Προς νέο ρεκόρ η παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας: Στο 1,5 τρισ. ευρώ το 2023

Η παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας αναμένεται να φθάσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 8-10% σε σχέση με το 2022, επιτυγχάνοντας νέο ρεκόρ για τον κλάδο, γεγονός που αποδεικνύει την απαράμιλλη ανθεκτικότητά του.

Η παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας αναμένεται να φθάσει τα 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 8-10% σε σχέση με το 2022, επιτυγχάνοντας νέο ρεκόρ για τον κλάδο, γεγονός που αποδεικνύει την απαράμιλλη ανθεκτικότητά του. Αυτά είναι κάποια από τα ευρήματα της τελευταίας μελέτης της Bain & Company σε συνεργασία με την Altagamma, την ιταλική ένωση κατασκευαστών ειδών πολυτελείας. Οι δαπάνες, ειδικά για εμπειρίες, ανέκαμψαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, χάρη και στην επανάκαμψη των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και των ταξιδιών.

Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες, η αγορά κατέγραψε υψηλή ανάπτυξη της τάξης του 11-13%, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυτό συνάδει με τον περσινό ρυθμό ανάπτυξης και μεταφράζεται σε αύξηση των δαπανών κατά περίπου 160 δισεκατομμύρια ευρώ σε όλες τις κατηγορίες των ειδών πολυτελείας.

Εν μέσω έντονων γεωπολιτικών και μακροοικονομικών ανακατατάξεων, η αγορά ειδών πολυτελείας απέδειξε και φέτος την απαράμιλλη ανθεκτικότητά της. Ο βασικός τομέας, τα προσωπικά είδη πολυτελείας, παρουσίασε συνεχή ανάπτυξη το 2023 και αναμένεται να φθάσει τα 362 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, 4% υψηλότερα από το 2022 σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Ωστόσο, οι αντίξοες συνθήκες παραμένουν ενόψει του τέταρτου τριμήνου, συμπεριλαμβανομένης της εύθραυστης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, των μακροοικονομικών εντάσεων στην Κίνα και των ισχνών ενδείξεων ανάκαμψης στις ΗΠΑ. Η μελέτη υποδεικνύει μια εξασθένηση των επιδόσεων όσον αφορά τα προσωπικά είδη πολυτελείας το 2024, επιτυγχάνοντας χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης κατά το 2023 με βάση τα τρέχοντα σενάρια.

«Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή για τα επώνυμα προϊόντα και οι νικητές θα ξεχωρίσουν λόγω της ανθεκτικότητας, της συνάφειας και της ανανέωσής τους – τα βασικά στοιχεία της νέας εξίσωσης για τα είδη πολυτελείας με επίκεντρο την αξία», δήλωσε η Claudia D’Arpizio, Partner και επικεφαλής του παγκόσμιου τομέα Luxury Goods and Fashion στην Bain & Company, και επικεφαλής της μελέτης. «Η αγορά ειδών πολυτέλειας παρουσιάζει θετική ανάπτυξη για το 65-70% των επώνυμων προϊόντων το 2023, έναντι του 95% το 2022. Για να μπορέσουν να παραμείνουν στο παιχνίδι, είναι ζωτικής σημασίας για τις εταιρείες επώνυμων προϊόντων να λάβουν τολμηρές αποφάσεις για λογαριασμό των πελατών τους». «Η αγορά είναι προετοιμασμένη για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, βασισμένη σε ισχυρά θεμέλια», δήλωσε η Federica Levato, Partner στην Bain & Company, επικεφαλής της πρακτικής Luxury Goods and Fashion της εταιρείας στην γεωγραφική περιοχή ΕΜΕΑ (Europe Middle East and Africa)και συν-συντάκτρια της εν λόγω μελέτης. «Η αξιοποίηση και η ενίσχυση του δυναμικού της αγοράς θα είναι το κλειδί, καθώς η σαφής σύγκλιση μεταξύ των αγορών ειδών πολυτελείας επιτρέπει την περαιτέρω επέκταση. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία, αλλά και την ευθύνη, να ενισχύσουν το περιεχόμενό τους, αξιοποιώντας στρατηγικά τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές και επαναπροσδιορίζοντας έτσι τα όρια του κλάδου. Αυτό θα αποτελέσει τον θεμελιώδη μοχλό για τη μελλοντική ανάπτυξη».