Lamda – Ελληνικό: Προχωρούν αναπτύξεις δισεκατομμυρίων - «Κύκλος» επαφών για το Ellinikon Mall

Έρχονται mega projects σε εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, Καζίνο, γραφεία. Σε επαφές και με άλλους υποψήφιους… αναδόχους για την κατασκευή του Ellinikon Mall, πρώην Vouliagmenis Mall, φαίνεται να βρίσκεται η Lamda Development. ECI οι ΑΒΑΞ – Rizzanni αλλά στο... «παιχνίδι» η γαλλική Bouygues;

Σε επαφές και με άλλους υποψήφιους… αναδόχους για την κατασκευή του mega mall στο Ελληνικό, δηλαδή του Ellinikon Mall, γνωστό μέχρι πρότινος ως Vouliagmenis Mall, φαίνεται να βρίσκεται η Lamda Development, ανάμεσα στους οποίους φέρεται να είναι και η γαλλική Bouygues, ενδεχομένως και εγχώρια εταιρεία, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες της αγοράς.

Ως γνωστόν, το σχήμα Rizzani de Eccher – ΑΒΑΞ, δηλαδή ο ιταλικός όμιλος και το ελληνικό κατασκευαστικό γκρουπ, έχουν αναλάβει το συμβόλαιο του συμβούλου ανάπτυξης του project (ECI - Early contractor involvement) που προχωρά με το εν λόγω μοντέλο, όπως έχει ήδη γίνει με τον Riviera Tower και αναμένεται να συμβεί και με τον Mixed Use Tower (συνεργασία Lamda με Brooklane), όπως έχει από πέρυσι αναδείξει το insider.gr.

Στον Πύργο Κατοικιών τον ρόλο αυτόν είχαν οι Bouygues – Intrakat, που τελικά ανέλαβαν και το κατασκευαστικό κομμάτι. Πολλοί στην αγορά εκτιμούσαν ότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το Mall, δηλαδή οι Rizzani de Eccher – ΑΒΑΞ να «κλειδώσουν» και την υλοποίηση της ανάπτυξης που φαίνεται να «ανέβηκε» σε κόστη σε σχέση με τα αρχικά σχέδια, σε επίπεδα που, κατ’ εκτίμηση, κινούνται στο μισό δις ευρώ περίπου. Εντούτοις, αν εδώ και έναν χρόνο Rizzani de Eccher – ΑΒΑΞ έχουν υπογράφει τη σχετική συμφωνία για να αναλάβουν σύμβουλοι για την κατασκευή του Mall Complex, με τη μορφή του Early Contractor Involvement, παρέχοντας στη Lamda υπηρεσίες αναφορικά με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαχείριση κατασκευής του έργου, ακόμα δεν υπάρχουν νεότερα για τον ανάδοχο – κατασκευαστή. Να σημειωθεί ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή η Lamda θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε άλλους υποψήφιους κατασκευαστές εκτός του ελληνο-ιταλικού σχήματος, ενώ να σημειώσουμε ότι τους προηγούμενους μήνες έχουν κυκλοφορήσει σενάρια για τα αυξημένα κόστη, τις χρήσεις του Mall που θα είχε και γραφεία, το τελικό τους μέγεθος κ.α.. Δηλαδή, φαίνεται να επικρατούν και άλλες σκέψεις και εναλλακτικά μοντέλα, αν και παραμένει βασική πρόθεση της Lamda το έργο να προχωρήσει.

Πάντως, όπως αναφέρθηκε, πληροφορίες της αγοράς θέλουν τους ανθρώπους της Lamda να έχουν διευρύνει τον κύκλο των συζητήσεων με υποψήφιους αναδόχους, βάζοντας στο παιχνίδι και τη γαλλική Bouygues, με κάποιες φήμες να αναφέρονται και σε εγχώριο όμιλο, αν και ήδη π.χ. η ΜΕΤΚΑ (του ομίλου Μυτιληναίος), έχει αναλάβει την κατασκευή του έτερου παραλιακού mall, Riviera Galleria, μια επένδυση εκτιμώμενους ύψους 120-150 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, αναμένονται νεότερα για το πως θα είναι η τελική μορφή της ανάπτυξης αλλά και ποιος ο κατασκευαστής.

Οι μεγάλες αναπτύξεις σε Malls, IRC, Ξενοδοχεία

Γενικότερα, πάντως, στο Ελληνικό προχωρούν αναπτύξεις μερικών δις ευρώ, πέραν των οικιστικών ή των βασικών υποδομών που είναι ήδη σε εξέλιξη από την ΑΒΑΞ.

Ως γνωστόν, το πρώην Vouliagmenis Mall και νυν Ellinikon Mall προβλέπονταν να έχει χώρους επιφάνειας 90.000 τ.μ., περίπου 280 καταστήματα, να είναι κατά 50% μεγαλύτερο του The Mall Athens, ενώ βάσει αρχικών σχεδίων προγραμματίζονταν να ολοκληρωθούν αρχικές εργασίες στο «πρώτο μισό» του 2024 και οι κύριες να εκκινήσουν εντός του έτους, προφανώς προς τα τέλη. Σε σχέση με τα Malls που θα αναπτύξει η εισηγμένη στο Ελληνικό, υπάρχει σημαντική πρόοδος στη συμφωνία Heads of Terms (HoT) με μισθωτές/ενοικιαστές για τις Εμπορικές Αναπτύξεις στο Ελληνικό (π.χ. για το The Ellinikon Mall 70% του GLA, Riviera Galleria 53% του GLA, στόχος είναι τα νούμερα αυτά να ανέβουν σε 80% και 75% αντίστοιχα στο τέλος του 2024).

Όπως πρόσφατα σημείωσε η Lamda για το The Ellinikon Mall, η οικοδομική άδεια εκσκαφών εκδόθηκε τον Ιούλιο 2023 ενώ η οικοδομική άδεια ανέγερσης του Επιχειρηματικού Κέντρου (Commercial Hub), εντός του οποίου θα αναπτυχθεί και το Ellinikon Mall, εκδόθηκε το Νοέμβριο 2023. Ο ανάδοχος για την εργολαβία των εκσκαφών ΑΚΤΩΡ ξεκίνησε τις εκσκαφές και τις πρόδρομες εργασίες στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023 με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών τον Ιούνιο 2024. Τα επόμενα ορόσημα περιλαμβάνουν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το Β’ Εξάμηνο 2024 με εκτιμώμενη ολοκλήρωση της κατασκευής εντός του Α’ Εξαμήνου 2027.

Αντίστοιχα, για το Riviera Galleria η οικοδομική άδεια εκδόθηκε τον Ιούνιο 2023 ενώ οι κατεδαφίσεις και η μεταφορά και επαναλειτουργία των δικτύων υποδομών που εξυπηρετούν τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά έχουν ολοκληρωθεί. Ανάδοχος έχει οριστεί η ΜΕΤΚΑ, του ομίλου Μυτιληναίος. Tα επόμενα ορόσημα περιλαμβάνουν την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το Α’ Εξάμηνο 2024 με εκτιμώμενη ολοκλήρωση της κατασκευής εντός του Α’ Εξαμήνου 2026. Θα έχει επιφάνεια 19.000 τ.μ. και περίπου 100 καταστήματα.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι υπογραφές των νομικών εγγράφων της συναλλαγής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. και του ομίλου BROOK LANE CAPITAL για την ανάπτυξη υπερσύγχρονου πύργου μικτής χρήσης εντός του Επιχειρηματικού Κέντρου ("Commercial Hub") στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η εταιρεία ειδικού σκοπού ELLINIKON PARK TOWER S.A., η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του Mixed Use Tower με εκτιμώμενο ύψος συνολικής επένδυσης σχεδόν 500 εκατ.. ευρώ, συστάθηκε την 13.03.2024 και ελέγχεται κατά 70% από εταιρεία του ομίλου ΒROOK LANE CAPITAL και 30% από την ELLINIKON HOSPITALITY INVESTMENTS S.M.S.A (100% θυγατρική της εταιρείας). Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η ανάπτυξη του Mixed Use Tower, ύψους περίπου 150μ. και περίπου 40 ορόφων, θα περιλαμβάνει τις εξής χρήσεις: ξενοδοχείο 5 αστέρων με πολυτελείς εγκαταστάσεις αναψυχής και ευεξίας, αίθουσες συνεδριάσεων καθώς και δωμάτια τύπου condos, αλλά και επώνυμα πολυτελή διαμερίσματα (branded residences) με απρόσκοπτη θέα προς το Μητροπολιτικό Πάρκο και τη θάλασσα. Η διαχείριση του ξενοδοχείου και των branded residences θα ανατεθεί σε διεθνούς φήμης εταιρεία διαχείρισης. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης της κατασκευής της εν λόγω ανάπτυξης είναι εντός του 2028.

Προφανώς, πέραν αυτών, αλλά και πέραν των αναπτύξεων στον τομέα κατοικίας ή σε άλλους τομείς (Πάρκο, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, ιδιωτικά κλαμπ κ.α.), στο Ελληνικό θα γίνουν και άλλες μεγάλες αναπτύξεις. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει το Ολοκληρωμένο Συγκρότημα με Καζίνο, επένδυση σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 1 δισ. ευρώ είναι το κόστος κατασκευής μαζί με τον εξοπλισμό, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια αφορούν το εφάπαξ κόστος των 150 εκατ. ευρώ για την άδεια λειτουργίας, το χρηματοοικονομικό κόστος κ.λπ., που προωθούν από κοινού ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Hard Rock. Το project θα συνδυάζει πολυτελές Ξενοδοχείο 5 αστέρων, Καζίνο διεθνών απαιτήσεων, Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο υψηλών προδιαγραφών, υπερσύγχρονο Χώρο Ψυχαγωγίας / Άθλησης / Συνάθροισης κοινού, παροχές Εστίασης (εστιατόρια, café, bar), συγκρότημα SPA και Πισίνας και καταστήματα λιανικής πώλησης. Το «IRC ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ» θα αποτελέσει έναν διεθνή προορισμό αναψυχής, προσφέροντας στους επισκέπτες του ένα συνδυασμό εμπειριών ψυχαγωγίας, εστίασης και διαμονής, αξιοποιώντας το εξαιρετικό κλίμα της Αττικής και παρέχοντας ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους. Επίσης, υπάρχουν οι συμφωνίες για την από κοινού ανάπτυξη δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων 5 αστέρων και των αντίστοιχων τουριστικών οικιστικών συγκροτημάτων στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού ανάμεσα σε Lamda Development και ΤΕΜΕΣ (Costa Navarino), επενδύσεις στα επίπεδα σχεδόν του μισού δισ. ευρώ (μαζί με την αξία της γης), έναντι αρχικής πρόβλεψης για 300 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ο όμιλος Trade Estates – Fourlis προχωρά και το Retail Park στο Ελληνικό. Όπως έχει αναφέρει ο κ. Φουρλής, το 2024 θα μπει σε φάση χρηματοδότησης η οριζόντια ιδιοκτησία που αποκτά η Trade Estate στο πάρκο του Ελληνικού (επένδυση 70 εκατ. ευρώ). Το έργο αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο Commercial Hub που προωθεί η Lamda, μαζί με το δικό της Vouliagmenis Mall κ.α., με τα δύο αυτά projects να συνδέονται και να πρέπει να πάνε «μαζί». Το commercial hub αδειοδοτήθηκε πέρυσι, το πλάνο είναι μέχρι τις αρχές του 2025 να προχωρήσουν οι εκσκαφές της ανάπτυξης. «Κλειδώνουμε την απόκτηση του 16% των οριζόντιων ιδιοκτησιών του commercial hub. Το πλάνο είναι να ολοκληρωθούν το γ' τρίμηνο του 2027 και να ξεκινήσουν να λειτουργούν. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη συμφωνία: η Lamda έχει την υποχρέωση να μας παρέχει την πλάκα πάνω στην οποία θα χτίσουμε 30.000 τ.μ., κάτω από την οποία θα κατασκευαστεί το κοινό parking που θα εκμεταλλεύεται η Lamda», είχε πει ο κ. Φουρλής στην ΕΘΕ.