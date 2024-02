Αγορά αναψυκτικών: Ανασύνταξη δυνάμεων ενόψει της θερινής σεζόν – Οι κινήσεις των «πρωταγωνιστών»

Σηκώνουν… μανίκια και ετοιμάζονται για μια πολλά υποσχόμενη τουριστική σεζόν οι βασικοί «παίκτες» του κλάδου, διεκδικώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς από τη συνολική πίτα. Πού επενδύουν και πού ποντάρουν οι επιχειρήσεις της εγχώριας βιομηχανίας αναψυκτικών. Ποια deals του 2023 άλλαξαν τους συσχετισμούς και τι φέρνει η επόμενη μέρα.

Σε θέση… μάχης βρίσκονται οι βασικοί «παίκτες» που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά αναψυκτικών ενόψει της νέας θερινής σεζόν. Ποντάροντας για μια ακόμη χρονιά σε ένα ισχυρό τουριστικό ρεύμα ο κλάδος οδηγείται σε ανασύνταξη δυνάμεων, καθώς οι πρωταγωνιστές ετοιμάζονται να διεκδικήσουν ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς από τη συνολική «πίτα», ενώ οι κινήσεις τους θα είναι καθοριστικές για το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα.

Πρόκειται άλλωστε για μια πολλά υποσχόμενη αγορά με μεγάλες προοπτικές, κόντρα στο εύθραυστο τοπίο που γεννά η διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Οι ισορροπίες δε μεταβάλλονται διαρκώς στη σκιά υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων που αποσκοπούν τόσο στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων όσο και σύγχρονων εργαλείων προώθησης πωλήσεων στην αγορά.

Το μεγάλο «στοίχημα» της Coca Cola Τρία Έψιλον

Με τον ανταγωνισμό να χτυπά «κόκκινο», ένας μεγάλος «παίκτης» του κλάδου, η Coca Cola Τρία Έψιλον, το τελευταίο διάστημα προχώρησε σε πολύ σημαντικές προσθήκες στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, με στόχο να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στους πελάτες της, συμβάλλοντας στην επίτευξη του οράματός της να αποτελεί συνεργάτη επιλογής για τους πελάτες της 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Το διευρυμένο 24/7 χαρτοφυλάκιο εξυπηρετεί, μάλιστα, την ολιστική στρατηγική της εταιρείας για τη δυναμική στήριξη του κλάδου HoReCa.

Η Coca Cola Τρία Έψιλον επενδύει σε δεξιότητες της ομάδας πωλήσεων, εισάγει νέα ψηφιακά εργαλεία και προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης, με όραμα ένα πιο «δυνατό» HoReCa που καινοτομεί και εξελίσσεται διαρκώς.

«Το 2024 μας βρίσκει έτοιμους για μια δυνατή χρονιά με διαρκή ανάπτυξη για όλες τις κατηγορίες μας, καθώς και για τους πελάτες μας. Συνεχίζουμε μαζί να εμπνεόμαστε, να εξελισσόμαστε και να δημιουργούμε έναν κλάδο δυνατό, σύγχρονο και ευέλικτο που οδηγεί τις εξελίξεις», δήλωσε πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA η Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, Μαρία Αναργύρου-Νίκολιτς.

Υπενθυμίζεται εδώ πως μέσα στο 2023, η εταιρεία ανακοίνωσε την είσοδό της στην κατηγορία της μπύρας, προχωρώντας σε αποκλειστική, μακροπρόθεσμη συμφωνία με την AB InBev, τη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε τη διανομή των προϊόντων Three Cents – μιας ελληνικής εταιρείας που σύστησε στην αγορά super-premium ανθρακούχα αναψυκτικά, τα οποία προορίζονται για ανάμιξη με αλκοόλ για τη δημιουργία κοκτέιλς και long drinks (mixers & tonics), ενώ παρουσίασε και επισήμως στην ελληνική αγορά τον ιταλικό Caffè Vergnano, επιχειρώντας να «πατήσει πόδι» ακόμη πιο γερά στην κατηγορία του καφέ, στην οποία δραστηριοποιείται ήδη τα τελευταία χρόνια μέσω του brand Costa Coffee.

Θέτοντας ως προτεραιότητά της να εμπλουτίζει διαρκώς την καταναλωτική εμπειρία, στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA 2024 η Coca-Cola Τρία Έψιλον παρουσίασε το σχεδιασμό της για τη Vodka Finlandia, σε συνέχεια της πρόσφατης εξαγοράς της από τον Όμιλο Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Πρόκειται για ένα κορυφαίο brand παγκοσμίως, με σημαντική παρουσία στον κλάδο HoReCa, για το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει δυναμικά πλάνα περαιτέρω ανάπτυξης.

Επενδύσεις – μαμούθ 100 εκατ. ευρώ από την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων

Στο μεταξύ, επενδύσεις μαμούθ, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, δρομολογεί σε ορίζοντα πενταετίας η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, με στόχο να περάσει στην επόμενη μέρα και να είναι σε θέση να ξεδιπλώσει πλήρως την αναπτυξιακή στρατηγική της.

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση της εταιρείας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στις αρχές του μήνα, από το σύνολο των 100 εκατ. ευρώ, περίπου τα 63 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από δανεισμό, ενώ ένα ποσό της τάξης των 37 εκατ. ευρώ περίπου θα προέλθει από ίδια κεφάλαια. Οι επενδύσεις αφορούν σε τέσσερις συν έναν βασικούς πυλώνες και συγκεκριμένα τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, τις κτιριακές υποδομές, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα, καθώς και την επικοινωνία.

Αναλυτικότερα, σχεδιάζεται η προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής τόσο για προϊόντα όσο και για προπλάσματα και πώματα, η αναβάθμιση των υφιστάμενων γραμμών και του παρασκευαστηρίου με προσθήκη νέων λειτουργιών και αυτοματισμών, η επέκταση των κτιριακών υποδομών (γραφεία, αποθηκευτικοί χώροι), έργα εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ και την αντικατάσταση λαμπτήρων με LED για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, έργα ψηφιακού μετασχηματισμού: μετάβαση σε cloud ERP σε τηλεφωνία μέσω διαδικτύου, και σε συστήματα διαχείρισης πελατών CRM και εργαζομένων, καθώς και έργα υποστήριξης logistics που έχουν στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των οχημάτων μέσω του ελέγχου των χιλιομέτρων και των καταναλώσεων καυσίμου.

Με αυτά τα δεδομένα, αναμένεται να επενδυθούν 4 εκατ. ευρώ σε ιδιόκτητο στόλων φορτηγών, 5 εκατ. ευρώ σε τεχνολογικό εξοπλισμό και σε συστήματα οργάνωσης, 28 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του δικτύου πελατών της εταιρείας, με μια ευρεία γκάμα προϊόντων, καλύπτοντας τις ανάγκες τους με το νερό και τα αναψυκτικά. Από τα 28 εκατ. ευρώ δε, τα 8 εκατ. ευρώ προορίζονται για την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας με πάγια υλικά, ενώ ένα ποσό της τάξης των 20 εκατ. ευρώ θα διοχετευθεί στον τομέα της επικοινωνίας και της διαφήμισης.

Σύμφωνα με τον διευθυντή πωλήσεων, Κωνσταντίνο Σεπετά, «με αυτή την εμπορική πολιτική η εταιρεία θα διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της, ενώ το χάσμα που υπάρχει με τους πολυεθνικούς ομίλους, θα γεφυρωθεί». «Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μας είναι να είμαστε παντού. Θέλουμε να φτάνουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θέλουμε να προσφέρουμε προϊόντα στην καλύτερη ποιότητα και στην καλύτερη τιμή», έσπευσε να συμπληρώσει. Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφέρει τη βούληση για διαρκή εξέλιξη των προϊόντων της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, προκειμένου να καλύπτονται ολοένα και περισσότερες κατηγορίες. Ενδεικτικό παράδειγμα το γνωστό πλέον mixer Βίκος Pink Grapefruit, κατέχοντας ήδη μερίδιο της τάξης του 21,9%.

Η επένδυση του SMERC fund του Νίκου Καραμούζη στην ΕΨΑ

Στις αρχές του Ιουνίου 2023 ανακοινώθηκε ένα πολύ σημαντικό deal, ικανό να αλλάξει άρδην τις ισορροπίες στον εγχώριο κλάδο των αναψυκτικών. Το fund SMERemediumCAP του Νίκου Καραμούζη αποφάσισε να επενδύσει στη βολιώτικη εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ, μέσω κοινής εταιρείας που σύστησε με τα αδέλφια Τσαούτου. H επένδυση του fund του κ. Καραμούζη πραγματοποιήθηκε μέσω της εταιρείας Αγριά Εμπορική, η οποία συστάθηκε με έδρα στον Βόλο και μετοχικό κεφάλαιο ύψους 5,213 εκατ. ευρώ. Βασικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 65,22% είναι το SMERemediumCAP, ενώ τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο συμπληρώνουν οι Μιχάλης Τσαούτος και Παναγιώτα Τσαούτου με ποσοστό 14,15% έκαστος και η Ήβη-Αναστασία Μοσκαχλαΐδη με 6,48%. Οι εμπλεκόμενες πλευρές έκαναν λόγο για μια επένδυση στρατηγικής σημασίας με στόχο τη δυναμική ανάπτυξη της ιστορικής εταιρείας αναψυκτικών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, ενώ μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανακοινώθηκε η τοποθέτηση του έμπειρου στελέχους Τάκη Πέρκιζα στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΨΑ.

Η στρατηγική συγχώνευση Χήτος και Green Cola

Δύο περίπου μήνες νωρίτερα και δη τον Απρίλιο του 2023, η Χήτος ΑΒΕΕ, η ηπειρωτική εταιρεία που εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι και η Green Cola, που έμαθε στον Έλληνα να πίνει αναψυκτικά με στέβια, αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον δρόμο της συγχώνευσης, σε ένα ακόμη deal που ήρθε για να μεταβάλλει τους όρους του παιχνιδιού στον κλάδο των αναψυκτικών.

Οι υπογραφές για τη συγχώνευση «έπεσαν» στις 29 Μαρτίου, με τη Xήτος να απορροφά τη Green Cola Ελλάς και τη Green Cola Operations. Όπως αναφερόταν στο σχέδιο συγχώνευσης, η συγχώνευση κρίθηκε «σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελή καθώς θα συντελέσει στη δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας την αρτιότερη οργάνωση, την επίτευξη συνεργιών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δραστηριότητας της Χήτος με τη διεύρυνση του πεδίου ανάπτυξής της. Ειδικότερα, η συγχώνευση αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών της Χήτος δεδομένου ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι πόροι προς μία κοινή κατεύθυνση. Θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο στοιχείων, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, η συγχώνευση θα συνδράμει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αποφυγή φορολογικών κινδύνων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές».

Η εν λόγω συγχώνευση δεν έπεσε ωστόσο σαν κεραυνός εν αιθρία στην αγορά. Και αυτό γιατί Χήτος και Green Cola είχαν φροντίσει από το καλοκαίρι του 2022 να… έρθουν πιο κοντά. Οι δύο εταιρείες είχαν προχωρήσει στη σύσταση κοινής εταιρείας με την επωνυμία Green Beverages, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και με όραμα να αναδειχθεί η πλέον καινοτόμος επιχείρηση στον κόσμο στον τομέα των υγιεινών (better for you) μη αλκοολούχων ποτών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι όμιλοι Χήτος και Green Cola έβαλαν τα θεμέλια για την αξιοποίηση του διευρυμένου χαρτοφυλακίου μη αλκοολούχων ποτών, με την ισχυροποίηση της παρουσίας των προϊόντων τους στις αγορές του εξωτερικού όπου ήδη δραστηριοποιούνται, αλλά και την από κοινού είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές, κεφαλαιοποιώντας ευκαιρίες ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κίνηση - ματ της PepsiCo Hellas για τον επαναπατρισμό της παραγωγής της ΗΒΗ

Πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2023, η PepsiCo Hellas ανακοίνωσε τη μεταφορά της παραγωγής των εμβληματικών αναψυκτικών της ΗΒΗ στην Ελλάδα, προκειμένου αυτά να συσκευάζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΨΑ στο Βόλο. Η συμφωνία των PepsiCo Hellas και ΕΨΑ αφορούσε στη συσκευασία κουτιών αλουμινίου και ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, μετά από πέντε και πλέον χρόνια όπου η παραγωγή είχε μεταφερθεί σε εργοστάσια της Ευρώπης.

Η απόφαση της PepsiCo Hellas να προχωρήσει σε επαναπατρισμό της παραγωγής των αναψυκτικών ΗΒΗ σε συνεργασία με μία ελληνική εταιρεία επισφράγισε μια σημαντική της δέσμευση.

Η ΗΒΗ είναι ένα ιστορικό προϊόν της PepsiCo Hellas που κυκλοφορεί από το 1926 στην ελληνική αγορά και περιλαμβάνει αναψυκτικά με γεύσεις, mixers και χυμούς.

Πού ποντάρει για την ανάπτυξή της η Λουξ

Στο μεταξύ, στην ισχυροποίησή της στην εγχώρια αγορά, την αρτιότερη κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των πελατών της, καθώς και στη διεύρυνση της παρουσίας της σε νέες αγορές και σε νέους κλάδους εφαρμόζοντας την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει, τόσο μέσω της εξάπλωσης σε νέες γεωγραφικές αγορές όσο και μέσω της κυκλοφορίας νέων προϊόντων, συνοψίζονται οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της αχαϊκής εταιρείας αναψυκτικών και χυμών Λουξ Μαρλαφέκας.

Η Λουξ διαθέτει τρεις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, εμφιάλωσης και διανομής, καθώς και γραφεία στην Αθήνα, όπου έχει μεταφερθεί η έδρα από τις 24 Ιανουαρίου 2020.

Τον Νοέμβριο του 2021 η αχαϊκή εταιρεία απέκτησε το 42,34% των μετοχών της εταιρείας εμφιάλωσης νερού Δίρφυς έναντι 1,2 εκατ. ευρώ, μέσα από διαδικασία πλειστηριασμού, ενώ το 2022 προχώρησε στο λανσάρισμα της σειράς λουξ Tea, καθώς και της πορτοκαλάδας λουξ free χωρίς ανθρακικό, χωρίς την προσθήκη ζάχαρης και τεχνικών γλυκαντικών, χωρίς συντηρητικά, με μειωμένες θερμίδες και χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Το δίκτυο της εταιρείας υποστηρίζεται από 450 και πλέον αντιπροσώπους σε όλη τη χώρα, ενώ η δραστηριότητα της Λουξ έχει ξεπεράσει τα εγχώρια γεωγραφικά όρια, μέσω των συνεργατών της, και η εταιρεία έχει εμφανίσει σημαντική ανάπτυξη εξαγωγών.