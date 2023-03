ΔΕΛΤΑ: Σημαντική διάκριση στα The Economist Beyond Innovation Awards 2023

Το βραβείο της ΔΕΛΤΑ παρέλαβε από τον Πρόεδρο του The Economist, John Andrews, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ, Χρήστος Τσόλκας.

Βραβείο για τις επιδόσεις της στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας έλαβε η ΔΕΛΤΑ σε ειδική εκδήλωση με θέμα «Technology and Innovation in 2023 and Beyond: Designing, inventing, changing», που διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το The Economist και το powergame.gr, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, στην εκδήλωση, η οποία ήταν αφιερωμένη στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και στις εταιρείες της χώρας, που διακρίνονται για την επιλογή δραστηριοποίησής τους με χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομία, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με βασικούς ομιλητές τον Chris Messina, δημιουργό του hashtag και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη για το εγχείρημα gov.gr και τις θετικές επιπτώσεις του στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το βραβείο της ΔΕΛΤΑ παρέλαβε από τον Πρόεδρο του The Economist, John Andrews, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ, Χρήστος Τσόλκας, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είμαστε υπερήφανοι που η απόφασή μας να επιλέγουμε διαχρονικά τη χρήση της τεχνολογίας και την καινοτομία στο σύνολο της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας είναι ορατή, αναγνωρίζεται και κυρίως δημιουργεί μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα και επιπλέον αξία για όλους. Για εμάς, στη ΔΕΛΤΑ, η καινοτομία είναι καταγεγραμμένη στο DNA μας, καθώς από την ίδρυση της εταιρείας μας μέχρι και σήμερα διέπει αδιαλείπτως τη λειτουργία μας, ενώ συνάμα αποτελεί το βασικό όχημα της υλοποίησης του οράματός μας για το μέλλον. Κατά τη διάρκεια των 70 χρόνων παρουσίας της ΔΕΛΤΑ, έχουμε καταφέρει πολλές και σημαντικές πρωτιές, επιδιώκοντας με συνέπεια και υπευθυνότητα την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας».