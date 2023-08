Μασκ: Χρήστες του Χ που έπεσαν θύματα διακρίσεων από τους εργοδότες τους θα έχουν τη βοήθεια μου

Ο ιδιοκτήτης του μέσου κοινωνικής δικτύωσης προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει τα νομικά έξοδα τους.

Ο Έλον Μασκ προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει τα νομικά έξοδα χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης X, των οποίων οι αναρτήσεις ή τα likes στην πλατφόρμα οδήγησαν σε διακρίσεις από τους εργοδότες τους.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του ιστότοπου μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ήταν παλαιότερα γνωστός ως Twitter, είπε ότι δεν υπάρχει «όριο» στην προσφορά, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.

No limit.

Please let us know.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023