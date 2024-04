Paramount+: «Πρεμιέρα» στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της Cosmote TV 

Διαθέσιμο από σήμερα το περιεχόμενο της Paramount+ σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή στην πλατφόρμα της Cosmote TV.

Πρεμιέρα κάνει σήμερα στην Ελλάδα το περιεχόμενο του Paramount+, μέσω αποκλειστικής συνεργασίας με την Cosmote TV, προσφέροντας ένα ακόμα asset στην υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης του Ομίλου ΟΤΕ που σήμερα κατέχει την 1η θέση στην ελληνική αγορά, με 678.000 συνδρομητές.

Στο πλαίσιο διευρυμένης, πολυετούς συμφωνίας της COSMOTE TV με την Paramount Global Content Distribution, το Paramount+, θα είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV, σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή στη streaming υπηρεσία της και οι συνδρομητές της μπορούν να βρουν εύκολα τις δημοφιλείς σειρές και ταινίες των Paramount Pictures, SHOWTIME©, CBS και Paramount Television Studios.

Εντός της Cosmote TV θα βρίσκει κανείς επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως όλο το Yellowstone Universe, Halo, Special Ops: Lioness, The Woman in the Wall, Frasier, Lawmen: Bass Reeves, Fire Country και ταινίες blockbuster, όπως Mission: Impossible - Dead Reckoning, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Σύντομα δε θα προστεθούν και οι νέες σειρές A Gentleman in Moscow, με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, το The Spiderwick Chronicles, η 5η και τελευταία season του Star Trek Discovery καθώς και άλλοι πολυαναμενόμενοι τίτλοι, όπως Knuckles, Matlock, η 4η και τελευταία season του EVIL, οι 2οι κύκλοι των σειρών Tulsa King, Poker Face, Colin from Accounts, Frasier, School Spirits, 1923, αλλά και τα τελευταία επεισόδια της 5ης και τελευταίας σεζόν του Yellowstone, που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Όσο για τις ταινίες το επόμενο διάστημα θα προστεθούν τα PAW Patrol: The Mighty Movie, Mean Girls (2024) και Bob Marley: One Love.

H αποκλειστική συνεργασία αναμένεται να ισχυροποιήσει περαιτέρω την θέση της Cosmote TV στο ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Ισχυροποίηση που θα ολοκληρωθεί και με την νέα συνεργασία με το Netflix που έχει υπογράψει η μητρική, Deutsche Telecom και αναμένεται να επεκταθεί εντός του τρέχοντος έτους και στην Ελλάδα.

Να θυμίσουμε ότι η εν λόγω συνεργασία, όπως έχει ανακοινώσει η Deutsche Telecom θα ξεκινήσει από την Hrvatski Telekom στην Κροατία και τη Magyar Telekom στην Ουγγαρία και έως το τέλος του 2024 θα περάσει και στις θυγατρικές άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων και η Cosmote. Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν η ενσωμάτωση θα ακολουθήσει το μοντέλο της Paramount+, θα προσφέρεται δηλαδή το Netflix σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή της πλατφόρμας και αν η συνδρομή του Netflix θα ενσωματωθεί στον λογαριασμό της Cosmote TV.

Σημειωτέον ότι πέρα από την ψυχαγωγία, η Cosmote TV αναδείχτηκε νικήτρια στο δεύτερο «ημίχρονο» και για την αποκλειστική αναμετάδοση των αγώνων του Champions League για την επόμενη τριετία. Συγκεκριμένα από το 2024 έως και το 2027 θα συνεχίσει να προβάλει τους αγώνες ποδοσφαίρου των Champions League, Europa League και Conference League, μετά και τον δεύτερο γύρο προσφορών στον οποίο και συμμετείχε εκ νέου μαζί με Mega και Antenna. Το Mega διατήρησε το δικαίωμα μετάδοσης ενός αγώνα κάθε Τετάρτη που διεξάγεται στο Champions League. Αντίστοιχα ο Ant1 για πρώτη χρονιά μπαίνει στο παιχνίδι, έχοντας διασφαλίσει την παράλληλη μετάδοση ενός αγώνα κάθε Πέμπτη. Η υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί σύντομα.