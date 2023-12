ΑΒ Βασιλόπουλος: Ο απόλυτος χριστουγεννιάτικος προορισμός

Η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει και τις φετινές γιορτές να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με μοναδικές προσφορές και δώρα για όλους!

«Όταν ακούς ΑΒ περιμένεις πάντα κάτι καλό», γι’ αυτό και η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει, μέσω των καταστημάτων της, αλλά και του E-Shop, να έχουν όλοι ποιοτικά προϊόντα στις καλύτερες τιμές, αλλά και να προσφέρει «Δώρα Αγάπης» για να είναι αυτές οι γιορτές, καλές γιορτές για όλους, όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή της.

Η ΑΒ γεμίζει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως όσοι επισκεφτούν τα καταστήματα AB τις ημέρες των εορτών, θα βρουν εμπλουτισμένη την ήδη μεγάλη ποικιλία προϊόντων με όλα όσα χρειάζονται για ένα ξεχωριστό γιορτινό τραπέζι. Συγκεκριμένα, στο Κρεοπωλείο, βρίσκονται εκλεκτά κρεατικά, όπως φρέσκιες γαλοπούλες, χοιρινό σε ιδιαίτερες κοπές, αλλά και ρολά και πορκέτες που θα πρωταγωνιστήσουν στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ζουμερά ρόδια, ιδιαίτερα εξωτικά φρούτα, κολοκύθες, πατάτες και γλυκοπατάτες και πολλά ακόμη ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και κάστανα και ξηροί καρποί, που αποτελούν τις ιδανικές λύσεις για τις γιορτινές σαλάτες, διατίθενται στο οπωροπωλείο της ΑΒ. Επιπλέον, στα καταστήματα ΑΒ μπορεί κανείς να βρει αμέτρητες επιλογές σε τυριά, γκουρμέ αλλαντικά, “Εxcellent Tapas” και delicatessen λιχουδιές από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, αλλά και από κάθε γωνιά του κόσμου, καθώς και ξεχωριστά και βραβευμένα κρασιά του ελληνικού ή του ξένου αμπελώνα, αλλά και αφρώδεις οίνους στην πλούσια κάβα της ΑΒ.

«Και επειδή Χριστούγεννα χωρίς γλυκά δεν γίνονται, αποκλειστικά στα καταστήματα ΑΒ ξεχωρίζουν τα χριστουγεννιάτικα γλυκά με την πλούσια, σπιτική γεύση τους όπως μελομακάρονα, κουραμπιέδες αλλά και βασιλόπιτες (από 23/12), με την υπογραφή του αγαπημένου σεφ Άκη Πετρετζίκη και την εγγυημένη ποιότητα της ΑΒ» τονίζει.

Δώρα Αγάπης για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για να χαρίζονται απλόχερα χαμόγελα σε όλους τους ανθρώπους και ειδικά σε εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη να νιώσουν γύρω τους την αγάπη. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΒ Βασιλόπουλος, φέρνει για όγδοη συνεχή χρονιά μοναδικά Δώρα Αγάπης σε επιλεγμένα καταστήματά της καθώς και στο AB E-Shop και καλεί όσους το επιθυμούν να κάνουν τη δική τους πράξη αγάπης, προσφέροντας διπλά σε όσους έχουν ανάγκη. To Δώρο Αγάπης περιέχει βασικά είδη διατροφής, όπως μαρμελάδα, μπισκότα πτι-μπερ, σοκολάτα γάλακτος, φαρίνα, μακαρονάκι κοφτό και τομάτες στον τρίφτη. Με την αγορά ενός δώρου, που κοστίζει 3,90 ευρώ, μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη μπορεί να χαρεί χριστουγεννιάτικα γεύματα, ενώ παράλληλα για κάθε Δώρο Αγάπης, η ΑΒ προσφέρει το αντίστοιχο ποσό στο Make-A-Wish Ελλάδος, κάνοντας πραγματικότητα τις ευχές των παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Προσφορές AB E-Shop

Για γρήγορες και εύκολες διαδικτυακές αγορές, το online Xmas Shop στο ab.gr παρέχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και νόστιμων προτάσεων για το Χριστουγεννιάτικο και το Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, με άμεση παράδοση στο επιθυμητό σημείο παραλαβής. Επιπλέον, αξιοποιώντας τον κωδικό XMAS23 για τις online αγορές άνω των 150€ την περίοδο 15-23/12, προσφέρονται 300 πόντοι στην κάρτα AB plus, ενώ με τη χρήση του κωδικού GIFT23 και για αγορές άνω των 80€ από τις 26 έως τις 30/12 προσφέρονται 100 πόντοι!

Προσφορές AB Plus

Η AB Plus γιορτάζει τα Χριστούγεννα με δυο μοναδικές προσφορές για τους πελάτες της! Για κάθε αγορά Χριστουγεννιάτικου δέντρου προσφέρονται 400 πόντοι, δηλαδή επιπλέον όφελος 12€, ενώ παράλληλα επιβραβεύει 200 πόντους για κάθε 15€ αγορών σε κρασιά! Εξαργυρώνοντας, μάλιστα, όλα τα κουπόνια AB Plus, από τις 14/12 έως τις 3/1, οι κάτοχοι θα κερδίζουν τουλάχιστον 200 πόντους. Τέλος, οι ΑΒ Plus Προσωπικές Προφορές βάζουν τα καλά τους και προσφέρουν γιορτινούς πόντους σε προϊόντα που σίγουρα δεν θα λείψουν από το καλάθι κανενός.

Η εορταστική περίοδος κορυφώνεται με την τηλεοπτική Χριστουγεννιάτικη καμπάνια της ΑΒ Βασιλόπουλος. Δυο γλυκύτατα πιτσιρίκια πιστεύουν πως ο ΑΒ, που αναφέρουν συνέχεια η μαμά και ο μπαμπάς, είναι κωδικό όνομα για τον Άι-Βασίλη. Εν μέρει έχουν δίκιο, ο ΑΒ θα φέρει και φέτος στο τραπέζι τους όλες τις γιορτινές προσφορές και όλες τις μεγάλες εκπλήξεις. Αυτές που θα κάνουν αυτές τις γιορτές, καλές γιορτές για όλους. Γιατί όταν ακούς ΑΒ, περιμένεις πάντα κάτι καλό.