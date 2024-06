Μασκ: «Οι μέτοχοι ψηφίζουν υπέρ της αμοιβής μου 55,8 δισ.» - Ράλι 7% της Tesla

Οι μέτοχοι της Tesla θα αποφασίσουν επίσης για τη μεταφορά της έδρας στο Τέξας.

Άλμα πραγματοποιούν οι μετοχές της Tesla προσυνεδριακά, αφού οι μέτοχοι της εταιρείας αναμένεται να ψηφίσουν υπέρ του πακέτου αποδοχών 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον Έλον Μασκ, αλλά και για την πρότασή του που αφορά τη μεταφορά της κατασκευάστριας εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων στο Τέξας, όπως αναφέρει ο ίδιος ο δισεκατομμυριούχος.

Η μετοχή της Tesla κινείται 6,85% υψηλότερα προσυνεδριακά.

Ο Μασκ δήλωσε ότι και τα δύο αυτά ψηφίσματα επί του παρόντος περνούν με «μεγάλη διαφορά», χωρίς να αποκαλύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins!

♥️♥️ Thanks for your support!! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024