Συγχωνεύονται Χήτος και Green Cola - Τα επόμενα βήματα

Αλλάζουν εκ νέου οι ισορροπίες στον κλάδο των αναψυκτικών. Τι προβλέπει το σχέδιο συγχώνευσης.

Τον δρόμο της συγχώνευσης αποφάσισαν να ακολουθήσουν η Χήτος ΑΒΕΕ, η ηπειρωτική εταιρεία που εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι και η Green Cola, που έμαθε στον Έλληνα να πίνει αναψυκτικά με στέβια, σε ένα deal που έρχεται να μεταβάλλει εκ νέου τις ισορροπίες στον πολλά υποσχόμενο κλάδο των αναψυκτικών.

Οι υπογραφές για τη συγχώνευση «έπεσαν» στις 29 Μαρτίου, με τη Xήτος να απορροφά τη Green Cola Ελλάς και τη Green Cola Operations.

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο συγχώνευσης που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, η συγχώνευση κρίθηκε «σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελή καθώς θα συντελέσει στη δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας την αρτιότερη οργάνωση, την επίτευξη συνεργιών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δραστηριότητας της Χήτος με τη διεύρυνση του πεδίου ανάπτυξής της. Ειδικότερα, η συγχώνευση αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών της Χήτος δεδομένου ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι πόροι προς μία κοινή κατεύθυνση. Θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο στοιχείων, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, η συγχώνευση θα συνδράμει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αποφυγή φορολογικών κινδύνων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές».

Σχέση ανταλλαγής των μετοχών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Χήτος ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.031.913,00 ευρώ και διαιρείται σε 2.343.971 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Green Cola Ελλάς ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 3.107.464,80 ευρώ και διαιρείται σε 2.824.968 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Green Cola Operations ανέρχεται σήμερα στο ποσό του 1.571.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 157.100 κοινές ονομαστικές μετοχές,ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές της Χήτος θα ακυρωθούν και οι παλαιοί μέτοχοι θα λάβουν μία νέα μετοχή για κάθε 0,66869764 παλαιές μετοχές. Δηλαδή οι μέτοχοι της Χήτος θα λάβουν συνολικά 3.505.277 νέες μετοχές σε αναλογία των 2.343.971 παλαιών μετοχών τους, ήτοι ποσοστό 89,80% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της.

Κάθε μέτοχος της Green Cola Hellas θα ανταλλάξει 11,706703 παλαιές μετοχές του προς μία νέα μετοχή της Χήτος που θα εκδοθούν συνεπεία της συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Green Cola Hellas θα λάβουν συνολικά 241.312 νέες μετοχές της Χήτος με την ανταλλαγή των 2.824.968 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 6,18% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Χήτος.

Κάθε μέτοχος της Green Cola Operations θα ανταλλάξει 1,001459 παλαιές μετοχές του προς μία νέα μετοχή της Χήτος που θα εκδοθούν συνεπεία της συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Green Cola Operations θα λάβουν συνολικά 156.871 νέες μετοχές της Χήτος με την ανταλλαγή των 157.100 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 4,02% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Χήτος.

Προηγήθηκε η… ισχύς εν τη ενώσει στο εξωτερικό

Η εν λόγω συγχώνευση δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην αγορά. Και αυτό γιατί Χήτος και Green Cola είχαν φροντίσει από το περασμένο καλοκαίρι να… έρθουν πιο κοντά.

Οι δύο εταιρείες προχώρησαν τον περασμένο Ιούλιο στη σύσταση κοινής εταιρείας με την επωνυμία Green Beverages, έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και με όραμα να αναδειχθεί η πλέον καινοτόμος επιχείρηση στον κόσμο στον τομέα των υγιεινών (better for you) μη αλκοολούχων ποτών. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι όμιλοι Χήτος και Green Cola έβαλαν τα θεμέλια για την αξιοποίηση του διευρυμένου χαρτοφυλακίου μη αλκοολούχων ποτών, με την ισχυροποίηση της παρουσίας των προϊόντων τους στις αγορές του εξωτερικού όπου ήδη δραστηριοποιούνται (Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή) αλλά και την από κοινού είσοδο σε νέες γεωγραφικές αγορές (Ασία, Αυστραλία, Λατινική και Νότια Αμερική) κεφαλαιοποιώντας ευκαιρίες ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, απόρροια των τάσεων των καταναλωτών που στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε φυσικά και υγιεινά προϊόντα.

Όταν ανακοινώθηκε τότε η εν λόγω συνεργασία, είχε επισημανθεί ότι το deal αφορούσε αποκλειστικά στις αγορές του εξωτερικού, με τις Χήτος και Green Cola να συνεχίζουν στην Ελλάδα τη δραστηριότητά τους ως αυτόνομες νομικές οντότητες.

Η Χήτος, ωστόσο, έδειξε τις… προθέσεις της να καταστεί πρωταγωνίστρια σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται, πολύ νωρίτερα. Στρατηγική της επιλογή αποτελεί άλλωστε να ενισχύει διαρκώς τη δυναμική της και να εμπλουτίζει το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με αναγνωρισμένα brands. Ήταν λίγο πριν την έλευση του 2022, όταν η ηπειρώτικη εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την εμπορία και διακίνηση του συνόλου του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Green Cola, σε μια συνεργασία που αφορούσε στην εγχώρια αγορά, μέσω της οποίας η Χήτος κατόρθωσε να ισχυροποιήσει έτι περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών.

Και δεν ήταν μόνο αυτό. Λίγες μέρες νωρίτερα, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι αναλαμβάνει και την αποκλειστική διανομή, εμπορία, merchandising και marketing των κορυφαίων προϊόντων Evian και Ferrarelle, μετά τη στρατηγική της συνεργασία με τη γαλλική Danone Waters, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμφιαλωμένου νερού στον κόσμο. Τo Εvian είναι η κορυφαία -παγκοσμίως- premium μάρκα εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού από τις γαλλικές Άλπεις, ενώ το Ferrarelle είναι η Νο.1 μάρκα φυσικώς αεριούχου φυσικού μεταλλικού νερού στην ιταλική αγορά. Η προσθήκη του Evian και του Ferrarelle, water-partners τoυ επίσημου Οδηγού Michelin, στο προιοντικό χαρτοφυλάκιο της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, είχε στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην εγχώρια premium αγορά HORECA. Να σημειωθεί εδώ ότι η συμφωνία της Danone Waters με τη ΧΗΤΟΣ έγινε με απευθείας ανάθεση.

Η επίσημη ανακοίνωση του deal

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και GREEN COLA HELLAS ενέκριναν πρόσφατα το σχέδιο συγχώνευσής τους, όπως αυτό συντάχθηκε από ανεξάρτητο σύμβουλο στον οποίο είχε ανατεθεί σε προγενέστερο χρόνο το συγκεκριμένο project. Η συγχώνευση προβλέπει την απορρόφηση των εταιριών Green Cola Hellas και Green Cola Operations από την ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια ενιαία μεγάλη εταιρία στον κλάδο των “Νon Alcoholic Better For You Beverages” προϊόντων, υπό την ενιαία ομπρέλα της GREEN BEVERAGES GROUP που συστάθηκε για το σκοπό αυτό το καλοκαίρι του 2022.

Η νέα ενοποιημένη πλέον εταιρία έχει στην κατοχή της τα σήματα ΖΑΓΟΡΙ, ΖΑΓΟΡΙ SPARKLING, ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, GREEN COLA, GREEN FLAVORS, GREEN MOCKTAILS, ΖΗΡΕΙΑ, καθώς και την αποκλειστική διανομή των σημάτων EVIAN και EVIAN SPARKLING για την Ελληνική Αγορά. Η παραγωγή των προϊόντων της εταιρίας γίνεται σε 5 ιδιόκτητα εργοστάσια στα Ιωάννινα, την Ορεστιάδα και την Κορινθία, ενώ έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εμφιάλωσης μέρους των προϊόντων της (licensee agreement) σε τρίτους εμφιαλωτές τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε σημαντικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Η νέα ενοποιημένη εταιρία απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζόμενους τόσο στα εργοστάσιά της, όσο και στα κέντρα διανομής και τα γραφεία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και της GREEN COLA, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην απορροφώσα εταιρία, στο οποίο οι βασικοί μέτοχοι αποφάσισαν να μην συμμετέχουν, ενώ διατηρούν τη συμμετοχή τους στο Βoard της Group Beverages Group PLC με έδρα το Λονδίνο.

Με σαφή προσανατολισμό στην επίτευξη της στρατηγικής δυναμικής ανάπτυξης της GREEN BEVERAGES GROUP, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού, από τις 20 Μαρτίου 2023 αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ο κύριος Δαμιανός Μπούρκας.