Ξεκινά ο 8ος κύκλος υποτροφιών του ΣΕΒ στο ΑLBA για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Ο ΣΕΒ επενδύει στην μετεκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων–μελών του.

«Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα και η τυπική εκπαίδευση χρειάζεται να συγχρονισθεί με τους ρυθμούς των τεχνολογικών εξελίξεων. Ο ΣΕΒ επενδύει στη δια βίου μάθηση, και στον εμπλουτισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είναι σήμερα αναγκαίες για τον οργανωτικό και ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Η στρατηγική συνεργασία με το Alba ενδυναμώνει τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις-μέλη του». Με αυτό το βασικό μήνυμα ξεκινά ο 8ος κύκλος υποτροφιών του ΣΕΒ για μεταπτυχιακές σπουδές στo Alba Graduate Business School. Ο κύκλος αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, απευθύνεται σε στελέχη των επιχειρήσεων–μελών του Συνδέσμου και οι υποτροφίες καλύπτουν το 50% των διδάκτρων.

Η ανακοίνωση του νέου κύκλου υποτροφιών έγινε σε εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση των 7 χρόνων από την έναρξη της κοινής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας ΣΕΒ και Alba «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024. Στο πλαίσιο μιας ζωντανής συζήτησης με επίκεντρο τη σημασία της διαρκούς ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, στελέχη και επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών και κλάδων, που αξιοποίησαν προηγούμενους κύκλους του προγράμματος, μοιράστηκαν την εμπειρία τους αλλά και τα οφέλη που αποκόμισαν σε όρους προσωπικής ενδυνάμωσης και εταιρικής ανάπτυξης.

Σχολιάζοντας την ευκαιρία που παρέχεται για τη μετεκπαίδευση στελεχών μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ο Πρύτανης και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων & Στρατηγικής, του Alba Graduate Business School, κ. Κώστας Αξαρλόγλου, δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία του ΣΕΒ και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, «Μαζί στην Γνώση», εφτά χρόνια τώρα, έχει αναπτύξει ένα δυναμικό «οικοσύστημα γνώσης» που βοηθά τα στελέχη και την επιχειρηματική κοινότητα στη συνεχή μάθηση για την επιτυχημένη διαχείριση των νέων επιχειρηματικών προκλήσεων. Το πρόγραμμα υποτροφιών της στρατηγικής συνεργασίας «Μαζί στην Γνώση» έχει, ήδη, βοηθήσει 52 στελέχη από τις εταιρίες μέλη του ΣΕΒ να παρακολουθήσουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Alba και να αναπτύξουν τις διαχρονικές δεξιότητες, τη νοοτροπία και τις αξίες για την ευημερία των επιχειρήσεων τους και της κοινωνίας».

Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ALBA, κ. Στέλιος Αργυρός, δήλωσε: «Οι υποτροφίες ΣΕΒ-Alba, αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτοβουλίας ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ, που με την σημερινή εκδήλωση συμπληρώνουν επτά χρόνια γόνιμης παρουσίας, είναι ενδεικτικό στοιχείο της στενής σχέσης του Albaμε τον επιχειρηματικό κόσμο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, έχει δημιουργηθεί μια παράδοση αριστείας που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και την εκτίμηση και τον σεβασμό της ακαδημαϊκής κοινότητας. Εύχομαι στους αποφοίτους του προγράμματος καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στους στόχους που έχουν βάλει και τους καλώ να πραγματώσουν όσα διδάχτηκαν, ενεργώντας ως υπεύθυνοι ηγέτες, με το προσωπικό τους παράδειγμα – εστιάζοντας την προσοχή τους στους συνεργάτες τους και όχι στον εαυτό τους, ενσωματώνοντας στις αποφάσεις τους τις μακροχρόνιες οικονομικές – τεχνολογικές -κοινωνικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους για τις επιχειρήσεις τους και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες των δράσεων τους».

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Βιδάλης, σημείωσε: «Στα 7 χρόνια υλοποίησης του προγράμματος, πάνω από 40 επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ έχουν προσφέρει στα στελέχη τους την ευκαιρία να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους σε θέματα οικονομίας, διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εξωστρέφειας και μάρκετινγκ, μέσα από τα εγνωσμένου κύρους μεταπτυχιακά προγράμματα του Alba Graduate Business School, χάρη στην υποστήριξη και χρηματοδότηση του ΣΕΒ. Η πλειονότητα των ωφελούμενων στελεχών εξακολουθεί να εργάζεται στην επιχείρηση που υποστήριξε την απόφασή τους να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποτροφιών, γεγονός που ενισχύει την κοινή πεποίθηση ΣΕΒ και Alba ότι η επένδυση στη γνώση δημιουργεί αξία τόσο για τα στελέχη όσο και για τις επιχειρήσεις».

Ο Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης δήλωσε: «Ο διαρκής εμπλουτισμός των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού είναι αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του ΣΕΒ. H κοινή εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΣΕΒ με το Alba «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» υπηρετεί ακριβώς αυτή τη στρατηγική. Βοηθά τα στελέχη να διευρύνουν τις τεχνολογικές και διοικητικές γνώσεις τους στο δρόμο προς την 4η βιομηχανική επανάσταση. Ενισχύει την στρατηγική σκέψη, την καινοτομία, τη διαχείριση αλλαγής, τη διοίκηση ομάδων, αλλά και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Είμαστε σίγουροι ότι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού θα μας οδηγήσει σε μια πιο σύγχρονη, πιο πράσινη, πιο ανταγωνιστική οικονομία. Αλλά και σε μια πιο συμπεριληπτική εργασία, με περισσότερες ευκαιρίες για όλες και όλους. Η επιτυχία του ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ μας παρακινεί να συνεχίσουμε δυναμικά. Γιατί ο πλούτος και η δύναμη κάθε επιχείρησης είναι οι άνθρωποι της».

Οι υποτροφίες είναι ανοιχτές για τα ακόλουθα προγράμματα:

• The Alba MBA

• MSc in Finance

• MSc in International Business & Management

• MSc in Strategic Human Resources Management

• MSc in Marketing

• MSc in Entrepreneurship.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά εδώ. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Μαΐου 2024.