H έμφαση στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής των τεσσάρων Ελλήνων επιχειρηματιών που διακρίθηκαν και προχωρούν στην επόμενη φάση της διαδικασίας ανάδειξης του νικητών του διαγωνισμού της ΕΥ, Έλληνας «Επιχειρηματίας της χρονιάς» 2023.

Τα κοινό μυστικό της επιτυχίας, όπως προκύπτει από την επιχειρηματική τους διαδρομή, είναι η ικανότητα να μετατρέπουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό και προσαρμογή στα νέα δεδομένα, δίνοντας πάντα έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών που ηγούνται. Η επαγγελματική τους πορεία περιγράφεται μέσα από ένα σύντομο ιστορικό τους που δόθηκε στη δημοσιότητα από της ΕΥ.

«Βραβείο Επιχειρηματικής Ανθεκτικότητας»: Μαίρη Χατζάκου, Πρόεδρος, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ

H ιστορία της Μαίρης Χατζάκου, αλλά και της ΜΕΒΓΑΛ, είναι συνώνυμες με την επιμονή και την ανθεκτικότητα. Μεγαλώνοντας στη Θεσσαλονίκη, σε μία οικογένεια με βαθιές ρίζες στη συλλογή και παραγωγή γάλακτος, ξεκίνησε, πολύ νωρίς, στα 19 της, να εργάζεται στη ΜΕΒΓΑΛ, την οποία ίδρυσε ο πατέρας της το 1950. Περνώντας από πολλές διαφορετικές θέσεις, της ζητήθηκε να αποχωρήσει από την εταιρεία ώστε να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Το όραμά της για δημιουργία, την έφερε πίσω στην εταιρεία και, το 2001 βρέθηκε στο «τιμόνι» της οικογενειακής επιχείρησης, ως διευθύνουσα σύμβουλος, οδηγώντας την εταιρεία σε πρωτόγνωρη ανάπτυξη και κερδοφορία.

Παρά την επιτυχία, η μεγαλύτερή της δυσκολία έμελλε να έρθει το 2006, όταν αναγκάστηκε να αποχωρήσει ξανά από την εταιρεία, εξαιτίας διαφωνιών μεταξύ των μετόχων. Η αγάπη για τη ΜΕΒΓΑΛ, οι ισχυροί δεσμοί με την εταιρεία και τους ανθρώπους της και η πίστη για τις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας, οδήγησαν τη Μαίρη Χατζάκου να πάρει ένα μεγάλο ρίσκο, και το 2016 να επιστρέψει στη ΜΕΒΓΑΛ, για να τη διασώσει από τα σημαντικά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Η επιστροφή της και η ανάληψη καθηκόντων προέδρου, σήμαναν και την επιστροφή της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας στον δρόμο της ανάπτυξης. Κλειδί σε αυτό ήταν η πολλή δουλειά, η βαθιά γνώση της εταιρείας και της αγοράς, οι σωστές συνεργασίες και η στήριξη των εργαζόμενων.

Η ΜΕΒΓΑΛ, το 2023 -μετά από σχεδόν 20 χρόνια- επέστρεψε στα επίπεδα τζίρου που γνώρισε το 2006, αποδεικνύοντας τόσο την ανθεκτικότητα της επιχείρησης, όσο και της ίδιας της επιχειρηματία, που δεν το έβαλε ποτέ κάτω.

«Διεθνώς Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας»: Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής & CEO, THEON GROUP - Ιδρυτής, EFA GROUP

Έλληνας του εξωτερικού, γεννημένος στο Βελγικό Κονγκό, ο Κρίστιαν Χατζημηνάς ίδρυσε το 1997 τη ναυαρχίδα του EFA GROUP, τη THEON SENSORS - τη μοναδική ελληνική εταιρεία σχεδίασης και παραγωγής ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης, με εφαρμογές στην άμυνα και την ασφάλεια, με δύο υπερσύγχρονα εργοστάσια στο Κορωπί και γραφεία σε έξι χώρες. Θερμός υποστηρικτής των δυνατοτήτων των Ελλήνων μηχανικών, όραμα του επιχειρηματία είναι να καταστήσει την ελληνική αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία, ένα διεθνές brand name.

Ο τεχνολογικός και κατασκευαστικός Όμιλος EFA GROUP, σήμερα, παρέχει υπηρεσίες στους κλάδους της αεροδιαστημικής, άμυνας, ασφάλειας και νέων τεχνολογιών, αποτελούμενος από εταιρείες οι οποίες, μεταξύ άλλων, παρέχουν συμβουλευτική για ιπτάμενα μέσα, σχεδίαση και ανάπτυξη αμυντικού λογισμικού, ανάπτυξη και κατασκευή μικρο-ηλεκτρομηχανικών αισθητήρων, καθώς και κατασκευή drones. Με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 95% του κύκλου εργασιών του Ομίλου και έχοντας εδραιωθεί σε περισσότερες από 68 χώρες παγκοσμίως, ο διεθνής προσανατολισμός του EFA GROUP δεν εξαντλείται μόνο στις εξαγωγές και πωλήσεις προϊόντων, αλλά περιλαμβάνει και την εξαγωγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, δημιουργώντας ουσιαστικές συνεργασίες βιομηχανικής συμπαραγωγής με άλλες χώρες. Tον Φεβρουάριο του 2024, η THEON INTERNATIONAL αποτέλεσε την πρώτη ελληνική εταιρεία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, που εισήχθη σε κεφαλαιαγορά του εξωτερικού, με τη δημόσια εγγραφή της στον Δείκτη Euronext του Χρηματιστηρίου του 'Αμστερνταμ, να αποτελεί την πρώτη δημόσια εγγραφή στην Ευρώπη για το 2024.

«Δυναμικά Αναπτυσσόμενος Επιχειρηματίας»: Ευτύχιος Βασιλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς, βρίσκεται μαζί με τον αδελφό του, Γιώργο, στο τιμόνι του ΟΜΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ενός εξαιρετικά επιτυχημένου ομίλου με πρωταγωνιστικό ρόλο στο ελληνικό επιχειρείν, που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στην Κρήτη, από το όραμα, τη σκληρή δουλειά και την ικανότητα των ιδρυτών του, Θεόδωρου και Εμμανουέλας Βασιλάκη.

Με σπουδές στην Αμερική (Yale και Columbia) και μεγαλωμένος μέσα σε μία οικογένεια δραστήριων επιχειρηματιών, καθιερώνεται επιχειρηματικά μπαίνοντας στην οικογενειακή επιχείρηση, όπου και συμμετέχει στην επέκταση του προσανατολισμού της AUTOHELLAS στις μακροχρόνιες μισθώσεις (leasing) και στη διαχείριση στόλου. Λίγα χρόνια αργότερα, θα έρθει η εισαγωγή της AUTOHELLAS στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προδιαγράφοντας τη δυναμική πορεία ανάπτυξης του Ομίλου, που θα ακολουθήσει.

Το 1999, με απόφαση του Θ. Βασιλάκη, η AEGEAN μπαίνει στις τακτικές αερομεταφορές, με όραμα ένα νέο επίπεδο υπηρεσιών για τη χώρα, με τη στήριξη ακόμη τεσσάρων σημαντικών αρχικών μετόχων. Τα χρόνια που ακολουθούν, ο Ευτύχιος Βασιλάκης, μαζί με τον κ. Δημήτρη Γερογιάννη, και μία δυναμικά εξελισσόμενη ομάδα στελεχών, θα οδηγήσουν σταδιακά -παρά μια σειρά διαχρονικών κρίσεων- την AEGEAN στη σημερινή της θέση. Με σταθερά βήματα και έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, η εταιρεία προχωρά με οργανική ανάπτυξη, αλλά και με μια συγχώνευση δυνάμενων ήδη από το 2001, προκειμένου να εδραιωθεί στην αγορά. Το 2007 θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση για την επέκταση των δραστηριοτήτων της και, παράλληλα, θα ξεπεράσει και την, τότε κρατική, Ολυμπιακή, σε αριθμό επιβατών, ενώ το 2013 θα προχωρήσει στην εξαγορά της OLYMPIC AIR.

Σήμερα, παρά τις σαρωτικές προκλήσεις της πανδημίας, η ανάπτυξη και η καινοτομία παραμένουν συνώνυμα των εταιρειών του Ομίλου. Η AUTOHELLAS διαχειρίζεται στόλο 57.000 οχημάτων, έχοντας, παράλληλα, σημαντικό μερίδιο στην εμπορία αυτοκινήτου με σημαντικό portfolio μαρκών, έχει παρουσία σε οκτώ χώρες και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία μετασχηματισμού του κλάδου. Όσο για την AEGEAN, επεκτείνει διαρκώς τη δραστηριότητά της, ολοκληρώνοντας σταδιακά τις παραλαβές 50 νέων αεροσκαφών, αλλά και δημιουργώντας το πρώτο σύγχρονο οικοσύστημα υπηρεσιών υποστήριξης αερομεταφορών στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ελληνικό χρώμα. Το 2023, η εταιρεία εξυπηρέτησε περισσότερους από 15,5 εκατ. επιβάτες, με 76 αεροσκάφη και 307 απευθείας πτήσεις σε περισσότερους από 180 προορισμούς, σε 49 χώρες, έχοντας καθιερωθεί πλέον, τόσο ως ο εθνικός αερομεταφορέας, με σημαντικότατο ρόλο στην ανάδειξη της χώρας σε κορυφαίου τουριστικού προορισμού, όσο και σε μία από τις πλέον επιτυχημένες και αγαπητές αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης.

«Πρωτοπόρος Επιχειρηματίας»: Γιώργος Τσαρούχας, CEO & Co-Founder, DIALECTICA

Έχοντας εντοπίσει μία μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την πληροφορία, o Γιώργος Τσαρούχας το 2015, θα ιδρύσει με τον συνέταιρό του, Fred Corkett, την DIALECTICA, μία εταιρεία τεχνολογίας και παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών και δεδομένων. Με όραμα να βοηθήσει επενδυτές και εταιρείες να παίρνουν υψηλής ποιότητας επιχειρηματικές αποφάσεις, η DIALECTICA συνδέει τους πελάτες της που αναζητούν πληροφορίες σε διάφορους τομείς και αγορές, με ειδικούς που έχουν τις απαντήσεις. Η όλη διαδικασία ονομάζεται «knowledge brokering» και, στην ουσία, το προϊόν λειτουργεί σαν ένα «Uber της γνώσης» που παρέχει πρόσβαση σε πολύτιμη εξειδικευμένη πληροφόρηση (knowledge on demand).

Η καινοτομία βρίσκεται στο DNA της εταιρείας, καθώς η καταχώριση, διαχείριση, σύνθεση και διανομή των χιλιάδων πληροφοριών, γίνεται μέσω μίας ιδιοκτήτης τεχνολογικής πλατφόρμας αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντων που αναπτύσσονται από τα Τμήματα Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Sήμερα, η DIALECTICA, μέσα σε μόλις 8,5 χρόνια, και χωρίς τη λήψη καμίας εξωτερικής χρηματοδότησης, έχει καταφέρει να γίνει παγκόσμια δύναμη στον τομέα της, με γραφεία σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, απασχολώντας 1.000 εργαζόμενους, ενώ κατέχει ένα δίκτυο με 400.000 ειδικούς σε περισσότερες από 100 χώρες. Η εταιρεία έχει βραβευτεί πολλές φορές από τους Financial Times ως μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη και, επίσης, έχει διακριθεί σαν Best Workplace από τον οργανισμό «Great Place To Work», πιστοποιώντας έτσι το υψηλό επίπεδο του εργασιακού περιβάλλοντος που έχει δημιουργήσει για τους υπαλλήλους της. O κύκλος εργασιών της προέρχεται αποκλειστικά από την παγκόσμια αγορά, με το πελατολόγιό της να περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές, όλες τις μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες και τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως.

Οι επιχειρηματίες που διακρίθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες, θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς» 2023, στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Η τελετή Απονομής του διαγωνισμού, με platinum χορηγό την Alpha Bank, θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου 2024. O νικητής ή η νικήτρια, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The Year™, που θα πραγματοποιηθεί στο Μόντε Κάρλο, τον Ιούνιο του 2024.