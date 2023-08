Τι δείχνει η ακτινογραφία της Autonomous για τις ελληνικές τράπεζες - Ποια τραπεζικά ομόλογα ξεχωρίζει

Με τα NPEs να πλησιάζουν προς το 5%, τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας να ενισχύονται και τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων - διανομές μερισμάτων να βρίσκονται επί τάπητος, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε ένα πιο «κανονικό» πλαίσιο μέχρι σήμερα.

Με τα NPEs να πλησιάζουν προς το 5%, τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας να ενισχύονται και τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων - διανομές μερισμάτων να βρίσκονται επί τάπητος, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε ένα πιο «κανονικό» πλαίσιο μέχρι σήμερα, όπως εκτιμά σε νέα ανάλυσή της, η Autonomous.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη εταιρεία ανάλυσης στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, οι ελληνικές τράπεζες υπεραπέδωσαν και ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών στο τελευταίο stress test , την ίδια στιγμή που υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για τυχόν φυγή καταθέσεων ή πιέσεων σχετικά με τις αποπληρωμές των γραμμών TLTROs της ΕΚΤ (αποτέλεσαν μια «πηγή» ανησυχίας νωρίτερα μέσα στο έτος, όπως σημειώνουν οι αναλυτές).

Όσον αφορά το σκέλος της κερδοφορίας, τα χαμηλά beta καταθέσεων και η πιο αργή μετάβαση προς τις προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρουν μια μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων γύρω από τη θωράκιση από διάφορες αντιξοότητες, όπως η γραμμή ενίσχυσης των περιθωρίων των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL), που αποτελεί ωστόσο μια ευκαιρίες για τους επενδυτές που αρέσκονται να επενδύουν στις αγορές χρέους, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε διαδικασία ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Συνολικά, η Autonomous παραμένει θετική για τις ελληνικές τράπεζες και οι επιλογές της από τα ελληνικά ομόλογα περιλαμβάνουν το AT1 της Τράπεζα Πειραιώς, ενώ προσθέτει και το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank με κουπόνι 2,5% λήξεως το 2028 με non call μέχρι το 2027 (28NC27) με swap στο ομόλογο Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς με κουπόνι 5,5% και λήξη το 2030 και non call μέχρι το 2025 (30NC25). Επίσης επιλέγει το senior preferred ομόλογο της Eurobank με 7% κουπόνι, ενώ από τα Τier ΙΙ επιλέγει το ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, λήξεως το 2029 (10NC5) με non call μέχρι το 2024, και κουπόνι 8,25%.

Μακροοικονομικό σκηνικό

Ευρύτερα και γύρω από το μακροοικονομικό σκηνικό, η Autonomous σημειώνει πως η νέα κυβέρνηση μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, ωστόσο η συνεχιζόμενη ανάκαμψη - ανάπτυξη της χώρας, παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), χώρις να υφίστανται αλλαγές στην πολιτική που να επηρεάζουν την αποδέσμευση νέων πόρων. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ελλάδα δείχνει ικανή και έτοιμη για μία ακόμη τετραετία, υλοποίησης φιλικών, προς τους επενδυτές πολιτικών.

Η Autonomous στέκεται μάλιστα και σε μια σειρά ζητημάτων με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και πιο πρόσφατα, οι μεγάλες πυρκαγιές. Ως προς το τελευταίο, αν και ελπίζουν ότι ο αντίκτυπος των καταστροφικών πυρκαγιών μπορεί να ελαχιστοποιηθεί, ένας από τους δευτερεύοντες κινδύνους για την ελληνική οικονομία είναι η πιο χαμηλή τουριστική περίοδος το 2023, με τα στοιχεία του Αεροδρομίου της Αθήνας να δείχνουν ωστόσο, 10% υψηλότερες αφίξεις τον Ιούλιο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2019. Επιπλέον, αναπτυξιακή δυναμική της χώρας αναμένεται να ξεπεράσει αυτήν της Ευρώπης, με την ανεργία και τον πληθωρισμό να υποχωρούν και την αγορά ακινήτων να παραμένει ισχυρή.

Ωστόσο, παρά τα θετικά στοιχεία, ο δείκτης δημόσιου χρέους παραμένει ο υψηλότερος στην Ευρωζώνη. Η μέση ωρίμανση φτάνει τα είκοσι έτη, κυρίως λόγω των δανείων της ΕΕ και του ΔΝΤ, σε σύγκριση με τα οκτώ έτη στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλότερες ανάγκες αναχρηματοδότησης από ότι στις ευρωπαϊκές χώρες. Παρ' όλα αυτά, το χρέος προς το ΑΕΠ παραμένει ένα σημαντικό στατιστικό στοιχείο που πρέπει να μειωθεί. Η Standard & Poor's αναμένει ότι ο δείκτης δημόσιου χρέους χώρας θα μειωθεί στο 145% στο τέλος του έτους, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο για να πετύχει τον δημοσιονομικό στόχο της κυβέρνησης για το 2023 για πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ.

ΤΧΣ - Εξαγορές - Συγχωνεύσεις

Θετικές χαρακτηρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και τις κινήσεις αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις τράπεζες, η Autonomous, με τη Eurobank να «τρέχει» πρώτη τη διαδικασία επαναγοράς των 52.080.673 μετοχών της (1,4%) που κατέχει το ΤΧΣ (αποτελεί το βασικό σενάριο - και της πιθανής μετέπειτα ακύρωσής του) σε ένα εύρος τιμήματος μεταξύ 1,10 - 1,90 ευρώ. Αν και είναι απίθανο κάποια από τις υπόλοιπες τρεις συστημικές να επιλέξουν το δρόμο της επαναγοράς ολόκληρου του ποσοστού του ΤΧΣ, μια πώληση προς διεθνείς επενδυτές και χαρτοφυλάκια θα ήταν επίσης θετική.

Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες έχουν επαναδραστηριοποιηθεί στο κομμάτι των συγχωνεύσεων και των εξαγορών (M&A). Η Eurobank ήταν η πιο παραγωγική, εξαγοράζοντας και το 13% στην Ελληνική Τράπεζα, ανεβάζοντας έτσι το ποσοστό της σε πάνω από 20%, το οποίο είναι σημαντικό για λογιστικούς σκοπούς. Η Eurobank εξαγόρασε επίσης τη BNP Paribas Personal Finance Bulgaria, με την Εθνική Τράπεζα να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη δύναμη πυρός για μελλοντικές συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Αναβάθμιση

Κατά την Autonomous, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μέσω της αναβάθμισης από τη Standard & Poor's το 2023 δεν θα αποτελούσε έκπληξη. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι το όφελος μιας αναβάθμισης έχει ήδη τιμολογηθεί στις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομόλογων. Ωστόσο, ανατρέχοντας στο ιστορικό αναβάθμισης σε επενδυτική βαθμίδα της Πορτογαλίας, φαίνεται ότι η απόδοση του δεκαετούς πορτογαλικού τίτλου συνέχισε να υποχωρεί μετά την πρώτη αναβάθμιση.

Οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν μερικές βαθμίδες χαμηλότερα από το ελληνικό δημόσιο στη Standard & Poor's, και ίσως θα περάσει άλλος ένας χρόνος γιαυτές ώστε να «χτυπήσουν» την επενδυτική βαθμίδα, αλλά σαφώς το investment grade για την Ελλάδα θα πρόσφερε μια χρήσιμη τεχνική ώθηση στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, όπως σημειώνουν οι αναλυτές.

Ο φόρος στα υπερκέρδη των ιταλικών τραπεζών

Οι εξελίξεις γύρω από την επιβολή ενός νέου φόρου στα υπερκέρδη του ιταλικού τραπεζικού συστήματος αποτελούν μια υπενθύμιση ότι ένας κερδοφόρος τραπεζικός κλάδος μπορεί να αποτελέσει το «φάρο» πολιτικών παρεμβάσεων, σύμφωνα με την Autonomous. Τον Απρίλιο του 2023, οι ελληνικές τράπεζες ανακοίνωσαν ότι θα «παγώσουν» οικειοθελώς το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου για ένα χρόνο, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα μέτρο που ενεργοποιήθηκε για να βοηθήσει στην κρίση του κόστους ζωής και να αποφευχθεί η ανάγκη για έναν μελλοντικό φόρο. «Αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτή η λογική, η επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να είναι υποστηρικτική και για τις ελληνικές τράπεζες. Σημειώνουμε επίσης ότι ένας νέος φόρος μπορεί να είναι επιζήμιος στα σχέδια εκποίησης του ΤΧΣ. Ωστόσο, ο αντίκτυπος φαίνεται να είναι μερικά εκατομμύρια ευρώ στο σκέλος των καθαρών εσόδων από τόκους. Εάν τα beta παραμείνουν τόσο χαμηλά, δεν θα εκπλαγούμε να δούμε μια μεγαλύτερη ένταση γύρω από αυτό το ζήτημα αλλά κατά την άποψή μας, η επέκταση του ανώτατου ορίου επιτοκίου (πλαφόν) είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα σε αυτό το στάδιο», σύμφωνα με την Autonomous.

Ρευστότητα

Μετά το σκηνικό κατάρρευσης της Silicon Valley Bank και της Credit Suisse, το ζήτημα της ρευστότητα αποτέλεσε έναν βασικό άξονα κατά την περίοδο των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου. Οι μεγάλες αποπληρωμές TLTRO τον Ιούνιο ενίσχυσαν τους φόβους για τυχόν πιέσεις σε αυτό το σκέλος, κάτι που δεν αποτυπώθηκε - αποτυπώνεται καθώς i) οι καταθέσεις είναι σταθερές ή αυξημένες στα τέλη του 2022, ii) οι αποπληρωμές TLTRO συνεχίζονται και οι τρέχοντες δείκτες LCR (δείκτες κάλυψης ρευστότητας) παραμένουν υγιείς και iii) οι δείκτες δανείων προς καταθέσεις παραμένουν σε ένα άνετο εύρος. Η Εθνική και η Πειραιώς βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση όσον αφορά τη ρευστότητα από την Eurobank και την Alpha κατά την άποψή μας, αλλά όλες οι τράπεζες φαίνεται να κινούνται με άνεση στις αποπληρωμές TLTRO.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι η ανεξόφλητη «ουρά» των γραμμών TLTROs είναι σημαντική για τις ελληνικές τράπεζες, αλλά οι αποπληρωμές δεν πρέπει να θεωρούνται ως ένα «cliff edge». Με την πάροδο του χρόνου, η Autonomous αναμένει από τις τράπεζες να αντικαταστήσουν τα TLTRO - MRO - LTRO της ΕΚΤ με άντληση κεφαλαίων από τις αγορές.