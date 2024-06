ΕΥ Ελλάδος: Ενίσχυση της διοικητικής ομάδας με 19 νέες και νέους Εταίρους

Εννέα από τους 19 νέους Εταίρους – ποσοστό 47% – είναι γυναίκες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΥ για ενίσχυση της διαφορετικότητας

Tην περαιτέρω ενίσχυση της διοικητικής της ομάδας με 19 νέες και νέους Εταίρους ανακοινώνει η ΕΥ Ελλάδος.

Με σημαντική εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες, οι νέοι Εταίροι εκπροσωπούν τα διάφορα Τμήματα Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη διεύρυνση της διοικητικής ομάδας της ΕΥ, μετά τους 20 νέους εταίρους που ανακοινώθηκαν το 2023, αντανακλώντας το γεγονός ότι αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Εννέα από τους 19 νέους Εταίρους – ποσοστό 47% – είναι γυναίκες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΥ για ενίσχυση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Οι νέες και νέοι Εταίροι είναι:

Ελεγκτικές Υπηρεσίες: Χριστίνα Λαλάκη, Μανούσος Μελαδάκης

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Mark Lindop, Νατάσσα Ηλιάδου, Βίκυ Κούρα, Κωνσταντίνος Μπλούτσος, Ηλίας Οικονομάκος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Παπακώστας, Βασίλης Πιερράκος, Λίλα Σκουφάκη, Δημήτρης Τασιάς, Βίκυ Τσαμαδιά, Δημοσθένης Τσουκαλάς, Κωστής Χλουβεράκης

Φορολογικές Υπηρεσίες: Tatiana Dandis, Φρόσω Παπαδοπούλου, Στέλλα Σαριτζόγλου, Ελίνα Χρονοπούλου

Ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε σχετικά: «Εκ μέρους όλης της οικογένειας της ΕΥ, θέλω να συγχαρώ τις νέες και τους νέους Εταίρους μας, για το σημαντικό αυτό βήμα στη σταδιοδρομία τους και να τους καλωσορίσω στη διοικητική μας ομάδα. Είναι όλοι εξαιρετικοί επαγγελματίες με πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες, ενθουσιασμό και εμπειρία, που θα συμβάλλουν μέσα από τις νέες τους αρμοδιότητες, στον σκοπό που έχουμε θέσει, για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου!».

Υπενθυμίζεται ότι η EY Ελλάδος, πρόσφατα διακρίθηκε με την ένταξή της στην εθνική λίστα Best WorkplacesTM Hellas 2024, από τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work®, κατακτώντας μία θέση μεταξύ των 10 κορυφαίων εταιρειών στη μεγάλη κατηγορία (με περισσότερους από 250 εργαζόμενους) με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία έχει λάβει την πιστοποίηση Great Place to Work® Certified™ και έχει ενταχθεί στη λίστα Best WorkplacesTM for Women Hellas 2024, ενώ αναδείχθηκε, επίσης, και ως Top Employer 2024, από το Top Employers Institute.