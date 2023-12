Πώς αλλάζει όψη ο Πειραιάς μέσω αναπλάσεων και νέων «πράσινων» εμβληματικών κτηρίων 

Πρόκειται για επενδύσεις – παρεμβάσεις άνω των 350 εκατ. ευρώ, όπως η ευρύτερη ανάπλαση στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στα παλιά εργοστάσια του Παπαστράτου, η μεταμόρφωση του «φαντάσματος», μέχρι προ ολίγων ετών, του Πύργου Πειραιά αλλά και η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου. Ο ρόλος της DIMAND.

Πέραν της «εικόνας» στον τομέα των μεταφορών, με νέα έργα υποδομών που μπορούν να «ανακουφίσουν» το μεγάλο λιμάνι της χώρας (Μετρό, Τραμ, οδικοί άξονες στην ευρύτερη περιοχή που είναι στα «σκαριά» κ.α.), η «όψη» του Πειραιά και των γύρω περιοχών αλλάζει πλέον και μέσω αναπλάσεων, αστικών παρεμβάσεων και αναβάθμιση εμβληματικών κτηρίων – τοπόσημων της πόλης. Ανάμεσα σε αυτές τις παρεμβάσεις, ίσως όχι τυχαία, ξεχωρίζουν επενδύσεις τις οποίες προωθεί ή στις οποίες συμμετείχε ο όμιλος DIMAND, του Δ. Ανδριόπουλου. Πρόκειται για projects που συνολικά προσεγγίζουν σε προϋπολογισμό και αξία τα 300 με 400 εκατ. ευρώ, «φιλοδοξώντας» να συμβάλουν στην βελτίωση της εικόνας της πόλης, της ζωής των πολιτών και της παροχής υπηρεσιών. Πρόκειται για επενδύσεις όπως η ευρύτερη ανάπλαση στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στα παλιά εργοστάσια του Παπαστράτου, η μεταμόρφωση του «φαντάσματος», μέχρι προ ολίγων ετών, του Πύργου Πειραιά σε «πράσινο» και ψηφιακό «στολίδι» αλλά και η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, σε οικόπεδο της DIMAND.

Το νέο «πράσινο» Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά

Η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2024, είναι το νέο εμβληματικό project που προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της η Dimand. Τα δικαστήρια του Πειραιά και οι υπηρεσίες τους, που σήμερα είναι κατακερματισμένα σε 5 διαφορετικά κτήρια, θα μετεγκατασταθούν στη νέα τους «πράσινη» στέγη, επιφάνειας 36.000 τ.μ., στον Άγιο Διονύσιο, στο ακίνητο Δασκαλάκη επί των οδών Χαϊδαρίου, Φωκίωνος και Παπαστράτο. Με ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα, καθώς το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι μελέτες θα διαρκέσουν έξι μήνες, και η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Θα διαρκέσει 24 μήνες, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026 και να λειτουργήσει εντός του 2027. Το έργο που θα παραδοθεί με το κλειδί στο χέρι, θα απλωθεί σε μία έκταση 12,5 στρ. ενώ επιπλέον 5 στρ. του οικοπέδου θα μετατραπούν σε πάρκο, αθλητικές εγκαταστάσεις ανοιχτές στους πολίτες και πεζόδρομο. Το ύψος της επένδυσης φτάνει τα 80 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο καταρτίστηκε με βάση τις τιμές κατασκευής του 2020, όταν το κόστος ανέγερσης των κτιρίων ήταν 80% χαμηλότερο. Ωστόσο, το project θα υλοποιηθεί με το εν λόγω προϋπολογισμό, ο οποίος μεταφράζεται σε 2.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στο κτήριο θα συγκεντρωθούν συνολικά εννέα δικαστήρια, τα οποία θα στεγάζουν 300 δικαστικούς και 560 διοικητικούς υπαλλήλους, με τη χωρητικότητα ωστόσο του κτιρίου να είναι για 1.200 άτομα. Επίσης, υπολογίζεται ότι επιπλέον 2.500 άνθρωποι θα επισκέπτονται καθημερινά το νέο Μέγαρο.

Η νέα στέγη των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500μ. από τη γραμμή του ΜΕΤΡΟ και του ΗΣΑΠ, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει ένα σύγχρονο συγκρότημα γραφείων, πιστοποιημένο με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα περιβαλλοντικής βαθμονόμησης βιοκλιματικών κτιρίων LEED. Τα κτίρια μάλιστα θα χαρακτηρίζονται από ενεργειακή κατανάλωση τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια που έχουν οριστεί για την κατασκευή κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σημειώνεται ότι το προς ανέγερση κτήριο θα περιβάλλεται από εκτεταμένους χώρους πρασίνου που θα αναβαθμίσει αισθητά όλη τη συγκεκριμένη περιοχή του Πειραιά, η οποία τελεί σε διαδικασία ανάπλασης. Οι ιδιότητες αυτού του πράσινου κτιρίου θα μειώσουν τα κόστη λειτουργίας των Δικαστηρίων κατά 50-60%. Θα διαθέτει ένα υπόγειο χώρο στάθμευσης 303 θέσεων σε ένα επίπεδο, πολλές εκ των οποίων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για ΑμεΑ, χώροι ποδηλάτων κλπ.

Η ανάπλαση στην περιοχή Αγ. Διονυσίου – Παπαστράτου

Ευρύτερα, πάντως, η Dimand, που εστιάζει σε αναπλάσεις – αναβαθμίσεις αστικών περιοχών και κτηρίων, ιδίως υποβαθμισμένων και εγκαταλελειμμένων, έχει προωθήσει τη μεγάλη παρέμβαση στην περιοχή Αγ. Διονυσίου, στα παλιά εργοστάσια του Παπαστράτου, επένδυση άνω των 150 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με την ανακατασκευή των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος στον Πειραιά, η Dimand της απέκτησε με το όραμα να υλοποιήσει τον επανασχεδιασμό τους, ώστε αυτές να αποτελέσουν τον πυρήνα της αναγέννησης της περιοχής του Αγίου Διονυσίου παράλληλα με την αναμόρφωση του λιμανιού. Η αγορά των ακινήτων της Παπαστράτος από τη μητρική της, Philip Morris, σε συνδυασμό με την προώθηση από τον Δήμο Πειραιά της πρώτης φάσης ανάπλασης ανοιχτού χώρου, έδωσαν το «σήμα» αξιοποίησης. Τα ακίνητα καλύπτουν τρία οικοδομικά τετράγωνα μικτής δομήσιμης επιφάνειας 82.885 τ.μ. Η DIMAND ολοκλήρωσε ένα βιοκλιματικό έργο για επαγγελματική, τουριστική, πολιτιστική και εμπορική χρήση, καθώς και χώρους προσβάσιμους στο κοινό. Η σύνθετη επένδυση στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, έλαβε χώρα σε μία συνολική έκταση 4,5 χιλιάδων στρεμμάτων δομημένου χώρου. Η πρώτη φάση του έργου συνιστούσε μία επένδυση ύψους 150 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το project Piraeus Port Plaza, το οποίο ουσιαστικά απαρτίζεται από 4 οικοδομικά τετράγωνα που ανήκαν στην εταιρεία «Παπαστράτος». Το 2021 εγκαινιάστηκαν τα παλιά κουφάρια της βιομηχανίας του Παπαστράτου που έχουν μετατραπεί σε μοντέρνα κτήρια γραφείων, όπου στεγάζονται 7.000 εργαζόμενοι. Όπως έχει αναφέρει ο κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της DIMAND, η περιοχή του Αγίου Διονυσίου διαθέτει ιπποδάμειο πολεοδομία, δηλαδή τέτοια που δεν χάνεται ποτέ ο προσανατολισμός, και καθαρά οικοδομικά τετράγωνα.

Να θυμίσουμε, επίσης, σε σχέση με την περιοχή του Αγ. Διονυσίου, ότι η Dimand είχε προχωρήσει και στην ανάπτυξη εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments), μάλιστα, προ διετίας είχε πωλήσεις 58 τέτοια στην Premia, ενώ ετοιμάζει και άλλα ανάλογα projects. Τα serviced apartments είναι διαμερίσματα προς ενοικίαση σε κτίρια που ανήκουν σε μεγάλους επενδυτές ακινήτων οι οποίοι, μέσω θυγατρικών ή συνεργασιών, παρέχουν και όλες τις υπηρεσίες που καλύπτει σήμερα ένας διαχειριστής, καθώς και πρόσθετες τεχνικές ή άλλες λύσεις (επίπλωση, συντήρηση, κ.α.). Οι ενοικιαστές γνωρίζουν πως μέσα στο ενοίκιο περιλαμβάνεται και το κόστος διαχείρισης, καθώς και συγκεκριμένο τιμολόγιο πρόσθετων υπηρεσιών.

Στην τελική ευθεία ο Piraeus Tower

Την Παρασκευή, το insider.gr αναφέρονταν εκ νέου στον Piraeus Tower, στον οποίον, μέχρι τον Μάρτιο του 2024 εκτιμάται ότι θα έχουν μπει σταδιακά όλοι οι μισθωτές. Πλέον, το νέο εμβληματικό project του Πειραιά είναι στην τελική ευθεία για να λειτουργήσει. Στον Πύργο θα δουλεύουν περίπου 2.000 με 2.500 εργαζόμενοι. Tην 1η Μαρτίου του 2024 αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του μετά από 47 ολόκληρα χρόνια. Η Dialectica τυγχάνει όχι μόνο να είναι ο «anchor tenant», ήτοι βασικός «ενοικιαστής άγκυρα», αλλά και μια ελληνική startup, δίνοντας πρόσθετη σημειολογία στο νέο τεχνολογικό «στολίδι» του λιμανιού, ένα από τα τοπόσημα που θα ξεχωρίζουν κατά μήκος της διευρυμένης Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η εταιρεία που πρόκειται να μισθώσει τους έξι εκ των 22 ορόφων του κτιρίου (από τον 9ο έως και τον 14ο), συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 6.210 τ.μ., θα είναι σε θέση το προσεχές διάστημα να διαμορφώσει τους χώρους αναλόγως των αναγκών της ώστε να χρησιμοποιηθούν από τα στελέχη και τους εργαζόμενους, καθώς τα γραφεία της έχουν ολοκληρωθεί.

«Πόστο» έχουν ήδη «κλείσει» στον 22ο όροφο ο όμιλος Βύρων Βασιλειάδη – V Group που δραστηριοποιείται στους τομείς της συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων, το γυμναστήριο Athlesis στον 4ο όροφο (όπου έχει προβλεφθεί και χώρος wellness για τους εργαζομένους). Στον 3ο όροφο θα λειτουργήσει ως F&B ο Όμιλος Gendal (Όμιλος Nice and Easy) όπου θα είναι χώρος εστιατορίου, καφέ και θα περιλαμβάνει και τον μεγάλο εξωτερικό χώρο με απρόσκοπτη θέα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στον εμπορικό τομέα, χώρους έχουν μισθώσει ο όμιλος Inditex (Ζara και Zara Home) και η JD Sports. Επίσης, προβλέπεται η λειτουργία φαρμακείου με την ονομασία "Go to Health" που έχει επίσης κατάστημα στη Μύκονο. Το νέο, ψηφιακό (BIM με LOD 500), ανακαινισμένο κτήριο των 34.623 τ.μ. (σε οικόπεδο 3.842 τ.μ.), των 22 ορόφων (+2 υπόγεια, ισόγειο, μεσοπάτωμα) στο ανώτατο άκρο του θα υψώνεται πλέον 88 μέτρα πάνω από τη θάλασσα (έχει 492 σκαλιά από το ισόγειο μέχρι την κορυφή. Από έναν Πύργο – «φάντασμα» θα μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο «πράσινο στολίδι», με εντυπωσιακή θέα, με τις υψηλότερες προδιαγραφές αειφορίας, που πρόκειται να πιστoποιηθεί ως κτήριο WELL. H κοινοπραξία Dimand-Prodea EBRD, που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση του έργου μετά από παραχώρηση για 99 χρόνια, θα επενδύσουν αθροιστικά περισσότερα από 77 εκατ. ευρώ, με ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα για τον δήμο Πειραιά, ύψους 1,01 εκατ. ευρώ.