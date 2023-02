Ευρωπαϊκή Πίστη: Τρία βραβεία στα Digital Finance Awards 2023

Το ανανεωμένο app του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας, έχει ήδη διακριθεί με 3 βραβεία από εξιδεικευμένους φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη πρόσθεσε στη συλλογή της 3 ακόμη διακρίσεις, αυτή τη φορά στο πλαίσιο των "Digital Finance Awards 2023".

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι διακρίσεις αφορούν στο App του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας, το οποίο βραβεύθηκε με 2 Silver βραβεία στις κατηγορίες "Best Mobile App" & "Best CX και Customer Loyalty Initiative" και στο Portal Συνεργατών "My Policy", το οποίο απέσπασε το Bronze βραβείο στην κατηγορία "Best Insurance Portal".

Το ανανεωμένο app του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας, έχει ήδη διακριθεί με 3 βραβεία από εξιδεικευμένους φορείς, οι οποίοι σχετίζονται με την τεχνολογική καινοτομία και προσφέρει στον κάτοχο, μεταξύ άλλων, απλοποιημένες υπηρεσίες που αφορούν στις ανέπαφες συναλλαγές του με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τη δυνατότητα να βλέπει το ποσό επιστροφής ασφαλίστρων που κερδίζει, να πληροφορείται για τα κοντινά σε αυτόν καταστήματα, αλλά και να ενημερώνεται για τις τρέχουσες προσφορές.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη σημειώνει ότι ακολουθώντας μια στρατηγική που έχει ως στόχο την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία, έχει δημιουργήσει μια σειρά από ψηφιακές εφαρμογές και λύσεις που απλοποιούν τις διαδικασίες για τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της, εμπλουτίζοντας την ψηφιακή τους εμπειρία.