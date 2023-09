Με 17 βραβεία και 1 Top Rated η METRO ξεχώρισε στις απονομές των Supermarket Awards 2023

Τιμητική διάκριση δόθηκε στον Παντελή Παντελιάδη για τη συνεισφορά στον κλάδο του λιανεμπορίου.

Ένα Top Rated, έξι Gold, έξι Silver, 5 Bronze βραβεία, και μία κορυφαία Τιμητική Διάκριση απέσπασε η METRO στην τελετή απονομής των Super Market Awards 2023!

Για άλλη μία χρονιά, η METRO (My market, METRO Cash & Carry) ξεχώρισε με πολλές και σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες οφείλονται στις ομάδες που σχεδιάζουν και υλοποιούν σημαντικά έργα. Δράσεις, πρωτοβουλίες, συνεργασίες, ψηφιακά έργα και κοινές ενέργειες, των My market και της εταιρείας, επιβραβεύθηκαν από το θεσμό των Supermarket Awards, μία διοργάνωση με σταθερά υψηλό επίπεδο συμμετοχών από όλες τις εταιρείες του κλάδου.

Αναλυτικότερα τα βραβεία της εταιρείας:

GOLD

Ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ με την υποψηφιότητα: eshop My market + Υπηρεσία Speedy

με την υποψηφιότητα: eshop My market + Υπηρεσία Speedy Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα / Last Mile Delivery με την υποψηφιότητα: Ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος

με την υποψηφιότητα: Ανακαίνιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση του Κέντρου Διανομής Βορείου Ελλάδος Direct Διαφήμιση & Προώθηση με την υποψηφιότητα: Προσωποποιημένες Επικοινωνίες & Promos

με την υποψηφιότητα: Προσωποποιημένες Επικοινωνίες & Promos Κοινές Ενέργειες CSR με την υποψηφιότητα: Fabric Republic + Skip (Unilever)

με την υποψηφιότητα: Fabric Republic + Skip (Unilever) Συνεργασία στη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας / Άλλες Υπηρεσίες με την υποψηφιότητα: Metro Connect – Από το σύννεφο στο ράφι

με την υποψηφιότητα: Metro Connect – Από το σύννεφο στο ράφι Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα με την υποψηφιότητα: X-VAN Real Time EDI (συνεργασία με Impact, ΚΡΙ ΚΡΙ)

SILVER

Συνεργασία με Τοπικούς Παραγωγούς με την υποψηφιότητα: Καινοτόμες Φρουτοσαλάτες χωρίς τεχνητά συντηρητικά σε συνεργασία ΕΜΠ

με την υποψηφιότητα: Καινοτόμες Φρουτοσαλάτες χωρίς τεχνητά συντηρητικά σε συνεργασία ΕΜΠ Αποτελεσματική Ενεργειακή Διαχείριση με την υποψηφιότητα: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης- METRO ΑΕΒΕ - Δράσεις προς την ενεργειακή ουδετερότητα

με την υποψηφιότητα: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης- METRO ΑΕΒΕ - Δράσεις προς την ενεργειακή ουδετερότητα Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες με την υποψηφιότητα: Πλάνο ενεργειών Πάσχα

με την υποψηφιότητα: Πλάνο ενεργειών Πάσχα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Άνθρωπος με την υποψηφιότητα: METRO και Be-Live στηρίζουν τον θεσμό της οικογένειας

με την υποψηφιότητα: METRO και Be-Live στηρίζουν τον θεσμό της οικογένειας Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Περιβάλλον με την υποψηφιότητα: Ανακύκλωση (Ημέρα Περιβάλλοντος)

με την υποψηφιότητα: Ανακύκλωση (Ημέρα Περιβάλλοντος) Δίκτυο S/M Franchising Convenience με την υποψηφιότητα: My market Local

BRONZE

Συμβολή στην Εθνική Οικονομία με την υποψηφιότητα: Ανακύκλωση (Ημέρα Περιβάλλοντος)

με την υποψηφιότητα: Ανακύκλωση (Ημέρα Περιβάλλοντος) Μάρκετινγκ & Διαφήμιση με την υποψηφιότητα: Omnichannel Διαγωνισμοί & Επικοινωνιακά Υλικά

με την υποψηφιότητα: Omnichannel Διαγωνισμοί & Επικοινωνιακά Υλικά Big Data & Marketing Analytics με την υποψηφιότητα: Έλεγχος απόδοσης προϊόντων συλλογής

με την υποψηφιότητα: Έλεγχος απόδοσης προϊόντων συλλογής Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με την υποψηφιότητα: Ακαδημία Ηγεσίας Linkage & Ακαδημία Στελεχών OΠΑ

με την υποψηφιότητα: Ακαδημία Ηγεσίας Linkage & Ακαδημία Στελεχών OΠΑ "Υποστήριξη (τεχνική, οργανωσιακή, προμηθευτική) των Καταστημάτων Convenience με την υποψηφιότητα: My market Local

Παράλληλα, η υποψηφιότητα για το καινοτόμο εργαλείο «Metro Connect – Από το σύννεφο στο ράφι» έλαβε και το βραβείο Top Rated Project, που αποτελεί την κορυφαία διάκριση της 3ης ενότητας συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία.

Σημαντική στιγμή στη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η απονομή τιμητικής διάκρισης στον Παντελή Παντελιάδη, για την συνεισφορά του στον κλάδο του λιανεμπορίου. Σε ένα κλίμα συγκίνησης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν ένα σύντομο βίντεο για τον ίδιο και την επαγγελματική του πορεία. Την Τιμητική Διάκριση παρέλαβε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO.

Σχετικά με τη METRO AEBE :

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει τρεις αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market και My market Local, με συνολικά 288 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.