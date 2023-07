Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο - θεσμός στην Ελλάδα για την Ενεργειακή Aποδοτικότητα στη Βιομηχανία!

Με την παρουσία και συμμετοχή 150 και πλέον εκπροσώπων από την βιομηχανία, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του πρακτικού συνεδρίου για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα στη Βιομηχανία, την Πέμπτη, 22 Ιουνίου στο αμφιθέατρο της OTEAcademy από την Βoussias Events.

Tο συνέδριο άνοιξαν με σύντομο χαιρετισμό τους η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, κα Θέμις Ευτυχίδου και ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στο πάνελ συζήτησης της 1ης ενότητας, ο κ. Αλέξανδρος Κατραούζος, Διευθύνων Σύμβουλος ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ, Β' Αντιπρόεδρος, ΣΕΧΒ, η κα Γεωργία Σπυριδάκη, Ανώτερη Δ/ντρια Απόδοσης & Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων, HELLENiQ ENERGY, Γενική Γραμματέας, ΣΕΧΒ, η κα Θεοδώρα Κουλουρά, CΟΟ, KAVALA NOVAFERT LTD, Mέλος ΔΣ, ΣΕΧΒ και ο κ. Θεόδωρος-Δημήτριος Σταθόπουλος, Business Development Manager, ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΕΒΕ, Ταμίας, ΣΕΧΒ αντάλλαξαν απόψεις και παρουσίασαν case studies πάνω σε θέματα όπως, η επίδραση της ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της χημικής βιομηχανίας , η εξοικονόμηση ενέργειας με νέα ψηφιακά εργαλεία, η αξιοποίηση της απορριπτόμενης ενέργειας από τις χημικές διαδικασίες ως ενέργεια με μηδενικές εκπομπές, αλλά και για τις δυνατότητες αξιοποίησης του υδρογόνου.

Ο κ. Αριστείδης Κατσιώχρης, Innovation Manager, EIT Manufacturing CLC South East, έθεσε στο επίκεντρο το θέμα της αναγκαιότητας για νέες καινοτομίες στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των βιομηχανιών. Στο τέλος της ενότητας ο κ. Stephan Raes, Ηead of Structural and Industry Policy Division Directorate for Science, Technology and Innovation, OECD παρουσίασε τους τρόπους που προτείνονται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για την ομαλή μετάβαση της βιομηχανίας στην νέα εποχή της ανθρακοποίησης και της βιωσιμότητας.

Στην 2η ενότητα ενότητα ο κ. Πάνος Γρέδης, Representative of European Public Law Organization (EPLO) στις Βρυξέλλες, ο κ. Στέργιος Σουγιουτζόγλου, Chief Investment Officer, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και η κα Ροζαλία Θαλασσινού, Διευθύντρια Δανείων και Κρατικών Ενισχύσεων, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB), παρουσίασαν τις ευκαιρίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρουν τα υπάρχοντα ευρωπαϊκά και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας στην ευρωπαϊκή και εγχώρια βιομηχανία.

Την 3η Ενότητα άνοιξε η κα Μαρία Μποζούδη, Senior Advisor στον Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας του ΣΕΒ παρουσιάζοντας τον νέο οδηγό ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας του ΣΕΒ, καθώς και τις ψηφιακές λύσεις για τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων.

Για τις βέλτιστες πρακτικές, τις καινοτόμες και τεχνολογικές λύσεις που έχουν εφαρμόσει και σχεδιάζουν να υλοποιήσουν οι βιομηχανίες προς την πορεία τους προς το Net Zero, αλλά και το ROI των επενδύσεων που έχουν ήδη δοκιμάσει στο πλαίσιο της στρατηγικής τους, αναφέρθηκαν μέσα από ομιλίες και fireside chat, υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς από τις εταιρίες • ΑΒΒ • ΕΥ • Ελληνικά Καλώδια • SenseOne • FrieslandCampina Hellas (NOYNOY) • EcoMechanica • Coca-Cola Τρία Έψιλον • Schneider Electric • Sielight • Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ • Φάρμα Κουκάκη • Πίνδος ΑΣΠΙ • Κεραμουργία Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ) • ESCO partners.

Στο β’ μέρος της 3η ενότητας ο κ. Elliot Whittington, Chief Systems Change Officer, Cambridge Institute for Sustainability Leadership’s (CISL) Corporate Leaders Groups, μοιράστηκε με το κοινό επίκαιρες και καινοτόμες προτάσεις για τους τρόπους μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των επιχειρήσεων με την ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητάς τους.

Ο κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου, κ. Rod Janssen, President and Chairman του Energy Efficiency in Industrial Processes - EEIP παρουσίασε στην 4η ενότητα καινοτόμες πρακτικές εταιριών του εξωτερικού που έχουν εφαρμοστεί και στρατηγικές απανθρακοποίησης, αλλά και την αναγκαιότητα για ένα πιο δραστήριο scaling up στη βιομηχανία.

Μεταξύ των ενοτήτων της φετινής διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στο διαδραστικό workshop που διοργανώθηκε από την ΑΒΒ με θέμα: Sustainable Business – Sharing is Caring: Συζητώντας ιδέες και καλές πρακτικές για ένα βιώσιμο μέλλον με εισηγητή τον κ. Κυριάκο Ρωτίδη, Διευθυντή Τομέα Συστημάτων Κίνησης & Ρομποτικής, ΑΒΒ. Κεντρικό θέμα συζήτησης του workshop ήταν η βιωσιμότητα ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής κάθε επιχείρησης, αλλά και οι πρωτοβουλίες και οι πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν τους ενδιαφερόμενους προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι συμμετέχοντες, οι εκθέτες και οι εταιρίες, ενώ παρουσίασαν και μοιράστηκαν τις ευρηματικές τους ιδέες για τους τρόπους βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, ανανέωσαν την συνάντησή τους για την επόμενη χρονιά.

Το συνέδριο τέθηκε Υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ, καθώς και με την Τιμητική Υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Μεγάλος χορηγός του Συνεδρίου ήταν η εταιρία ΑΒΒ και χορηγοί ήταν οι εταιρίες ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΕcoMechanica, EY, ESCO partners, Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, Schneider Electric, SenseOne, Sielight και χορηγοί επικοινωνίας: Β2Green, energyworld, Greennews, insider.