας στην κάλυψη των αναγκών άμεσης κατανάλωσης που μπορεί να εμφανίσουν ανά πάσα ώρα και ημέρα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτό όμως το μοντέλο λειτουργίας δεν επηρεάζει ως επί το πλείστον τα εταιρικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, αλλά αφορά κυρίως σε εκείνα που λειτουργούν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchise).

Στον αντίποδα, τα εταιρικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ παραμένουν κλειστά τις Κυριακές, με εξαίρεση τις περιόδους των γιορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και τις Κυριακές που ορίζει ο νόμος στο πλαίσιο των εκπτώσεων.

Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιοργάνωσης, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του δικτύου της, δρομολογώντας τη μετατροπή αρκετών εταιρικών καταστημάτων σε franchise. Η μετατροπή αφορά κατά κύριο λόγο μικρής έκτασης καταστήματα, ενώ, σύμφωνα με την αλυσίδα, «η μέθοδος του franchise φαίνεται να λειτουργεί καλύτερα καθώς παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία». Ήδη, το μοντέλο franchise της αλυσίδας αριθμεί περισσότερα από 250 αστικά καταστήματα πώλησης τροφίμων σε όλη την Ελλάδα και αναπτύσσεται συνεχώς.

Ανάλογα με τον τόπο του, ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει τον τύπο καταστήματος που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της περιοχής. Στην πόλη μπορεί να δημιουργήσει ένα κατάστημα πώλησης τροφίμων μικρού μεγέθους AB Shop & Go, ενώ διαθέτοντας ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο, μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία ενός μεσαίου προς μεγάλου καταστήματος AB Food Market στην περιφέρεια, που λειτουργεί κομβικά σε θέση-κλειδί, στον κεντρικό ιστό της περιοχής ή πάνω σε κάποιο βασικό οδικό άξονα, αποτελώντας «πέρασμα» και καλύπτοντας όλες τις βασικές αγορές των κατοίκων. Το μοντέλο αυτών των καταστημάτων προβλέπει διευρυμένο ωράριο και άνοιγμά τους και τις Κυριακές.

Μια νέα εποχή στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων «εγκαινίασε» από τον περασμένο Μάρτιο η αλυσίδα Lidl Hellas, προχωρώντας σε τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, από τις 4 Μαρτίου 2024 όλα τα σούπερ μάρκετ Lidl ανοίγουν στις 7:45 κάθε μέρα, ήτοι ένα τέταρτο νωρίτερα έναντι του πρότερου ωραρίου, ενώ κάθε Σάββατο κλείνουν μια ώρα αργότερα και δη στις 21:00. Όπως είδε τότε εξηγήσει στους δημοσιογράφους ο CEO και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, η εν λόγω απόφαση ελήφθη με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού και δη για λόγους ευκολίας όσων επιθυμούν να αγοράσουν πρωινό κλπ. Ερωτηθείς δε για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, ο επικεφαλής της κορυφαίας αλυσίδας του οργανωμένου λιανεμπορίου εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, τα καταστήματα είναι ανοιχτά στις περιοχές που το επιτρέπει ο νόμος.

Την ίδια στιγμή, ανεβάζουν «στροφές» τα σχέδια του ομίλου ΜETRO ΑΕΒΕ -που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική- για την ανάπτυξη των καταστημάτων γειτονιάς, γνωστών και ως convenience stores, καθώς ο όμιλος συνεχίζει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της νέας εποχής. Η ανάπτυξη θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της μεθόδου της δικαιόχρησης (franchise) των My Μarket Local, ενός μοντέλου καταστημάτων μικρής έκτασης - έως 200 τμ - τα οποία εξυπηρετούν τις αρχές της εγγύτητας και της τοπικότητας. Το πρώτο My Μarket Local λειτούργησε πιλοτικά το 2021 στην Κυψέλη, ενώ ακολούθησε η ουσιαστική ανάπτυξη του εγχειρήματος το 2022. Πρόσφατα άνοιξαν νέα My market Local στη Θεσσαλονίκη, ενώ στόχος του ομίλου είναι μέχρι τα τέλη του 2025 να λειτουργήσουν περί τα 75-80 My Μarket Local σε όλη την επικράτεια. Τα My Μarket Local λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, καθώς είναι ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 7:00 έως τις 23:00 και τις Κυριακές από τις 8:00 έως τις 22:00.

Μεθοδικά χτίζει την ανάπτυξή της η OK Anytime Market AΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο του λιανεμπορίου στην Ελλάδα από το 2004 και αναπτύσσει τα γνωστά καταστήματα ΟΚ! Anytime Markets. Τα καταστήματα ΟK! αποτελούν μιας μορφής mini super market, ενώ το μείγμα των προϊόντων που διαθέτουν, αποτελείται από γαλακτοκομικά, τρόφιμα ξηρού φορτίου, ψυγείου-κατάψυξης, οπωρολαχανικά και είδη πρώτης ανάγκης καθώς και καπνικά προϊόντα, όλα στη λογική του συσκευασμένου αγαθού κατανάλωσης. Το προϊοντικό μείγμα είναι έτσι δομημένο και περιλαμβάνει ακόμα και προϊόντα πιο premium ώστε η αλυσίδα να είναι σε θέση να καλύπτει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού καταναλωτή. Ακόμη, υπάρχει και η βασική γκάμα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα καταστήματα ΟK! λειτουργούν καθημερινά από τις 8:00 έως τις 23:00. Ήδη, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024 άνοιξαν δέκα νέα καταστήματα ΟΚ! ενώ η επέκταση του δικτύου θα συνεχιστεί, καθώς για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η εταιρεία έχει προγραμματίσει εννέα νέα σημεία πώλησης και επιπλέον πέντε ανακαινίσεις παλαιοτέρων καταστημάτων.

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιπες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που δεν διαθέτουν καταστήματα που λειτουργούν με τη μέθοδο του franchise δεν ανοίγουν τα καταστήματά τους τις Κυριακές, πλην των ελαχίστων εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος. Πάγια, δε, τακτική να μην ανοίγει «Ποτέ την Κυριακή» ακολουθεί ο leader της εγχώριας αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, ο όμιλος Σκλαβενίτη.