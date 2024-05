Lamda – Ελληνικό: Στον «αφρό» οι κατοικίες της οικιστικής γειτονιάς «Little Athens»

Έχουν ήδη «καπαρωθεί» περίπου 6 στα 10 διαμερίσματα που λάνσαρε η Lamda Development στην πρώτη «φουρνιά» ακινήτων στην νέα γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό. Τι «παίζει» με τις τιμές και τα έσοδα. Το Riviera Galleria, η ΜΕΤΚΑ και οι υποδομές.

Περίπου 6 στα 10 διαμερίσματα που λάνσαρε η Lamda Development στο τέλος του 2023 στην νέα γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό έχουν ήδη «καπαρωθεί». Όπως προκύπτει και από την πλέον πρόσφατη εταιρική παρουσίαση της εισηγμένης (Μάιος 2024) οι προ-κρατήσεις των κατοικιών στη νέα γειτονιά στο πρώην αεροδρόμιο φτάνουν τις 140, δηλαδή το 58% όσων παρουσιάστηκαν στο πρώτο λανσάρισμα (Customer Reservations 140, 58% of 1st Sales Launch), ήτοι συνολικά 243 κατοικίες (1st Sales Launch, 5 projects) με ημερομηνία αναφοράς έως τις 31/03/2024.

Υπενθυμίζεται ότι τα 5 projects της «οικιστικής γειτονιάς» Little Athens κοντά στις Λεωφόρους Ποσειδώνος και Αλίμου είναι ο πύργος Park Rise (ύψους 50 μέτρων, 12 όροφοι με 88 διαμερίσματα) όπως και τα 4 συγκροτήματα Pavilion Terraces (7 κτήρια από 6 ορόφους, συνολικά 156 κατοικίες), Promenade Heights (9 κτήρια από 4-5 ορόφους, συνολικά 79 κατοικίες), Atrium Gardens (4 κτήρια από 5 ορόφους, συνολικά 56 κατοικίες) και Trinity Gardens (3 κτήρια από 5 ορόφους, συνολικά 80 units). Επισημαίνεται ότι συνολικά η γειτονιά του Little Athens περιλαμβάνει πάνω από 1.100 σπίτια και η πρώτη φάση αντιστοιχεί σε 459 διαμερίσματα. Η μέση τιμή πώλησης στη Little Athens διαμορφώνεται σε 7.600 ευρώ/τ.μ. και το μέσο περιθώριο κέρδους ανά κατοικία φτάνει τα 2.900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην ίδια εταιρική παρουσίαση αναφέρεται ότι οι κατοικίες (για αυτό το 58% που έχει ήδη προπωληθεί) πωλούνται κατά 5% έως 10% υψηλότερα από το αρχικό business plan.

Τα Malls στο Ελληνικό και η ΜΕΤΚΑ

Σε σχέση με τα Malls στο Ελληνικό, στην ίδια εταιρική παρουσίαση η Lamda εμμέσως επιβεβαιώνει αυτό που εδώ και καιρό έχει αναφέρει το insider.gr, ότι ο ανάδοχος – κατασκευαστής του εμπορικού κέντρου Riviera Galleria στο παραλιακό μέτωπο είναι η ΜΕΤΚΑ, του ομίλου Μυτιληναίος. Η αξία (GAV) των Malls, υφιστάμενων και μελλοντικών (Vouliagmenis Mall, Riviera Galleria) στο Ελληνικό, εκτιμάται σε 1,5 δισ. ευρώ. Στο μεγάλο mall του Ελληνικού (Vouliagmenis Mall), ρόλο συμβούλου ανάπτυξης έχει, ως γνωστόν, το σχήμα Rizzani de Eccher-AVAX που φιλοδοξεί να αναλάβει και το αμιγώς τεχνικό αντικείμενο. Και για τα δύο projects αναμένεται η έναρξη βασικών εργασιών εντός του 2024 και ήδη υπάρχουν συμφωνίες (Agreed/Signed Heads of Terms) για το 70% και 53% του GLA αντίστοιχα (με προβολή 80%-75% των χώρων στο τέλος 2024), με το Building CAPEX να εκτιμάται συνολικά σε 656 ευρώ. Η είσοδος του φορέα Lamda Malls στο Χρηματιστήριο, ήτοι το timing, θα συνδυαστεί με τις ευρύτερες συνθήκες, όπως και πρόσφατα αναφέραμε.

Οι τιμές κατοικιών, τα έσοδα και το υψηλό ενδιαφέρον

Όπως πρόσφατα ανέδειξε το insider.gr, η διοίκηση της Lamda Development διαπιστώνει πολύ ισχυρή ζήτηση, όσον αφορά στην πορεία των πωλήσεων των κατοικιών στο mega project του Ελληνικού, η οποία συνεχίζεται και το 2024, με τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο ακόμη και κατά 15% - 20% υψηλότερα σε σχέση με 10 μήνες πριν.

«Το Ελληνικό είναι το μόνο έργο αυτής της κλίμακας το οποίο αυτό- χρηματοδοτείται και θα συνεχίσει να αυτό- χρηματοδοτείται» δήλωσε χαρακτηριστικά προ μηνός στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος κ. Οδυσσέας Αθανασίου, προσθέτοντας ότι το 2023 ήταν μία εξαιρετική χρονιά για τη Lamda Development, με ισχυρά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στα 206 εκατ. ευρώ «που προβλέπουμε ότι θα διπλασιαστούν μόλις λειτουργήσει η επένδυση του Ελληνικού». Το project αναμένεται να εμφανίσει καλύτερα περιθώρια κέρδους στο μέλλον καθώς θα έχει ενσωματώσει τις ανατιμήσεις των προηγούμενων χρόνων ενώ δεν είχε υπολογιστεί και η αύξηση των τιμών που προκύπτει από την υψηλή ζήτηση. Υπενθυμίζεται, ότι οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως και το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθαν σε 641 εκατ. ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια του 2023 δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο στο Ελληνικό (εξαιρουμένου του δανεισμού για τα malls του Ελληνικού), παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Η υπογραφή των συμβολαιογραφικών πράξεων για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας αναμένεται να ξεκινήσει το Β’ Τρίμηνο 2024, κατά την οποία θα εισπράττεται 20% του συνολικού τιμήματος εκάστης, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν κατατεθειμένης προκαταβολής. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Lamda στους επόμενους 12- 18 μήνες θα βγούνε στην αγορά σταδιακά και τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πρώτης φάσης του ‘’Little Athens’’. O ίδιος επεσήμανε ότι οι πωλήσεις γίνονται με τιμές ακόμη και 15%- 20% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ ο ίδιος θεωρεί ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια για βελτίωση των τιμών, κάνοντας σύγκριση με άλλες δυτικές αγορές, καθώς προκύπτει ότι «οι τιμές με τις οποίες διατίθενται, παρά την αύξηση, γι’ αυτού του είδους το κοινό είναι λογικές για να μην πω ακόμη και χαμηλές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές».

Ευρύτερα, η Lamda, και σχετικά με τη σημαντική πρόοδο των πωλήσεων των οικιστικών αναπτύξεων που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα στην αγορά, από τον Riviera Tower αναμένει συνολική αξίας πωλήσεις 626 εκατ. ευρώ, από τα Cove Residences 284 εκατ. ευρώ, από τις Cove Villas 211 εκατ. ευρώ, ήτοι συνολικά από το παράκτιο μέτωπο 1,211 δισ. ευρώ (συνολικά μεικτά έσοδα από την πώληση όλων των μονάδων - οικοπέδων/διαμερισμάτων κατά τη διάρκεια της Α’ Φάσης του έργου, με την ολοκλήρωση των αγοραπωλησιών), συν 517 εκατ. ευρώ από τη γειτονιά Little Athens. Όπως κατά καιρούς αναφέρει η διοίκηση της Lamda, για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ ανά τ.μ. που πωλείται κάθε κατοικία, η εισηγμένη κερδίζει επιπλέον ρευστότητα 1 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα κέρδη από τις κατοικίες που θα αναπτυχθούν στο Ελληνικό ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 3.800 ευρώ ανά τ.μ. και τα συνολικά έσοδα τα 2,293 δισεκατομμύρια, ενώ το μεικτό κέρδος θα αγγίξει τα 900 εκατ. ευρώ. Η ρευστότητα από την πρώτη φάση του έργου υπολογίζεται σε 600 εκατ. ευρώ, η οποία εκτιμάται σε 1,7 δισ. ευρώ σε επόμενες φάσεις (2027 – 2037). Η Lamda κάνει λόγο για 0,9 δισ. εκτιμώμενα συνολικά έσοδα από πωλήσεις κατοικιών και οικοπέδων στο τέλος του 2024

Οι υποδομές

Βάσει της ίδιας εταιρικής παρουσίασης, η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος (από ΑΒΑΞ) είναι προχωρημένη σε ποσοστό 78% επί των εκσκαφών και 51% της σκυροδέτησης με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025, στο Ρέμα Τραχώνων είχε ολοκληρωθεί το 80% των εκσκαφών, είναι σε εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης για το βάθρο (2 επίπεδα) στον Riviera Tower, όπου είναι ήδη ορατοί οι πρώτοι όροφοι, προχωρούν οι αρχικές εργασίες στα The Cove Residences (από ΑΚΤΩΡ/Εθνοκάτ), στην υπόγεια οδική διάβαση του Ellinikon Mall έχει γίνει 47% των ανασκαφών και το 10% των σκυροδέματος (ολοκλήρωση 6μηνο 2026) κ.α.