Δυσλειτουργία παρουσίασε το εγκεφαλικό εμφύτευμα της Neuralink

Δυσλειτουργία σε μέρος του εγκεφαλικού εμφυτεύματός της μετά την τοποθέτηση του στον πρώτο άνθρωπο - ασθενή ανέφερε η Neuralink του Έλον Μάσκ.

Η Neuralink έχει αναπτύξει μία διεπαφή εγκεφάλου - υπολογιστή που θα μπορούσε στο μέλλον να βοηθήσει ασθενείς με παράλυση να ελέγχουν συσκευές τεχνολογίας χρησιμοποιώντας μόνο το μυαλό τους. Το σύστημα της εταιρείας ονομάζεται Link και καταγράφει νευρικά σήματα χρησιμοποιώντας 1.024 ηλεκτρόδια κατανεμημένα σε 64 «νήματα» λεπτότερα από μία ανθρώπινη τρίχα.

Τον Ιανουάριο, η εταιρεία νευροτεχνολογίας εμφύτευσε τη συσκευή στον 29χρονο Noland Arbaugh στο πλαίσιο της μελέτης για την ασφάλειά της. Στη συνέχεια η εταιρεία μετέδωσε ζωντανό βίντεο με τον Arbaugh να χρησιμοποιεί την συσκευή και ανέφερε ότι η επέμβαση στέφθηκε με «απόλυτη επιτυχία». Ο ασθενής φαινόταν να έχει αναρρώσει πλήρως και μάλιστα ήταν σε θέση να ελέγχει ένα ποντίκι υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη σκέψη του.

Τώρα, 100 μέρες μετά την επέμβαση, η Neuralink μας ενημερώνει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της για την εξέλιξη της κατάστασης του Arbaugh.

We’ve just passed 100 days since the first participant in our clinical trial received his Neuralink implant. Read our latest progress update here: https://t.co/7lckGYCK1H

— Neuralink (@neuralink) May 8, 2024