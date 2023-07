Real Consulting: Αποκτά το 60% της Advanced Management Solutions για 1,59 εκατ. ευρώ

Σε συμφωνία με την Advanced Management Solutions Ltd για την εξαγορά του 60% των μετοχών της, έναντι τιμήματος 1,59 εκατ. ευρώ, προέβη η Real Consulting.

Επιπλέον, όπως αναφέρει, έχει υπογράψει συμφωνία Put/Call Option για την εξαγορά του υπόλοιπου 40%, με προκαθορισμένο τίμημα ως εξής:

Α) ίσο με 8 φορές το EBIDTA, σε βάση zero cash-zero debt, της Εταιρείας για το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα άσκησης του δικαιώματος Call option από την Real Consulting, εφόσον η άσκηση του δικαιώματος Call option λάβει χώρα εντός δύο ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας του 60% των μετοχών της Εταιρείας, ή

Β) ίσο με 7,5 φορές το EBIDTA, σε βάση zero cash-zero debt, της Εταιρείας για το δωδεκάμηνο που προηγείται του μήνα άσκησης του δικαιώματος Call option από την Real Consulting ή Put option από τους πωλητές αντίστοιχα, εφόσον η άσκηση του δικαιώματος Call/Put option λάβει χώρα δύο έτη μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας του 60% των μετοχών της Εταιρείας.

«Η Advanced Management Solutions Ltd ιδρύθηκε το 2001 στην Κύπρο και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης έργων SAP. Ως πιστοποιημένος SAP Platinum Partner και εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής λύσεων λογισμικού SAP – SAP Value Added Reseller, η εταιρεία προσφέρει μια πλήρη γκάμα υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε πολύπλοκα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού με τις λύσεις της SAP στην τοπική και διεθνή αγορά. Η ομάδα της AMS Ltd έχει εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση έργων που αφορούν τη Χρηματοοικονομική Διαχείριση, τη Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου, τη Διαχείριση Σχέσεων Πελατών και τη Διαχείριση Σχέσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Προμηθευτών, καθώς και στις Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Με εξειδίκευση σε έργα που περιλαμβάνουν λύσεις Διαχείρισης Εταιρικής Απόδοσης (Enterprise Performance Management), Διαχείρισης Κινδύνων (Governance, Risk and Compliance) και Επιχειρηματικής Ευφυίας , η AMS συνεργάζεται στενά με τους πελάτες για να διασφαλίσει τη βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Κατά την οικονομική χρήση 2022 η εταιρεία κατέγραψε έσοδα περίπου 3,4 εκ ευρώ ενώ το EBITDA ανήλθε σε 555 χιλ ευρώ. Η Real Consulting με την εξαγορά του 60% των μετοχών της Advanced Management Solutions Ltd επεκτείνει τη γεωγραφική της εμβέλεια και ισχυροποιεί την θέση της ως ο κορυφαίος πάροχος λύσεων και υπηρεσιών SAP σε Ελλάδα και Κύπρο με σκοπό την δημιουργία οικονομιών και συνεργειών που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τα οικονομικά της αποτελέσματα» καταλήγει η ανακοίνωση.