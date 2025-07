Νέα παρέμβαση Αμερικανών γερουσιαστών για να αποκλειστεί η Τουρκία από τα F-35

Η επιστολή έρχεται μετά τις επίμονες πληροφορίες των τελευταίων μηνών ότι η Αγκυρα επιδιώκει με κάθε τρόπο την επιστροφή της στο πρόγραμμα F‑35.

Νέα διακομματική πρωτοβουλία συγκροτείται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ με στόχο την αποτροπή των προσπαθειών της Τουρκίας να απαλλαγεί από τις κυρώσεις του νόμου CAATSA και να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Επιστολή, με συντάκτες τους βουλευτές Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη και Ντίνα Τάιτους, η οποία θα σταλεί στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κυκλοφορεί ήδη στα γραφεία της Βουλής των Αντιπροσώπων και επιδιώκει τη συγκέντρωση ευρείας κοινοβουλευτικής στήριξης.

Η επιστολή έχει ήδη συγκεντρώσει ισχυρή υποστήριξη από έναν ευρύ συνασπισμό οργανώσεων με επιρροή στην Ουάσιγκτον, μεταξύ των οποίων το American Jewish Committee (AJC), το American Friends of Kurdistan, το Armenian National Committee of America (ANCA), το Coordinated Effort of Hellenes, το CUFI Action Fund, το FDD Action, το Hellenic American Leadership Council (HALC), το Middle East Forum (MEF) και η ΠΣΕΚΑ (International Coordinating Committee – Justice for Cyprus).

Όπως τονίζουν οι βουλευτές, σύμφωνα με την Καθημερινή οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν με τον πιο καθαρό τρόπο από τον ίδιο τον πρόεδρο Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ όταν είπε ότι «οι τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν αρχίσει».

«Προτρέπουμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει τα δεδομένα και να απαγορεύσει στην Τουρκία τη συνεχιζόμενη παραβίαση των αμερικανικών νόμων και των πολιτικών που αφορούν στην εθνική ασφάλεια μας», αναφέρει η επιστολή.