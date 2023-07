Συνεργασία ΧΑ - EBRD για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

Τo Χρηματιστήριο Αθηνών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοινώνουν τη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο: «PR 009896 – Research Coverage Project: Provision of research coverage services for selected listed Greek companies in the Athens Stock Exchange», το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «SME Pre-Listing Support» της EBRD και χρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία.

H σημαντική αυτή πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ανάδειξη των προοπτικών των εισηγμένων εταιρειών και την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας χρηματιστηριακών αναλύσεων (research reports) βάσει διεθνών προδιαγραφών, για τουλάχιστον 8 εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν τύγχαναν αντίστοιχης κάλυψης. Οι αναλύσεις αυτές θα είναι δωρεάν διαθέσιμες για χρονική περίοδο δύο ετών, και αναμένεται να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα των εταιρειών αυτών από τους επενδυτές, και κατ’ επέκταση τη ρευστότητα των μετοχών τους.

Η ανάθεση του έργου έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2023, με συνολική χρονική διάρκεια 24 μηνών, ενώ ο σχετικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 190.000 ευρώ. Θα ανατεθεί σε εγχώριο ή διεθνή ανάδοχο και θα το επιβλέπει η EBRD σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών.

O Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Γ. Κοντόπουλος δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που σε συνεργασία με την EBRD ανακοινώνουμε αυτή την σημαντική πρωτοβουλία, η οποία υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να αναδείξουμε τις προοπτικές των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να προωθήσουμε την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Μέσω αυτού του έργου, στοχεύουμε να παρέχουμε στους επενδυτές ολοκληρωμένη πληροφόρηση με χρηματιστηριακές αναλύσεις υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας έτσι την αναγνωρισιμότητα των εταιρειών και, τελικά, την συνολική ανάπτυξη της αγοράς μας».

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια της EBRD σε Ελλάδα και Κύπρο Andreea Moraru ανέφερε: «Η δέσμευσή μας στην υποστήριξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς αλλά και η πεποίθησή μας ότι αποτελεί βασικό εργαλείο χρηματοδότησης όχι μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και τον μικρομεσαίων, εδραιώνεται με ακόμα μία πρωτοβουλία που σκοπό έχει τη τόνωση της αγοράς».