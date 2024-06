EY World Entrepreneur Of The Year™ 2024: Νικητής ο Vellayan Subbiah από την Ινδία

Πρόκειται για τον τέταρτο νικητή από την Ινδία, στα 24 χρόνια του παγκόσμιου διαγωνισμού.

O Vellayan Subbiah, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Tube Investments of India (TII) και Πρόεδρος της Cholamandalam (Chola) Investment and Finance Co. Ltd., αναδείχθηκε EY World Entrepreneur Of The Year™ 2024, στην Τελετή Απονομής του διαγωνισμού που έλαβε χώρα στο Salle des Etoiles του Μονακό. Ο κ. Subbiah επιλέχθηκε ανάμεσα από σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, συμπεριλαμβανομένων και των 51 νικητών και νικητριών των επιμέρους εθνικών προγραμμάτων από 47 χώρες και δικαιοδοσίες, οι οποίοι διαγωνίστηκαν για τον παγκόσμιο τίτλο. Πρόκειται για τον τέταρτο νικητή από την Ινδία, στα 24 χρόνια του παγκόσμιου διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The YearTM 2024, την Ελλάδα εκπροσώπησε επάξια ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΜΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, και Έλληνας «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2023. Στη χώρα μας, ο διαγωνισμός EY «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» διεξάγεται από το 2006 και κάθε δύο χρόνια, αναδεικνύοντας τη δημιουργική και καινοτόμα πλευρά της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Λίγα λόγια για τον Vellayan Subbiah

Ο Vellayan Subbiah είναι ένας μετασχηματιστικός ηγέτης, με όραμα να αλλάξει την τροχιά της χώρας του, των επιχειρήσεών της και των ανθρώπων της. Η επαγγελματική πορεία του, την οποία ξεκίνησε ως μηχανικός και έπειτα ως στρατηγικός σύμβουλος, κατέληξε στο μονοπάτι της επιχειρηματικότητας, όταν άρχισε να αναλαμβάνει ηγετικούς ρόλους στην οικογενειακή επιχείρηση, σχεδόν πριν από 15 χρόνια. Ο Vellayan καθοδήγησε, αρχικά, με επιτυχία την Chola εν μέσω παγκόσμιας ύφεσης, ενώ, τελικά, ανέλαβε Πρόεδρος της εταιρείας, αυξάνοντας την κεφαλαιοποίησή της κατά 60 φορές, στη διάρκεια της θητείας του.

Το 2018, ανέλαβε την ηγεσία της TII, μίας μεταποιητικής επιχείρησης με ιστορία 70 ετών, και ξεκίνησε τον ολικό μετασχηματισμό της μέσα από την ανακατανομή επενδύσεων και την ολοκλήρωση εξαγορών. Από τη στιγμή που ανέλαβε, συνεισέφερε στην αύξηση της τιμής της μετοχής της TII κατά 13 φορές. Η θυγατρική της TII, CG Power, μόλις ξεκίνησε την κατασκευή της πρώτης outsourced εγκατάστασης ημιαγωγών και δοκιμών στην Ινδία. Πέρα από τη μεγάλη επιχειρηματική του επιτυχία, ο Vellayan υπήρξε σταθερός στη δέσμευσή του για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία, υλοποιώντας πρωτοβουλίες που οδήγησαν τις εταιρείες του σε σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ορόσημα και έθεσαν νέα πρότυπα για την εταιρική ευθύνη.

Ο παγκόσμιος οργανισμός της EY διοργανώνει τον ετήσιο διαγωνισμό World Entrepreneur Of The YearTM για να τιμήσει τα επιτεύγματα οραματιστών ηγετών που μετασχηματίζουν τον κλάδο τους, αναπτύσσουν την οικονομία και απαντούν ενεργά στις παγκόσμιες προκλήσεις. Η ετήσια αυτή συνάντηση, φέρνει κοντά ιδρυτές, CEOs και επιχειρηματικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε workshops και άλλες ευκαιρίες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο νικητής του βραβείου EY World Entrepreneur Of The YearTM 2024 επελέγη από μία ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, με βάση τέσσερα κριτήρια: το επιχειρηματικό πνεύμα, τον εταιρικό σκοπό, την ανάπτυξη και τον αντίκτυπο. Στη φετινή Κριτική Επιτροπή συμμετείχαν προσωπικότητες του παγκόσμιου επιχειρείν, υπό την προεδρία, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, του Hernan Kazah, Συνιδρυτή και Managing Partner της Kaszek Ventures.