Δικαστική ήττα για τη Google και το Play store - Η Epic Games αλλάζει τα app stores

Μεγάλο πλήγμα στην αγορά των καταστημάτων εφαρμογών των Apple και Google, αξίας 200 δισ. δολαρίων, επιφέρει η νομική ήττα της δεύτερης σε δικαστική διαμάχη με την κατασκευάστρια του Fortnite, Epic Games.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο αποφάσισε ότι το κατάστημα εφαρμογών Android της Google παραβιάζει αντιμονοπωλιακούς κανόνες που βλάπτουν τους καταναλωτές και τους προγραμματιστές. Το Play store της Google είναι το κύριο μέρος όπου εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κατεβάζουν και εγκαθιστούν εφαρμογές που λειτουργούν σε smartphone που υποστηρίζονται από το λογισμικό Android της Google.

Η απόφαση πλήττει το επιχειρηματικό μοντέλο των δύο εταιρειών στις εφαρμογές, βάζοντας τέλος στη χρέωση προμήθειας έως και 30% σε προγραμματιστές λογισμικού. Η υπόθεση είναι πιθανό να επιταχύνει την αποδυνάμωση των κανόνων των app stores, οι οποίοι έχουν ήδη δεχθεί πυρά από ρυθμιστικές αρχές και νομοθέτες σε όλο τον κόσμο.

Η Epic Games, ο κατασκευαστής του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού "Fortnite", κατέθεσε αγωγή κατά της Alphabet πριν από τρία χρόνια, ισχυριζόμενη ότι ο γίγαντας της διαδικτυακής αναζήτησης έκανε κατάχρηση της εξουσίας του για να θωρακίσει το Play Store από τον ανταγωνισμό. Όπως ακριβώς κάνει η Apple για το κατάστημα εφαρμογών iPhone της, η Google εισπράττει προμήθεια που κυμαίνεται από 15% έως 30% για ψηφιακές συναλλαγές που ολοκληρώνονται εντός εφαρμογών.

Η Apple επικράτησε σε παρόμοια υπόθεση έναντι της Epic το 2021, ωστόσο η απόφαση αυτή έχει καταλήξει στο έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Έφεση σχεδιάζει να ασκήσει και η Google κατά της ετυμηγορίας.

«Νίκη επί της Google!», έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Epic, Tim Sweeney, σε μια ανάρτησή του στο X.

Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Court’s work on remedies will start in January. Thanks for everyone’s support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 12, 2023