Την Τρίτη 16 Μαΐου το 2o Banking Forum

Μεταξύ των συμμετεχόντων το παρών θα δώσουν μεταξύ άλλων υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών από τον εν γένει χρηματοπιστωτικό τομέα, ελεγκτικές εταιρείες, εποπτικές αρχές.

To Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece, διοργανώνει την Τρίτη 16 Μαΐου στο Μέγαρο Καρατζά, το 2ο Banking Forum με θέμα “Internal Audit, Risk Management and Compliance – Three voices, Two lines, One mission !”.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο Forum θα μιλήσει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank, Γιώργος Ζανιάς, διακεκριμένοι γενικοί διευθυντές των συστημικών τραπεζών από την Εσωτερικό Έλεγχο, τη Διαχείριση Κινδύνων και την Κανονιστική Συμμόρφωση.

Η θεματολογία του 2ου Banking Forum θα επικεντρωθεί στην “Aligned assurance”, μια έννοια στη σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση που αναφέρεται στο συντονισμό και τη συνεργασία όλων των παρόχων εντός του οργανισμού που προσδίδουν διασφάλιση έναντι των εταιρικών κινδύνων. Παράλληλα θα αναπτυχθούν τα επίκαιρα θέματα των ESG με επικέντρωση στο Climate risk καθώς και θέματα Cyber Security- Cybercrime. Τέλος θα αναλυθούν οι προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και του Τραπεζικού κλάδου.

Κατά τη διάρκεια του Forum εκ μέρους του Ινστιτούτου, θα πραγματοποιηθεί τιμητική εκδήλωση προς το Γενικό Διευθυντή Λειτουργιών της Τράπεζας Ελλάδας, Γιώργο Πάσχα, μέλος του Ινστιτούτου, για την πολυετή προσφορά του στον εσωτερικό έλεγχο.

