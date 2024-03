ExportGate 2013 – 2023: 10 χρόνια μπροστά για την επιχειρηματική εξωστρέφεια

Τo ExportGate, η πρωτοπόρα διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου της Eurobank, συμπληρώνει εφέτος 10 χρόνια λειτουργίας, στηρίζοντας με συνέπεια ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και τη διεθνή τους δικτύωση με αναγνωρισμένους εταίρους παγκόσμιας εμβέλειας, όπως επισημαίνεται με σχετική ανακοίνωση.

Στην επετειακή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσιάστηκε νέο πακέτο προνομίων για πελάτες που είναι ή θα γίνουν μέλη του Exportgate και του Trade Club Alliance (TCA). To TCA αποτελεί το πρώτο Παγκόσμιο Ψηφιακό Δικτύου Διασύνδεσης Επιχειρήσεων 11 μεγάλων διεθνών τραπεζικών ομίλων που καλύπτει 40 χώρες και το 65% των παγκόσμιων εμπορικών διαδρόμων, στο οποίο εντάχθηκε το ExportGate το 2018, συμβάλλοντας στη στήριξη των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν εμπορικά διεθνώς.

Στην παρουσίαση στο Συνεδριακό Κέντρο του Eurobank Hub, στη Νέα Ιωνία, παρέστησαν, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, κ. Ανδρέας Χασάπης, ανώτερα στελέχη του ισπανικού Ομίλου Banco Santander και του Trade Club Alliance, εκπρόσωποι επιχειρηματικών και εξαγωγικών φορέων, ξένων τραπεζών, πελατών, αλλά και στελέχη της Διοίκησης της Τράπεζας.

Τα προνόμια που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση και τα οποία θα έχουν στην διάθεσή τους πελάτες, που είναι ή πρόκειται να γίνουν μέλη του TCA και του Exportgate, αφορούν σε προνομιακή τιμολόγηση:

Στις υπηρεσίες της Eurobank για διασυνοριακές συναλλαγές εισαγωγών/εξαγωγών πελατών της με επιχειρήσεις που είναι επίσης μέλη του TCA, μέχρι την 31η Μαρτίου 2025, για συμφωνίες μέσω της πύλης Exportgate, Στις χρηματοδοτήσεις πελατών στο πλαίσιο του προγράμματος Eurobank Trade Club (ETC) Limit, για αιτήματα που θα υποβληθούν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024, υπό τον όρο της έγκρισης αυτών και για ένα έτος από την ημερομηνία έγκρισης.

Ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας, επικεφαλής Commercial Banking, κ. Ανδρέας Χασάπης, στην τοποθέτησή του, ανέφερε: «Πιστή στη δέσμευση για πρωτοπορία η Eurobank εδώ και δέκα χρόνια επενδύει δυναμικά στην καινοτομία και την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πύλης Exportgate, που αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στην προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Διαχρονικά συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της υγιούς ελληνικής επιχειρηματικότητας, εντός και εκτός συνόρων, είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που επένδυσε ενεργά στις αναδυόμενες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και προσαρμόζει διαρκώς τις πολιτικές της στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς προσφέροντας το καλύτερο στο σύγχρονο επιχειρείν».

Ακολούθησε συζήτηση, σε τρία θεματικά πάνελ, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο εμπόριο και τον ρόλο της ανάπτυξης αξιόπιστων δικτύων επιχειρηματικής διασύνδεσης στην αναζήτηση ευκαιριών για δικτύωση και επέκταση, καθώς και της τεχνολογίας ως οχήματος επιχειρηματικής εξωστρέφειας. Για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, συζήτησαν ο Managing Director & Senior Partner της Boston Consulting, κ. Nikolaus Lang, με την κα Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, τον κ. Παύλο Πασχόπουλο, Group Head of Materials Trading του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, και τον κ. Τάσο Αναστασάτο, επικεφαλής Οικονομολόγο του Ομίλου Eurobank.

Το διεθνές ταξίδι επέκτασης των ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από επιτυχημένα παραδείγματα εξωστρέφειας, συζητήθηκε σε πάνελ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Enterprise Greece, κ. Μαρίνο Γιαννόπουλο, τη Διευθύντρια του Τομέα Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΣΕΒ, κα Βίκυ Μακρυγιάννη, τον Διευθυντή Εξαγωγών στην εταιρεία ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, κ. Γεώργιο Ράπτη, τον International Business Director στην Inventor AG SA, κ. Loukas Tseles, την Sales και Exports Manager της εταιρείας Τρικαλινός, κα Λίλα Κούρτη, και τον επικεφαλής Transaction Banking της Eurobank, κ. Ελευθέριο Βλαχογιάννη.

Η τρίτη θεματική ενότητα εστίασε στον ρόλο της τεχνολογίας για το διεθνές εμπόριο, σε συζήτηση με τη συμμετοχή της Πρόεδρου του Trade Club Alliance και Business Development & Network Management της Banco Santander, κας Paulina Flores Dominguez, και των κ.κ. Λεωνίδα Δρακόπουλο, AWS Head of Solution Architecture Team for Greece, Cyprus and Malta, Amazon Web Services, Αντώνη Οικονόμου, Enterprise Commercial Director, Greece, Cyprus, Malta, Microsoft, Etienne Vauchez, CEO της Eexpand, Marcel Rokach, Senior Director of Global Solutions στη Royal Bank of Canada, John Carroll, επικεφαλής International Corporate & Commercial της Santander UK, και Luthando Vuda, Head International Trade στη Standard Bank, BCB Group.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος, κ. Νεκτάριος Νώτης.

Στη δεκαετή του πορεία, το Exportgate, που αριθμεί σήμερα 5.500 μέλη, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πληρέστερες ηλεκτρονικές Διεθνούς Εμπορίου. Αξιοποιώντας τεχνολογία αιχμής, τα μέλη του έχουν πρόσβαση στις πιο πρόσφατες εμπορικές πληροφορίες για πάνω από 180 χώρες, εντοπίζουν στοιχεία για 1.000.000 συνεργάτες σε περίπου 200 χώρες και αποκτούν πρόσβαση σε πάνω από 1 εκατομμύριο προσκλήσεις ενδιαφέροντος διεθνώς. Στις δράσεις του Exportgate εντάσσεται και το Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Αποστολών Go International, με την πραγματοποίηση 13.000 στοχευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων ανάμεσα σε 740 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και 1.070 διεθνείς εταιρείες / αγοραστές.