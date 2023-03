Energy Efficiency in Buildings Conference - 2023

Από τον σχεδιασμό δομών και αντικειμένων, στον σχεδιασμό συστημάτων και αλληλεπιδράσεων.

Η BOUSSIAS παρουσιάζει το επιτυχημένο Συνέδριο Energy Efficiency in Buildings Conference με θέμα «Accelerate Smart and Sustainable Buildings to increase RoI and Social Impact” εισάγοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε event την τεχνολογία διαχείρισης ακινήτων για την ενεργειακή αποδοτικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας και αειφόρου κατασκευής και λειτουργίας κτιρίων την PROPTECH/CONTECH, την πιο δυναμικά επιταχυνόμενη επένδυση το 2020+, μετά το FinTech τη προηγούμενη δεκαετία!

Η αποτελεσματική έξυπνη υποδομή εξελίσσεται με έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση των κατασκευών, υποστηρίζοντας τους decision-makers των πόλεων να εφαρμόσουν μια πιο ολιστική πολιτική ευημερίας, ώστε να συμβάλουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μέσω έξυπνων και βιώσιμων κτιρίων και ολοκληρωμένων και έξυπνων υποδομών των πόλεων.

Τα έξυπνα κτίρια θα λειτουργήσουν ως περιβαλλοντική κοινωνική υποδομή που συνδέει και αλληλεπιδρά με τους ενοίκους για να βελτιώσει τις συνθήκες ευημερίας τους, μεταφέροντας χαρακτηριστικά, υπηρεσίες και πληροφορίες απευθείας στην γειτονιά όπου ζούμε.

Μέσω των έξυπνων κτιρίων οι άνθρωποι δεν καταλαμβάνουν πλέον έναν χώρο, αλλά συλλειτουργούν με την κοινότητα. Με τα έξυπνα κτίρια, η αρχιτεκτονική και η Κατασκευή, έχουν εξελιχθεί από το σχεδιασμό δομών και αντικειμένων, στο σχεδιασμό συστημάτων και αλληλεπιδράσεων.

Αυτό οδηγεί σε ένα ανθρωποκεντρικό μέλλον, όπου τα κτίρια τείνουν να ενσωματώνονται όσο ποτέ άλλοτε στον τρόπο που εργαζόμαστε και ζούμε – ως αποτέλεσμα ενός συσχετισμού κτιρίου και ανθρώπινης απόδοσης. Πώς θα κερδηθεί αυτό το στοίχημα; Θα το συζητήσουμε στο Συνέδριο Energy Efficiency in Buildings 4/4/23. Συντονιστείτε για τις εξελίξεις.

Έτσι φέτος θα μιλήσουμε για Έξυπνα και Αειφόρα Κτίρια με τη παρουσίαση του The Edge το πιο έξυπνο και αειφόρο κτίριο γραφείων στο κόσμο κατά το Bloomberg. Για αυτό το κτίριο αλλά και πολλά άλλα (WTC, The Tree House etc) θα έρθει να μας μιλήσει ο Ron Bakker – PLP Architecture, ως Keynote Speaker, στο Συνέδριο Energy Efficiency in Buildings τη Τρίτη 4 Απριλίου 2023 στην OTEAcademy.

Για άλλες προτάσεις, μας μιλάνε οι καλύτεροι ειδικοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις εξής Θεματικές Ενότητες:

Ενότητα 1η - Υφιστάμενη κατάσταση στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτιρίων: Πολίτικές, Νομοθεσία, Εργαλεία, Χρηματοδοτικά Μέσα για τον Μετριασμό, την Προσαρμογή και την Απανθρακοποίηση στο Κτιριακό Τομέα.

Αλεξάνδρα Σδούκου – ΓΓ ΥΠΕΝ (tbc)

Άγης Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΑΠΘ

Ντένια Κολοκοτσά, Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

MOSER Stefan (ENER) Head of Unit - European Commission, DG Energy, Unit B3, Buildings and Products

Ιωάννης Λαδόπουλος - DEKTIS CONSULTANT ENGINEERS SA

Ενότητα 2η - SMART & SUSTAINABLE BUILDINGS DESIGN CASE STUDIES

From the design of structures and objects to the design of systems and interactions

Θωμάς Δοξιάδης, Director DOXIADIS +

Julian Lipscombe, Director, Bennetts Associates

Στέλλα Πιερή, Partner Pieris Architects

Χριστίνα Αργυρού Director NEIHEISER ARGYROS

Γιώργος Ταμπουρέας, General Manager OTE Estate

Sandra Baer, Sustainability Manager DIMAND

Ενότητα 3η - Χρηματο-οικονομικός κλάδος Κτηματομεσιτικών – PROPTECH & Innovative Financing to upgrade the Building Sector in a smart and sustainable way.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί το Renovation Wave 4 εκατομμυρίων κτιρίων στη χώρα και 80% εξ ’αυτών, κατοικίες; Σίγουρα όχι με τα διαθέσιμα μέσα. Ποια είναι η λύση λοιπόν;

Η Καινοτόμος Χρηματοδότηση για την Αναβάθμιση του Κτιριακού Αποθέματος. Δείτε το Πάνελ των ειδικών στο Innovative Financing, Real Estate, PropTech, Impact Investing, Community Building for home energy efficiency, PfP, καθώς και εργαλεία όπως το Smart Readiness Indicator (SRI) από τη Κομισιόν.

Luca Bertalot, European Mortgage Federation - European Covered Bond Council

Lee Layton, Director | Head of Operational Real Estate Research – Colliers, Εταιρεία Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίων Διαχείρισης Κτιρίων

Dirk Paelinck Chairman of the European PropTech Association

Vincent Dermody, Managing Director in the Technology+ group and a member of CohnReznick subsidiary CohnReznick Australia Pty Ltd| SUNIO ONE SME for Data Transformation and Smart Building Strategy

Paula Booras, MRICS - RICS Greece Advisory Board Member, Managing Partner, White Deals Real Estate

Ομιλία για την Αειφορία στη Ξενοδοχία

Ρία Βογιατζή, Elastic Architects

Ενότητα 4η - ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Αντζελα Γκερέκου, Πρόεδρος ΕΟΤ

Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Άγγελος Φραγκάκης, Δήμαρχος Χάλκης,

Κων/να Σβύνου, ΠΟΞ/ΙΤΕΠ

Παύλος Κορτσινίδης, CEO Hellenic Vibes Hotel

Κλείσιμο Συνεδρίου - ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - Έξυπνα και Αειφόρα Κτίρια: η επόμενη ημέρα

Ευθύμιος Μπακογιάννης ΓΓ Χωροταξίας/Πολεοδομίας - ΥΠΕΝ

Αρμόδιος Γιαννίδης CEO Vitex, Πρόεδρος ΣΕΧΒ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

Στράτος Παραδιάς, Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ, Δικηγόρος.

Ιωάννης Λαδόπουλος – Aντιπρόεδρος ΣΕΓΜ

Χρήστος Λούσης – Πρόεδρος ΠΟΕΒΥ

Κλείστε τώρα τις θέσεις σας και αξιοποιήστε την έκπτωση που προσφέρει το Early Bird – 10% μέχρι τις 07/03/23!

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ! Κλείστε τη θέση σας εδώ.

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΕΕΑ, καθώς και υπό την Τιμητική Υποστήριξη των ΠΑΣΥΔΙΠ, ΠΟΒΑΣ, ΠΟΕΒΥ, ΠΟΜΙΔΑ, ΠΣΕΜ, ΣΕΓΜ, ΣΕΧΒ.

Χορηγοί: IsZEB, LG Business Solutions, PCNano materials, Schneider Electric.

Υποστηρικτές: AAA, ISOMAT, Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Agenda και τους Ομιλητές και πώς να εγγραφείτε, δείτε εδώ: https://www.energyefficiencyinbuildings.gr/ Στο ίδιο ιστότοπο μπορείτε να δείτε το περσινό πετυχημένο συνέδριο και να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις.