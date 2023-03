Nestlé Ελλάς: Για δεύτερη χρονιά μεταξύ των “The Most Sustainable Companies in Greece 2023”

Η Nestlé Ελλάς, εντάσσεται στη ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2023», λαμβάνοντας, για δεύτερη χρονιά, την σημαντική αυτή διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η Nestlé Ελλάς, εντάσσεται στη ηγετική ομάδα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2023», λαμβάνοντας, για δεύτερη χρονιά, την σημαντική αυτή διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μια διάκριση που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στη βιωσιμότητα και στην ενσωμάτωσή της στην επιχειρηματική της λειτουργία και την ευρεία γκάμα των προϊόντων της.

Με οδηγό τον σκοπό της να αναδεικνύει τη δύναμη της διατροφής ενισχύοντας την ποιότητα της ζωής για όλους, η Nestlé Ελλάς αξιοποιεί τη γνώση, τη δυναμική και τους πόρους της για να δημιουργεί αξία, να πρωτοπορεί και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών αλλά και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.

Οι εταιρείες που διακρίθηκαν αξιολογούνται με βάση τις επιχειρηματικές τους επιδόσεις στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως ορίζονται από τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση). Πέρα από τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσουν σε αυτούς τους ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς, οι εταιρείες αξιολογήθηκαν και με βάση τη συστημική παρακολούθηση της επίδρασής τους μέσα από πολιτικές, διαδικασίες και συγκεκριμένους δείκτες. Η αξιολόγηση και ένταξη των επιχειρήσεων στις “The Most Sustainable Companies in Greece 2023” πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από τον εξειδικευμένο οργανισμό QualityNet Foundation, με στόχο την αναγνώριση των εταιρειών που αποτελούν πρότυπο και διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Ο οργανισμός ανακοίνωσε τα Ετήσια Αποτελέσματα Αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τα ESG κριτήρια σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2023.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé Ελλάς, Νίκος Εμμανουηλίδης, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς, η υιοθέτηση και εφαρμογή των ESG κριτηρίων αποτελούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εταιρείας με τρόπο που απαντά όχι μόνο στις δικές μας προτεραιότητες, αλλά και στις προτεραιότητες της κοινωνίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων. Προκλήσεις που είναι κοινές για όλους, όπως διαπιστώσαμε με τον πιο εμφατικό τρόπο τα τελευταία χρόνια, με την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και που βεβαίως έχουν φέρει μεγάλες αλλαγές. Και στις μεγάλες αλλαγές, η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, οργανισμών και θεσμών είναι απολύτως απαραίτητη, όπως και η εφαρμογή πρακτικών και πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης που θα καλλιεργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Είμαστε υπερήφανοι που για ακόμη μια χρονιά η Nestlé Ελλάς ανήκει στις επιχειρήσεις – πρότυπα που διαμορφώνουν τον χάρτη βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα».